Adieux rêvés pour le directeur sportif du Club de Bruges : "Ivan Leko est le moteur de ce titre"

Pour Dévy Rigaux, ce vingtième titre de champion fut une soirée aux émotions contrastées. Alors que le Club a été sacré au terme d'un dénouement haletant, le directeur sportif sur le départ a lui aussi vécu son dernier grand moment au sein du club, où il a été actif pendant pas moins de 17 ans.

Dévy Rigaux rejoindra cet été Feyenoord, où il occupera également le poste de directeur sportif. Mais il a d’abord pu célébrer un septième titre de champion avec le Club de Bruges.

"Toute la saison, nous avons connu des hauts et des bas", a réagi Rigaux, visiblement ému. "Mais réussir à transformer cela en titre, je trouve ça fantastique. Le groupe a répondu présent lors des Play-offs. Nous avons été au rendez-vous au moment décisif", a-t-il déclaré au micro de Walfoot.be.

Des émotions partagées au moment des adieux

Rigaux n’a pas caché l’intensité particulière de ce titre. "C’est une émotion double", a-t-il confié. "D’un côté, il s’agit de mon septième titre avec le Club de Bruges, à différents postes. De l’autre, il y a mon départ du club. Celui-ci est désormais quasiment acté."

Ce départ marque la fin d’un parcours de longue haleine au sein du club blauw-zwart. Arrivé comme entraîneur de jeunes, il a gravi les échelons pendant dix-sept ans jusqu’à devenir directeur sportif de l’une des principales institutions du football belge.

"Ces dix-sept années représentent énormément pour moi", a-t-il souligné. "J’ai encore pris la parole mercredi dans le vestiaire devant le staff et les joueurs. L’une des premières choses que j’ai dites, c’est que j’avais entraîné des joueurs comme Romeo Vermant et Lynnt Audoor lorsqu’ils étaient encore jeunes. Cela montre à quel point mon parcours ici a été long."





Il se projette néanmoins avec ambition vers son prochain défi à Rotterdam. "Je suis extrêmement fier du défi qui m’attend. Mais le Club de Bruges restera toujours un club spécial pour moi."

Une fin de saison sous tension

Comme pour l’ensemble du club, la soirée de Rigaux a été marquée par une forte tension. Le Club de Bruges a laissé filer l'avance à deux reprises contre Malines et a dû attendre le résultat de l’Union Saint-Gilloise pour être officiellement sacré.

"Un match de titre en Play-offs n’est jamais terminé avant le coup de sifflet final", a-t-il rappelé. "Nous l’avons déjà vécu par le passé, notamment lors d’un match au Cercle sous Ivan Leko. Mais cette équipe sait ce qu’il faut faire pour aller chercher les résultats."

Selon lui, le groupe a su répondre présent dans les moments clés, tant en championnat que lors de cette dernière journée décisive. "Cette équipe a montré du caractère."

Ivan Leko a été le catalyseur parfait"

Inévitablement, le rôle d’Ivan Leko a également été évoqué. Arrivé en cours de saison, le technicien croate a conduit le Club de Bruges au titre. Pour Rigaux, son impact a été déterminant.

"Je pense qu’Ivan a été le catalyseur parfait de ce titre", a-t-il affirmé. "J’ai toujours été convaincu de la qualité de ce groupe. Je ne m’en suis jamais caché. Cet effectif avait le potentiel pour être champion."

Selon le directeur sportif sortant, Leko a su tirer le meilleur de son effectif. "Ivan a fait de ce groupe une équipe de champions. C’est son principal mérite, évidemment avec son staff, mais surtout grâce à sa personnalité."

Rigaux a également observé une nette progression de plusieurs joueurs sous sa direction. "Les joueurs ont élevé leur niveau. Nous avons marqué davantage de buts et nous sommes devenus plus solides. Au final, tout repose là-dessus."