La valse des départs : l'ère Guardiola prend fin à Manchester City, Arbeloa confirme son départ du Real

Loïc Woos
Loïc Woos, journaliste football
| Commentaire
La valse des départs : l'ère Guardiola prend fin à Manchester City, Arbeloa confirme son départ du Real
Photo: © photonews

Ajoutez Walfoot comme source préférée sur Google!

Deux grosses annonces chez les mastodontes européens : Pep Guardiola quittera Manchester City après une décennie remplie de succès, et Alvaro Arbeloa en fera de même au Real Madrid après six mois beaucoup moins fructueux. Leurs remplaçants respectifs semblent déjà connus.

C'est véritablement la fin d'une ère à Manchester City. Une ère qui aura marqué à jamais la ville du nord de l'Angleterre. Après dix saisons, lors desquelles il aura remporté tous les trophées possibles et imaginables, et plusieurs à de nombreuses reprises, Pep Guardiola quittera Manchester City à la fin de la saison.

Révélée il y a plusieurs jours dans la presse anglaise, à la colère d'un Guardiola qui aurait voulu une annonce digne de ce nom plutôt qu'une fuite, l'information a été confirmée par le club mancunien ce vendredi, sur les réseaux sociaux.

Pep Guardiola et Manchester City, la fin d'un mariage parfait

Arrivé à la tête des Skyblues le 1er juillet 2016, juste après son expérience au Bayern Munich, l'Espagnol aura pris place à 593 reprises sur le banc après le dernier match de championnat qui comptera "pour du beurre", dimanche contre Aston Villa, les Cityzens étant assurés de la deuxième place finale de la Premier League.

Près de 600 matchs, et 20 trophées remportés : une Ligue des Champions, une Supercoupe d'Europe, une Coupe du monde des clubs, six Premier League, trois FA Cups, cinq Coupes de la Ligue et trois Supercoupes d'Angleterre.

Un palmarès total, qui aura permis à Manchester City de rester au sommet du football anglais et dans le gratin européen durant dix saisons, ce que le club n'avait évidemment jamais connu dans son histoire. Le grand favori pour le remplacer n'est autre qu'Enzo Maresca, l'ancien entraîneur de Chelsea.

Alvaro Arbeloa quitte déjà le Real Madrid

Dans le même temps, c'est un autre mastodonte européen qui a annoncé le départ de son entraîneur à l'issue de la saison : et là non plus, il n'est pas surprenant d'apprendre qu'Alvaro Arbeloa ne sera pas reconduit sur le banc du Real Madrid. Une annonce réalisée par le T1 lui-même, ce vendredi en conférence de presse.

L'ancien arrière droit a souvent paru surmonté par son vestiaire composé de stars telles que Kylian Mbappé, Vinicius Junior, Jude Bellingham, Federico Valverde ou encore Thibaut Courtois, et laissait comprendre depuis quelques semaines, en conférence de presse, que cette demi-saison serait la seule sur le banc des Merengues.

Arrivé au mois de janvier après l'échec de Xabi Alonso, Arbeloa n'a pas vraiment réussi à retrouver le cap, et n'a pour le moment remporté que dix-sept de ses vingt-sept matchs en tant que T1, un bilan bien trop faible pour un club de la carrure du Real Madrid.

Depuis plusieurs jours, José Mourinho est cité comme favori pour remplacer l'Espagnol, le président Florentino Perez voulant nommer un nouvel entraîneur avec davantage de poigne qu'Arbeloa, selon les indiscrétions de la presse espagnole. Petit rappel, c'est également ce type d'argument qui avait valu la nomination de Xabi Alonso après Carlo Ancelotti, mais l'ancien milieu de terrain avait rapidement perdu son groupe, car jugé trop dur par les joueurs.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Josep Guardiola i Sala

Plus de news

Bon vent au "Kid" : Yari Verschaeren aurait mérité un trophée avec le RSC Anderlecht

Bon vent au "Kid" : Yari Verschaeren aurait mérité un trophée avec le RSC Anderlecht

13:30
Angleterre, Norvège, Allemagne,... : découvrez les dernières listes pour la Coupe du monde qui sont tombées

Angleterre, Norvège, Allemagne,... : découvrez les dernières listes pour la Coupe du monde qui sont tombées

12:40
"C'était extrêmement stressant" : Simon Mignolet revient sur la soirée du titre brugeois

"C'était extrêmement stressant" : Simon Mignolet revient sur la soirée du titre brugeois

12:20
"Cela nous coûte le titre" : Kevin Mac Allister met le doigt sur un gros problème de l'Union SG

"Cela nous coûte le titre" : Kevin Mac Allister met le doigt sur un gros problème de l'Union SG

12:00
Gros coup dur pour Vincent Kompany avant la finale de la Coupe d'Allemagne

Gros coup dur pour Vincent Kompany avant la finale de la Coupe d'Allemagne

11:30
Une vieille connaissance d'Eden Hazard met un terme à sa carrière

Une vieille connaissance d'Eden Hazard met un terme à sa carrière

11:00
"Hans Vanaken est notre Luka Modrić à nous" : Ivan Leko réagit au titre du Club de Bruges

"Hans Vanaken est notre Luka Modrić à nous" : Ivan Leko réagit au titre du Club de Bruges

10:30
🎥 Cristiano Ronaldo sacré champion d'Arabie saoudite avec Al-Nassr

🎥 Cristiano Ronaldo sacré champion d'Arabie saoudite avec Al-Nassr

10:00
Mika Godts à nouveau passeur décisif avec l'Ajax, Jorthy Mokio buteur : les Ajacides en route vers l'Europe ?

Mika Godts à nouveau passeur décisif avec l'Ajax, Jorthy Mokio buteur : les Ajacides en route vers l'Europe ?

09:30
🎥 Noa Lang célèbre le titre au téléphone avec les joueurs du Club de Bruges

🎥 Noa Lang célèbre le titre au téléphone avec les joueurs du Club de Bruges

09:00
"Ce n'est pas seulement une question de nom" : Christos Tzolis répond à une question sur son avenir

"Ce n'est pas seulement une question de nom" : Christos Tzolis répond à une question sur son avenir

08:30
Leandro Trossard se projette déjà vers la Coupe du monde : "Nous sommes devenus un vrai groupe"

Leandro Trossard se projette déjà vers la Coupe du monde : "Nous sommes devenus un vrai groupe"

08:00
Danylo Sikan marque enfin pour Anderlecht : "Je vois ça comme une saison perdue pour moi"

Danylo Sikan marque enfin pour Anderlecht : "Je vois ça comme une saison perdue pour moi"

07:30
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 22/05: Fortuna

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 22/05: Fortuna

07:00
Officiel : après Charleroi et La Gantoise, Nurio Fortuna s'est retrouvé un nouveau club inattendu

Officiel : après Charleroi et La Gantoise, Nurio Fortuna s'est retrouvé un nouveau club inattendu

07:00
Yari Verschaeren a réussi ses adieux : "Je cherchais ce petit but"

Yari Verschaeren a réussi ses adieux : "Je cherchais ce petit but"

23:29
🎥 Sa toute dernière au Lotto Park ? Nathan De Cat en larmes au moment de rentrer au vestiaire

🎥 Sa toute dernière au Lotto Park ? Nathan De Cat en larmes au moment de rentrer au vestiaire

23:30
2
Les premiers buts de Sikan assurent l'Europe à Anderlecht, et des adieux réussis à Yari Verschaeren

Les premiers buts de Sikan assurent l'Europe à Anderlecht, et des adieux réussis à Yari Verschaeren

22:45
🎥 "Je n'osais pas regarder" : comment Bruges a appris son titre rivé aux tablettes du staff

🎥 "Je n'osais pas regarder" : comment Bruges a appris son titre rivé aux tablettes du staff

23:05
Les regrets sont bien là : l'Union n'y parvient plus et ne profite pas du faux pas de Bruges

Les regrets sont bien là : l'Union n'y parvient plus et ne profite pas du faux pas de Bruges

22:37
La deuxième étoile au bout du suspense : accroché à Malines, Bruges est bel et bien champion !

La deuxième étoile au bout du suspense : accroché à Malines, Bruges est bel et bien champion !

22:25
9
"On nous appelait le cabaret" : un ancien entraîneur du Standard revient de l'enfer

"On nous appelait le cabaret" : un ancien entraîneur du Standard revient de l'enfer

22:15
1
📷 Senne Lammens reçoit une récompense particulière à Manchester United

📷 Senne Lammens reçoit une récompense particulière à Manchester United

22:00
"Je crois beaucoup en la numérologie" : l'explication de Roberto Martinez qui laisse le Portugal sceptique

"Je crois beaucoup en la numérologie" : l'explication de Roberto Martinez qui laisse le Portugal sceptique

21:40
En plus de Verschaeren, Anderlecht met deux joueurs à l'honneur avant le match contre Saint-Trond

En plus de Verschaeren, Anderlecht met deux joueurs à l'honneur avant le match contre Saint-Trond

21:10
1
"Tresoldi était très, très proche" : Nagelsmann justifie l'absence du Brugeois dans la liste de l'Allemagne

"Tresoldi était très, très proche" : Nagelsmann justifie l'absence du Brugeois dans la liste de l'Allemagne

21:20
Aussi grâce à la Belgique : comment le Maroc est devenu une superpuissance du football mondial

Aussi grâce à la Belgique : comment le Maroc est devenu une superpuissance du football mondial

21:00
3
Un choc qui vaut cher : cinq raisons de croire que Charleroi peut priver le Standard de la première place

Un choc qui vaut cher : cinq raisons de croire que Charleroi peut priver le Standard de la première place

20:20
Officiel : parti de Charleroi pour près de 7 millions, il est désormais libre

Officiel : parti de Charleroi pour près de 7 millions, il est désormais libre

20:40
Brandon Mechele : un joueur qui mérite autant de lumière que Hans Vanaken à Bruges

Brandon Mechele : un joueur qui mérite autant de lumière que Hans Vanaken à Bruges

20:00
1
Quatre jours pour convaincre : parti du Standard l'été dernier, il peut encore rêver du Mondial !

Quatre jours pour convaincre : parti du Standard l'été dernier, il peut encore rêver du Mondial !

19:45
1
Ardon Jashari n'exclut pas un éventuel retour à Bruges : "On ne sait jamais ce que l'avenir nous réserve"

Ardon Jashari n'exclut pas un éventuel retour à Bruges : "On ne sait jamais ce que l'avenir nous réserve"

19:30
Kohnen, Taquin, Geraerts...ou une surprise ? Cinq profils pour reprendre Charleroi la saison prochaine

Kohnen, Taquin, Geraerts...ou une surprise ? Cinq profils pour reprendre Charleroi la saison prochaine

19:00
Les supporters d'Anderlecht décrochent : peu ont envie d'assister au dernier match contre l'Union

Les supporters d'Anderlecht décrochent : peu ont envie d'assister au dernier match contre l'Union

18:40
3
Le Lotto Park boudera-t-il les adieux de Yari Verschaeren et Thorgan Hazard ?

Le Lotto Park boudera-t-il les adieux de Yari Verschaeren et Thorgan Hazard ?

18:16
Officiel : après Hazard et Verschaeren, Anderlecht annonce un troisième départ

Officiel : après Hazard et Verschaeren, Anderlecht annonce un troisième départ

18:15
2

Plus de news

Les plus populaires

Play-offs 1

 Journée 9
KV Malines KV Malines 2-2 FC Bruges FC Bruges
La Gantoise La Gantoise 0-0 Union SG Union SG
Anderlecht Anderlecht 3-1 STVV STVV

Play-offs 2

 Journée 10
OH Louvain OH Louvain 23/05 KRC Genk KRC Genk
Standard Standard 23/05 Charleroi Charleroi
Antwerp Antwerp 23/05 Westerlo Westerlo

Play-offs 3

 Journée 6
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 4-1 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-1 FCV Dender EH FCV Dender EH
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved