6 sur 27 pour Gand, seize matchs sans victoire en Play-Offs, mais un De Mil pas insatisfait : "On joue bien"

La saison dernière, La Gantoise n'avait remporté qu'une seule victoire en Champions Play-Offs et avait terminé à la dernière position. On se dirige vers le même scénario, cette année. Rik de Mil ne s'en plaint pourtant pas.

La Gantoise a déjà concédé six partages dans ces Champions Play-Offs. Elle s’est inclinée à trois reprises, comptant six points sur vingt-sept et une série en cours de seize matchs de Play-Offs sans victoire, saison dernière comprise.

Pourtant, le résultat final aurait tout aussi pu être différent face à l’Union : la pièce aurait pu tomber des deux côtés, et une victoire comme une défaite étaient envisageables. Les Buffalos ont tout de même pris des points contre l’ancien champion pour la troisième fois cette saison : aucune autre équipe ne peut en dire autant.

Rik De Mil a vu son équipe livrer une prestation solide. "Nous avons très bien débuté le match ; nos 20-25 premières minutes ont été bonnes. C’est évidemment très dommage que le penalty n’ait pas été transformé, mais nous avons eu quelques autres occasions pendant cette période."

Rik De Mil pas déçu de son équipe en Play-Offs malgré le 6 sur 27

"Après ça, nous avons souffert pendant un certain temps, avec des moments où nous avons dû nous soumettre à la loi du plus fort. Mais la mentalité du groupe est restée excellente. Bien sûr, il y a des points à améliorer, notamment sur certaines transitions et certaines passes."

"Nous devons nous contenter de ce point. C’est vraiment dommage que Kanga n’ait pas marqué ce penalty, mais il a démontré ensuite toute sa force mentale. Il n’a jamais baissé les bras."



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Malgré le bilan de 6 sur 27, Rik De Mil n’est donc pas insatisfait. "Nous avons eu beaucoup d’occasions dans tous les matchs, mais l’efficacité fait la différence. Nous réalisons de bons Play-Offs, mais ça ne se voit pas parce que nous pêchons à la concrétisation", a conclu Rik De Mil.