La valse des départs : l'ère Guardiola prend fin à Manchester City, Arbeloa confirme son départ du Real

Deux grosses annonces chez les mastodontes européens : Pep Guardiola quittera Manchester City après une décennie remplie de succès, et Alvaro Arbeloa en fera de même au Real Madrid après six mois beaucoup moins fructueux. Leurs remplaçants respectifs semblent déjà connus.

C'est véritablement la fin d'une ère à Manchester City. Une ère qui aura marqué à jamais la ville du nord de l'Angleterre. Après dix saisons, lors desquelles il aura remporté tous les trophées possibles et imaginables, et plusieurs à de nombreuses reprises, Pep Guardiola quittera Manchester City à la fin de la saison.

Révélée il y a plusieurs jours dans la presse anglaise, à la colère d'un Guardiola qui aurait voulu une annonce digne de ce nom plutôt qu'une fuite, l'information a été confirmée par le club mancunien ce vendredi, sur les réseaux sociaux.

Pep Guardiola et Manchester City, la fin d'un mariage parfait

Arrivé à la tête des Skyblues le 1er juillet 2016, juste après son expérience au Bayern Munich, l'Espagnol aura pris place à 593 reprises sur le banc après le dernier match de championnat qui comptera "pour du beurre", dimanche contre Aston Villa, les Cityzens étant assurés de la deuxième place finale de la Premier League.

Près de 600 matchs, et 20 trophées remportés : une Ligue des Champions, une Supercoupe d'Europe, une Coupe du monde des clubs, six Premier League, trois FA Cups, cinq Coupes de la Ligue et trois Supercoupes d'Angleterre.

Un palmarès total, qui aura permis à Manchester City de rester au sommet du football anglais et dans le gratin européen durant dix saisons, ce que le club n'avait évidemment jamais connu dans son histoire. Le grand favori pour le remplacer n'est autre qu'Enzo Maresca, l'ancien entraîneur de Chelsea.





Pep Guardiola to step down after incredible decade as City Manager 🩵



🔗 https://t.co/u84AZYY23t pic.twitter.com/QYTPARaprO — Manchester City (@ManCity) May 22, 2026

Alvaro Arbeloa quitte déjà le Real Madrid

Dans le même temps, c'est un autre mastodonte européen qui a annoncé le départ de son entraîneur à l'issue de la saison : et là non plus, il n'est pas surprenant d'apprendre qu'Alvaro Arbeloa ne sera pas reconduit sur le banc du Real Madrid. Une annonce réalisée par le T1 lui-même, ce vendredi en conférence de presse.

L'ancien arrière droit a souvent paru surmonté par son vestiaire composé de stars telles que Kylian Mbappé, Vinicius Junior, Jude Bellingham, Federico Valverde ou encore Thibaut Courtois, et laissait comprendre depuis quelques semaines, en conférence de presse, que cette demi-saison serait la seule sur le banc des Merengues.

Arrivé au mois de janvier après l'échec de Xabi Alonso, Arbeloa n'a pas vraiment réussi à retrouver le cap, et n'a pour le moment remporté que dix-sept de ses vingt-sept matchs en tant que T1, un bilan bien trop faible pour un club de la carrure du Real Madrid.

Depuis plusieurs jours, José Mourinho est cité comme favori pour remplacer l'Espagnol, le président Florentino Perez voulant nommer un nouvel entraîneur avec davantage de poigne qu'Arbeloa, selon les indiscrétions de la presse espagnole. Petit rappel, c'est également ce type d'argument qui avait valu la nomination de Xabi Alonso après Carlo Ancelotti, mais l'ancien milieu de terrain avait rapidement perdu son groupe, car jugé trop dur par les joueurs.