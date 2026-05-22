Interview L'objectif Europe et son rôle de leader au Standard, David Bates se confie : "Même blessé, je n'ai pas changé"

Loïc Woos
Loïc Woos, suiveur du Standard
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L'objectif Europe et son rôle de leader au Standard, David Bates se confie : "Même blessé, je n'ai pas changé"
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Dès son retour fin janvier/début février dernier, David Bates est redevenu le patron de la défense du Standard. Un patron qui n'a même plus besoin d'être épargné quand son équipe doit jouer trois matchs en huit jours, après sa grave blessure au genou et ses quinze mois d'absence.

En comptant sa première montée au jeu de la saison (cinq minutes) le 23 janvier dernier lors de la lourde débâcle contre La Gantoise (0-4), qui a d’ailleurs marqué le tournant de la saison des Rouches, David Bates a participé à dix-sept des dix-huit derniers matchs du Standard, dont quatorze dans la peau d’un titulaire.

Un excellent retour aux affaires pour le défenseur central écossais, écarté des terrains pendant quinze mois suite à une grave blessure au genou droit survenue en octobre 2024 et aux multiples complications qui en ont découlé, et qui n’a été préservé que lors de la défaite à domicile contre l’Antwerp dans ces Europe Play-Offs.

David Bates n’a jamais perdu son âme de leader malgré une absence de quinze mois

Dès son retour dans la défense des Rouches, l’Écossais a assumé un rôle de leader qui ne l’a jamais quitté. "J’ai été un leader pendant des années. J’aime aider les joueurs autour de moi, organiser, ça me facilite aussi la tâche en match. Cela nous permet d’avoir un meilleur bloc, ou un meilleur pressing. Organiser et aider la défense, c’est l’une de mes forces. C’est quelque chose que je n’ai jamais perdu, même en étant blessé", nous racontait-il en conférence de presse, ce jeudi, avant la rencontre cruciale face à Charleroi.

Une rencontre qui sera la troisième en huit jours pour David Bates qui, à l’inverse de certains autres joueurs du noyau, n’a pas été épargné par Vincent Euvrard. Le joueur de 29 ans n’en a pas besoin. "Je n’ai pas eu peur de cet enchaînement. L’entraîneur m’a dit qu’il voulait me faire jouer les trois matchs, et j’en étais heureux. Je me sens bien, et je suis rassuré quand j’entends mes coéquipiers dire qu’ils ont quelques courbatures ou se sentent un peu lourds, car ce n’est pas mon cas", a souri l’Écossais.

L’Europe donnerait une toute autre dimension à la saison du Standard

David Bates sera donc parmi les hommes qui joueront la saison et l’avenir, potentiellement européen, du Standard ces dix prochains jours. "Si notre saison serait réussie avec un ticket pour la Conference League ? Je pense que oui", a-t-il confié, avant d’étayer.

Quand on regarde depuis le début de saison, avec le changement d’entraîneur et les nombreuses blessures qui ont touché des joueurs importants et expérimentés, et le fait que l’entraîneur n’ait jamais pu reconduire deux fois la même équipe ou presque, ce serait un bel accomplissement. Il ne faut pas oublier qu’une qualification pour les Champions Play-Offs peut aussi signifier terminer sixièmes et ne rien avoir."

Ils auront à cœur de ruiner notre journée"

Mais avant de parler concrètement d’Europe, les Rouches devront faire le travail face à Charleroi, ce samedi soir. "On ne peut pas se concentrer deux semaines à l’avance, notre priorité totale est ce match contre Charleroi. Il n’y a rien d’autre à dire à ce sujet."

"Ils auront à cœur de ruiner notre journée, mais on doit faire en sorte d’offrir une belle journée aux supporters, dans un stade que l’on espère rempli", a conclu David Bates, qui évoquera avec la direction, après la saison, son avenir au club, son contrat expirant le 30 juin 2027 et la saison prochaine étant donc la dernière le couvrant.

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