Un renfort pour Sébastien Pocognoli ? Le Cercle de Bruges boucle une vente à 5 millions d'euros

Cela se précise pour Nazinho. Le défenseur gauche portugais du Cercle de Bruges va rejoindre l'AS Monaco contre un montant de cinq millions d'euros.

Arrivé à l’été 2024 en provenance de l’équipe B du Sporting Portugal contre un million d’euros, Nazinho s’est rapidement imposé comme un titulaire au Cercle de Bruges.

Un club où sa carrière aura pris un véritable coup d’élan. En Venise du Nord, le Portugais s’est révélé comme l’un des défenseurs latéraux les plus décisifs du pays, avec 6 buts et 16 passes décisives en 94 apparitions.

Aligné lors des tours préliminaires de l’Europa League ainsi que pendant la campagne de Conference League, celui qui était monté au jeu à cinq reprises en Ligue des Champions avec le Sporting Portugal, le joueur de 22 ans s’est déjà forgé une solide expérience, qui séduit évidemment à l’étranger.

Nazinho va rejoindre l’AS Monaco

Lié au Cercle de Bruges depuis plusieurs années, l’AS Monaco a notamment fait part de son intérêt depuis plusieurs semaines, et un accord aurait été conclu en cette fin de semaine, selon les informations du journaliste français Marc Mechenoua et du spécialiste des transferts Sacha Tavolieri.

Une indemnité de cinq millions d’euros est évoquée pour Flávio Nazinho, soit exactement la valeur à laquelle l’estime le site de référence Transfermarkt. Il pourrait donc se retrouver sous la houlette d’un Sébastien Pocognoli, pour autant que notre compatriote soit maintenu à son poste sur le Rocher. Le futur ex-joueur du Cercle est attendu lundi pour passer sa visite médicale.



