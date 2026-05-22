"Nous voulons ramener le trophée" : le Bayern de Vincent Kompany à 90 minutes d'un nouveau titre

Vincent Kompany disputera samedi la finale de la Coupe d'Allemagne avec le Bayern Munich face à Stuttgart. Le coach belge est à 90 minutes de son quatrième titre.

La saison du Bayern Munich peut devenir très spéciale. Ce samedi à Berlin, les Bavarois disputent la finale de la Coupe d'Allemagne à 20h face à Stuttgart. Déjà champions d'Allemagne et vainqueurs de la Supercoupe cette saison, les joueurs de Vincent Kompany ont l'occasion de décrocher un troisième trophée national. Un triplé qui viendrait récompenser une saison très solide.

L'aventure européenne s'était arrêtée aux portes de la finale. Le Bayern a été éliminé en demi-finale de Ligue des champions par le Paris Saint-Germain de Luis Enrique au terme de deux très belles rencontres. Les Parisiens se sont qualifiés avec un avantage d'un but sur l'ensemble des deux matchs. Malgré cette déception, le Bayern a relevé la tête et veut finir la saison avec un nouveau trophée dans les mains.

"Nous voulons ramener le trophée à Munich"

Kompany a rappelé en conférence de presse que toute l'équipe n'avait qu'un seul objectif. "Je n'ai jamais disputé de finale de Coupe d'Allemagne, mais j'en ai joué d'autres. J'ai remporté ma première FA Cup avec Manchester City, leur première en quarante ans à l'époque. Gagner ici est toujours historique. Toute l'équipe travaille sur ce projet depuis le début de la saison, ce qui montre que le Bayern considère cette coupe comme une priorité. Nous voulons ramener le trophée à Munich."

Le technicien belge n'a pas voulu parler du bilan de la saison. "C'est absurde de parler du bilan de notre saison maintenant, à la veille d'une finale. Nous devons entrer sur le terrain et faire la différence. Tout le reste n'a aucune importance et n'influence en rien ma motivation. Je veux gagner demain. C'est la seule chose qui compte pour moi."

Le Bayern devra composer avec l'absence de Manuel Neuer. Le gardien allemand s'est blessé lors du dernier match de Bundesliga et pourrait manquer le prochain Mondial avec l'Allemagne. Pour cette finale, c'est le jeune Jonas Urbig qui devrait débuter dans les buts. Kompany a tenu à protéger son gardien pour ce rendez-vous important. "Nous avons d'excellents gardiens. Jonas a joué deux fois contre Stuttgart. Nous n'avons pas hésité une seul seconde lorsqu'il a dû jouer en Ligue des Champions. J'espère qu'il sera en forme, mais la pression ne repose pas sur lui."



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Un autre coach à la place de Kompany à Manchester City

Avant l'annonce du départ de Pep Guardiola, Kompany avait été cité parmi les possibles futurs entraîneurs de Manchester City. Finalement, les dirigeants anglais ont choisi Enzo Maresca pour succéder à Guardiola. Maresca avait été licencié par Chelsea plus tôt dans la saison. Le technicien italien comptait beaucoup sur Roméo Lavia, mais les blessures du Diable Rouge l'ont empêché d'enchaîner les matchs.

Bientôt le quatrième titre ?

Kompany a préféré rester au Bayern Munich, où il se sent très bien depuis son arrivée. En cas de victoire samedi, le Belge pourrait décrocher un quatrième trophée en deux saisons sur le banc bavarois.