"C'était extrêmement stressant" : Simon Mignolet revient sur la soirée du titre brugeois

"C'était extrêmement stressant" : Simon Mignolet revient sur la soirée du titre brugeois
Photo: © photonews

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Simon Mignolet s'est montré très heureux après le titre remporté par le Club de Bruges. Le gardien est passé à notre micro (Voetbalkrant) après la rencontre.

Simon Mignolet a suivi la rencontre depuis le banc à Malines et il a confié avoir beaucoup stressé : "C’était extrêmement stressant. C’est vrai que nous nous sommes nous-mêmes mis en difficulté, mais au final, nous avons quand même réussi à faire basculer le match en notre faveur. On savait aussi que l’Union avait repris la seconde période cinq minutes après nous."

Après le coup de sifflet final à Malines, les joueurs du Club de Bruges ont donc dû attendre le résultat de l’Union. "Ils ont même marqué en fin de match, avant que le but ne soit annulé. Et au même moment, nous encaissions l’égalisation. C’était une soirée très particulière. Le seul point positif, c’est que cela m’a donné encore plus d’énergie pour faire la fête. Je suis vraiment très heureux que cela ait fonctionné."

Mignolet a suivi en direct le dénouement de La Gantoise - Union SG

Mignolet a ainsi vu de ses propres yeux le but inscrit par l’Union dans les derniers instants contre La Gantoise, finalement annulé pour un hors-jeu. "Les cameramen étaient juste à côté de moi, donc j’ai très bien pu suivre la situation."

Le Club de Bruges a donc évité de devoir encore tout jouer dimanche prochain contre La Gantoise. Malgré tout, Simon Mignolet s’attendait déjà à une très longue nuit de célébrations. Et sauf surprise, il devrait également débuter dimanche pour ce qui s’annonce comme de magnifiques adieux.

"Je prends les choses comme elles viennent. On verra ce qu’il se passe. Ma carrière a été magnifique", a conclu le portier. 

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Une grande soirée attend Simon Mignolet

Ses coéquipiers espèrent désormais lui offrir une magnifique soirée. "Oui, il mérite une soirée comme celle-là", a déclaré Carlos Forbs au sujet du gardien. "Quelle carrière il a eue ! Ce titre est pour lui, afin qu’il puisse terminer sa carrière en beauté." 

Joaquin Seys partage le même avis : "Évidemment. Il le mérite totalement. Vu tout ce qu’il a apporté au club… Je suis vraiment heureux pour lui."

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