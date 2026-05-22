Bon vent au "Kid" : Yari Verschaeren aurait mérité un trophée avec le RSC Anderlecht

Il y avait quelque chose d'un peu triste à la façon dont Yari Verschaeren vivait son départ ce jeudi. Conscient qu'il aurait pu amener plus, résigné quant au fait qu'il n'a pas pu remporter de trophée avec "son" Anderlecht... mais aussi que le moment de partir était venu.

On ne pouvait qu'être content que les adieux de Yari Verschaeren n'aient pas été gâchés par le contexte ce jeudi : Anderlecht a fait le travail, et le n°10 a été décisif avec deux "demi" assists, qui ne compteront certes pas mais lui permettent de ne pas partir par la plus petite des portes. Reste que son départ du RSCA est loin de correspondre aux attentes qui l'entouraient en début de carrière.

Car il ne faudrait pas oublier, alors qu'il aura 25 ans en juillet prochain, à quel point Yari Verschaeren a fait sensation quand il est arrivé en équipe A avec Anderlecht. Petit format vif, technique, élégant, dans le plus pur style qui a fait le succès de Neerpede, il a tout pour devenir le chouchou du public - et il le devient effectivement très vite.

"Nouveau Hazard" et n°10, une pression terrible

Résultat : la pression médiatique et publique devient énorme. Les comparaisons affluent : certains citent Marc Degryse, double Soulier d'Or. D'autres dont... Michael Verschueren (alors directeur sportif du RSCA) citent même Eden Hazard. Et il faut s'en rappeler : les premières saisons de Verschaeren sont impressionnantes.

Problème : déjà, elles sont parasitées par des blessures. Déchirure, blessure à la cheville : il faut attendre 2021-2022 (ses premières minutes datent de 2019) pour que Yari Verschaeren puisse disputer une saison complète. Entre temps, il est déjà devenu Diable Rouge, dès 2019, et y prouvait qu'au-delà des comparaisons, il avait sa place parmi une génération dorée encore au sommet de sa forme.





L'une de ces blessures change tout : en décembre 2020, Verschaeren se déchire les ligaments de la cheville. Il manquera quatre mois de compétition mais, surtout, change drastiquement de style : blessé alors qu'il atteignait sa pleine maturité physique, le frêle Yari travaille dur à la salle et revient physiquement transformé. Il perd en explosivité, mais gagne en robustesse. Son accélération, sa finesse ne reviendront jamais, mais sa saison 2021-2022 reste statistiquement la meilleure de sa carrière : 9 buts et 8 assists.

Kompany, puis Riemer ont tiré le meilleur de Verschaeren

C'était alors sous Vincent Kompany, qui a exploité au mieux les qualités de Yari malgré sa perte de vitesse - avec Amuzu de l'autre côté pour dévorer les espaces, le petit n°10 revenait souvent dans l'axe pour amener le surnombre et combiner plutôt que d'accélérer sur son flanc droit.

Brian Riemer, lui, poussera cette logique encore plus loin : c'est le Danois qui a l'idée de faire descendre Verschaeren d'un cran, d'en faire - comme il le surnommait - son "petit Modric". On a trop moqué Riemer pour cette phrase : c'était une belle trouvaille. Les chiffres ne suivent plus, mais Yari Verschaeren évolue à un excellent niveau... jusqu'à ce 19 mars fatal. Quelques jours après une superbe performance sur la pelouse de Villarreal, Verschaeren se rompt les ligaments croisés sur la pelouse de Den Dreef.

Cette fois, ce ne sera plus jamais pareil. Pourtant, dès son retour, il se remet à l'ouvrage : cinq assists en 15 matchs la saison suivante, preuve que Riemer aura jusqu'au bout tiré le meilleur de Verschaeren, y compris en 2024-2025, saison pénible mais lors de laquelle il évolue à un niveau correct. Loin, cependant, des promesses des débuts. Les difficultés de Verschaeren sous Hasi sont peu significatives : aucun Mauve n'a vraiment progressé sous la houlette du Kosovar.

Toujours est-il qu'à bientôt 25 ans, et alors que ses blessures et son statut parfois difficile à définir ont amené à un départ gratuit, Yari Verschaeren s'en va sur un constat de semi-échec. Indéniablement, il a marqué l'histoire récente du club, avec 261 matchs (262 s'il joue dimanche), 33 buts et 33 assists ; mais il a aussi été l'un des visages d'une longue traversée du désert, et part sans trophée. Tout le monde aurait espéré mieux. On ne peut cependant que souhaiter bon vent à un garçon qui a toujours été souriant et classe, même dans les moments difficiles.