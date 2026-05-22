"Cela nous coûte le titre" : Kevin Mac Allister met le doigt sur un gros problème de l'Union SG

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Photo: © photonews

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Kevin Mac Allister s'est exprimé en zone mixte après le partage de l'Union Saint-Gilloise face à La Gantoise (0-0). Le défenseur argentin est évidemment déçu et pointe notamment le manque d'efficacité de son équipe.

La déception était grande pour les Unionistes après le partage 0-0 de l'Union Saint-Gilloise sur la pelouse de La Gantoise. À cinq minutes du terme, les Bruxellois pensaient pourtant avoir fait le plus dur en ouvrant le score, avant que la VAR n’annule finalement le but pour une position de hors-jeu. L’Union a donc dû se contenter d’un match nul sans but et a définitivement mis un terme à ses rêves de titre, puisque Bruges a validé son sacre avec un partage face à Malines (2-2).

Kevin Mac Allister a surtout pointé le manque d’efficacité de l’Union ces derniers mois : "Nous avons manqué de qualité dans le dernier geste. Ce n’est pas la première fois cette saison et cela nous coûte le titre. Nous sommes solides défensivement, avec aussi un bon gardien derrière nous. Mais nous devons trouver plus de qualité offensivement."

Davy Roef encore homme du match face à l’Union SG : un constat révélateur ?

Pour la troisième fois cette saison, les hommes de David Hubert n’ont pas réussi à battre les Buffalos. "À chaque fois, c’est Davy Roef qui est homme du match contre nous, et cela en dit long sur les rencontres que nous jouons face à eux. Les bons choix, les bonnes exécutions… parfois, cela se joue à quelques millimètres, c’est très frustrant."

"Nous avons tout donné pour prendre les trois points, mais nous n’avons pas réussi à conclure. L’efficacité est un point sur lequel nous devons progresser pour être récompensés du travail que nous fournissons. Nous devons devenir plus impitoyables", a conclu le défenseur argentin.

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