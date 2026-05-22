Adieux rêvés pour le directeur sportif du Club de Bruges : "Ivan Leko est le moteur de ce titre"

Loïc Woos
Loïc Woos, journaliste football
| Commentaire
Adieux rêvés pour le directeur sportif du Club de Bruges : "Ivan Leko est le moteur de ce titre"
Photo: © photonews
Deviens fan de FC Bruges! 5876

Pour Dévy Rigaux, ce vingtième titre de champion fut une soirée aux émotions contrastées. Alors que le Club a été sacré au terme d'un dénouement haletant, le directeur sportif sur le départ a lui aussi vécu son dernier grand moment au sein du club, où il a été actif pendant pas moins de 17 ans.

Dévy Rigaux rejoindra cet été Feyenoord, où il occupera également le poste de directeur sportif. Mais il a d’abord pu célébrer un septième titre de champion avec le Club de Bruges.

"Toute la saison, nous avons connu des hauts et des bas", a réagi Rigaux, visiblement ému. "Mais réussir à transformer cela en titre, je trouve ça fantastique. Le groupe a répondu présent lors des Play-offs. Nous avons été au rendez-vous au moment décisif", a-t-il déclaré au micro de Walfoot.be.

Des émotions partagées au moment des adieux

Rigaux n’a pas caché l’intensité particulière de ce titre. "C’est une émotion double", a-t-il confié. "D’un côté, il s’agit de mon septième titre avec le Club de Bruges, à différents postes. De l’autre, il y a mon départ du club. Celui-ci est désormais quasiment acté."

Ce départ marque la fin d’un parcours de longue haleine au sein du club blauw-zwart. Arrivé comme entraîneur de jeunes, il a gravi les échelons pendant dix-sept ans jusqu’à devenir directeur sportif de l’une des principales institutions du football belge.

"Ces dix-sept années représentent énormément pour moi", a-t-il souligné. "J’ai encore pris la parole mercredi dans le vestiaire devant le staff et les joueurs. L’une des premières choses que j’ai dites, c’est que j’avais entraîné des joueurs comme Romeo Vermant et Lynnt Audoor lorsqu’ils étaient encore jeunes. Cela montre à quel point mon parcours ici a été long."

Il se projette néanmoins avec ambition vers son prochain défi à Rotterdam. "Je suis extrêmement fier du défi qui m’attend. Mais le Club de Bruges restera toujours un club spécial pour moi."

Une fin de saison sous tension

Comme pour l’ensemble du club, la soirée de Rigaux a été marquée par une forte tension. Le Club de Bruges a laissé filer l'avance à deux reprises contre Malines et a dû attendre le résultat de l’Union Saint-Gilloise pour être officiellement sacré.

"Un match de titre en Play-offs n’est jamais terminé avant le coup de sifflet final", a-t-il rappelé. "Nous l’avons déjà vécu par le passé, notamment lors d’un match au Cercle sous Ivan Leko. Mais cette équipe sait ce qu’il faut faire pour aller chercher les résultats."

Selon lui, le groupe a su répondre présent dans les moments clés, tant en championnat que lors de cette dernière journée décisive. "Cette équipe a montré du caractère."

Ivan Leko a été le catalyseur parfait"

Inévitablement, le rôle d’Ivan Leko a également été évoqué. Arrivé en cours de saison, le technicien croate a conduit le Club de Bruges au titre. Pour Rigaux, son impact a été déterminant.

"Je pense qu’Ivan a été le catalyseur parfait de ce titre", a-t-il affirmé. "J’ai toujours été convaincu de la qualité de ce groupe. Je ne m’en suis jamais caché. Cet effectif avait le potentiel pour être champion."

Selon le directeur sportif sortant, Leko a su tirer le meilleur de son effectif. "Ivan a fait de ce groupe une équipe de champions. C’est son principal mérite, évidemment avec son staff, mais surtout grâce à sa personnalité."

Rigaux a également observé une nette progression de plusieurs joueurs sous sa direction. "Les joueurs ont élevé leur niveau. Nous avons marqué davantage de buts et nous sommes devenus plus solides. Au final, tout repose là-dessus."

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Play-offs 1
Play-offs 1 Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
FC Bruges

Plus de news

C'est officiel : pas de licence professionnelle pour le RWDM, relégué

C'est officiel : pas de licence professionnelle pour le RWDM, relégué

16:00
Un renfort pour Sébastien Pocognoli ? Le Cercle de Bruges boucle une vente à 5 millions d'euros

Un renfort pour Sébastien Pocognoli ? Le Cercle de Bruges boucle une vente à 5 millions d'euros

15:30
Antoine Sibierski veut un changement de culture complet à Anderlecht : voici ses 5 piliers essentiels

Antoine Sibierski veut un changement de culture complet à Anderlecht : voici ses 5 piliers essentiels

14:30
"C'était extrêmement stressant" : Simon Mignolet revient sur la soirée du titre brugeois

"C'était extrêmement stressant" : Simon Mignolet revient sur la soirée du titre brugeois

12:20
Pas de fixette "anti-Standard" pour Mario Kohnen et Charleroi : "Il ne faut pas chercher d'histoires"

Pas de fixette "anti-Standard" pour Mario Kohnen et Charleroi : "Il ne faut pas chercher d'histoires"

15:00
Bon vent au "Kid" : Yari Verschaeren aurait mérité un trophée avec le RSC Anderlecht

Bon vent au "Kid" : Yari Verschaeren aurait mérité un trophée avec le RSC Anderlecht

13:30
"Hans Vanaken est notre Luka Modrić à nous" : Ivan Leko réagit au titre du Club de Bruges

"Hans Vanaken est notre Luka Modrić à nous" : Ivan Leko réagit au titre du Club de Bruges

10:30
La valse des départs : l'ère Guardiola prend fin à Manchester City, Arbeloa confirme son départ du Real

La valse des départs : l'ère Guardiola prend fin à Manchester City, Arbeloa confirme son départ du Real

13:01
"Cela nous coûte le titre" : Kevin Mac Allister met le doigt sur un gros problème de l'Union SG

"Cela nous coûte le titre" : Kevin Mac Allister met le doigt sur un gros problème de l'Union SG

12:00
1
Angleterre, Norvège, Allemagne,... : découvrez les dernières listes pour la Coupe du monde qui sont tombées

Angleterre, Norvège, Allemagne,... : découvrez les dernières listes pour la Coupe du monde qui sont tombées

12:40
Gros coup dur pour Vincent Kompany avant la finale de la Coupe d'Allemagne

Gros coup dur pour Vincent Kompany avant la finale de la Coupe d'Allemagne

11:30
"Ce n'est pas seulement une question de nom" : Christos Tzolis répond à une question sur son avenir

"Ce n'est pas seulement une question de nom" : Christos Tzolis répond à une question sur son avenir

08:30
Une vieille connaissance d'Eden Hazard met un terme à sa carrière

Une vieille connaissance d'Eden Hazard met un terme à sa carrière

11:00
🎥 Cristiano Ronaldo sacré champion d'Arabie saoudite avec Al-Nassr

🎥 Cristiano Ronaldo sacré champion d'Arabie saoudite avec Al-Nassr

10:00
Mika Godts à nouveau passeur décisif avec l'Ajax, Jorthy Mokio buteur : les Ajacides en route vers l'Europe ?

Mika Godts à nouveau passeur décisif avec l'Ajax, Jorthy Mokio buteur : les Ajacides en route vers l'Europe ?

09:30
🎥 Noa Lang célèbre le titre au téléphone avec les joueurs du Club de Bruges

🎥 Noa Lang célèbre le titre au téléphone avec les joueurs du Club de Bruges

09:00
Danylo Sikan marque enfin pour Anderlecht : "Je vois ça comme une saison perdue pour moi"

Danylo Sikan marque enfin pour Anderlecht : "Je vois ça comme une saison perdue pour moi"

07:30
Leandro Trossard se projette déjà vers la Coupe du monde : "Nous sommes devenus un vrai groupe"

Leandro Trossard se projette déjà vers la Coupe du monde : "Nous sommes devenus un vrai groupe"

08:00
🎥 "Je n'osais pas regarder" : comment Bruges a appris son titre rivé aux tablettes du staff

🎥 "Je n'osais pas regarder" : comment Bruges a appris son titre rivé aux tablettes du staff

23:05
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 22/05: Fortuna

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 22/05: Fortuna

07:00
La deuxième étoile au bout du suspense : accroché à Malines, Bruges est bel et bien champion !

La deuxième étoile au bout du suspense : accroché à Malines, Bruges est bel et bien champion !

22:25
9
Officiel : après Charleroi et La Gantoise, Nurio Fortuna s'est retrouvé un nouveau club inattendu

Officiel : après Charleroi et La Gantoise, Nurio Fortuna s'est retrouvé un nouveau club inattendu

07:00
Yari Verschaeren a réussi ses adieux : "Je cherchais ce petit but"

Yari Verschaeren a réussi ses adieux : "Je cherchais ce petit but"

23:29
🎥 Sa toute dernière au Lotto Park ? Nathan De Cat en larmes au moment de rentrer au vestiaire

🎥 Sa toute dernière au Lotto Park ? Nathan De Cat en larmes au moment de rentrer au vestiaire

23:30
3
"Tresoldi était très, très proche" : Nagelsmann justifie l'absence du Brugeois dans la liste de l'Allemagne

"Tresoldi était très, très proche" : Nagelsmann justifie l'absence du Brugeois dans la liste de l'Allemagne

21:20
Les premiers buts de Sikan assurent l'Europe à Anderlecht, et des adieux réussis à Yari Verschaeren

Les premiers buts de Sikan assurent l'Europe à Anderlecht, et des adieux réussis à Yari Verschaeren

22:45
Les regrets sont bien là : l'Union n'y parvient plus et ne profite pas du faux pas de Bruges

Les regrets sont bien là : l'Union n'y parvient plus et ne profite pas du faux pas de Bruges

22:37
Brandon Mechele : un joueur qui mérite autant de lumière que Hans Vanaken à Bruges

Brandon Mechele : un joueur qui mérite autant de lumière que Hans Vanaken à Bruges

20:00
1
En plus de Verschaeren, Anderlecht met deux joueurs à l'honneur avant le match contre Saint-Trond

En plus de Verschaeren, Anderlecht met deux joueurs à l'honneur avant le match contre Saint-Trond

21:10
1
Ardon Jashari n'exclut pas un éventuel retour à Bruges : "On ne sait jamais ce que l'avenir nous réserve"

Ardon Jashari n'exclut pas un éventuel retour à Bruges : "On ne sait jamais ce que l'avenir nous réserve"

19:30
"On nous appelait le cabaret" : un ancien entraîneur du Standard revient de l'enfer

"On nous appelait le cabaret" : un ancien entraîneur du Standard revient de l'enfer

22:15
1
📷 Senne Lammens reçoit une récompense particulière à Manchester United

📷 Senne Lammens reçoit une récompense particulière à Manchester United

22:00
"Je crois beaucoup en la numérologie" : l'explication de Roberto Martinez qui laisse le Portugal sceptique

"Je crois beaucoup en la numérologie" : l'explication de Roberto Martinez qui laisse le Portugal sceptique

21:40
Aussi grâce à la Belgique : comment le Maroc est devenu une superpuissance du football mondial

Aussi grâce à la Belgique : comment le Maroc est devenu une superpuissance du football mondial

21:00
3
Un choc qui vaut cher : cinq raisons de croire que Charleroi peut priver le Standard de la première place

Un choc qui vaut cher : cinq raisons de croire que Charleroi peut priver le Standard de la première place

20:20
Officiel : parti de Charleroi pour près de 7 millions, il est désormais libre

Officiel : parti de Charleroi pour près de 7 millions, il est désormais libre

20:40

Plus de news

Les plus populaires

Play-offs 1

 Journée 9
KV Malines KV Malines 2-2 FC Bruges FC Bruges
La Gantoise La Gantoise 0-0 Union SG Union SG
Anderlecht Anderlecht 3-1 STVV STVV

Play-offs 2

 Journée 10
OH Louvain OH Louvain 23/05 KRC Genk KRC Genk
Standard Standard 23/05 Charleroi Charleroi
Antwerp Antwerp 23/05 Westerlo Westerlo

Play-offs 3

 Journée 6
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 4-1 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-1 FCV Dender EH FCV Dender EH
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved