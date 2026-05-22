Deux dernières incertitudes au Standard avant le choc décisif contre Charleroi : "Une situation semblable"

Vincent Euvrard espère pouvoir compter sur Henry Lawrence et Casper Nielsen pour la réception de Charleroi, ce samedi soir. Tous les autres joueurs, à l'exception de Homawoo et El Hankouri, sont disponibles, mais Teddy Teuma n'est pas encore capable de commencer.

Garder tout le monde avec la tête froide : tel est peut-être le plus grand défi de Vincent Euvrard cette semaine, alors que le Standard jouera le choc wallon pour remporter les Europe Play-Offs et disputer le barrage européen, ce samedi soir contre Charleroi.

Une rencontre pour laquelle le T1 des Rouches a encore quelques incertitudes venues de l’infirmerie, comme il l’a confirmé en conférence de presse ce jeudi.

"Henry Lawrence (qui a dû renoncer en dernière minute, mardi soir au Kuipje), premièrement, même si on l’attend prêt après quelques bons tests réalisés aujourd’hui. On verra sa réaction demain pour voir si l’on peut pousser un peu, et si tout est bon, il sera dans le groupe."

Casper Nielsen et Henry Lawrence encore incertains au Standard

"Casper Nielsen est un peu dans la même situation", a embrayé Vincent Euvrard. "On a su le protéger à Westerlo et on espère qu’il pourra jouer ce samedi. Il y a eu quelques autres petits ‘bobos’ après mardi soir, mais rien d’inquiétant", poursuivait-il.

Les deux joueurs devraient donc, a priori, faire partie de la sélection qui jouera le match le plus important des dernières années pour le Standard. Ce ne sera évidemment pas le cas de Josué Homawoo, opéré avec succès ce lundi, ni de Mohamed El Hankouri, blessé de longue date.





Si Marlon Fossey pourra enchaîner avec une nouvelle titularisation, ce ne sera toujours pas le cas de Teddy Teuma, capable de monter au jeu, mais pas encore à 100 %. "Il a encore des préoccupations et est encore parfois limité dans ses mouvements. On va devoir déterminer le rôle qu’il peut jouer dans ce match."