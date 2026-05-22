"Ce sera son dernier match ce dimanche" : l'Union confirme un départ attendu

Loïc Woos
Loïc Woos, journaliste football
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"Ce sera son dernier match ce dimanche" : l'Union confirme un départ attendu
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L'Union le confirme : Guillaume François disputera son dernier match, ce dimanche contre le Sporting d'Anderlecht, avant de prendre congé du club bruxellois, après six saisons.

C’est un match pour du beurre, mais aussi rempli d’enjeu symbolique que l’Union Saint-Gilloise disputera ce dimanche pour sa dernière de la saison face au Sporting d’Anderlecht.

Les hommes de David Hubert sont assurés d’avoir perdu le titre au profit du Club de Bruges, officiellement couronné ce jeudi, mais veulent remporter le dernier derby bruxellois de la saison face aux Anderlechtois, qui termineront quatrièmes et obtiendront donc le même billet européen que cette saison.

Et surtout, en cas de victoire, la journée risque d’être remplie d’émotion au Parc Duden, où plusieurs joueurs devraient jouer leur dernier match, et ce dans les deux équipes, avant de partir vers d’autres cieux.

Guillaume François se prépare pour son dernier match avec l’Union

Certains parce qu’ils vont signer dans un plus grand club européen, à l’image peut-être d’Anan Khalaili et Nathan De Cat, et d’autres parce qu’ils sont arrivés en fin de cycle dans leur club, comme Guillaume François.

Cela avait été annoncé l’été dernier : le joueur de 35 ans avait prolongé son contrat d’un an afin de pouvoir découvrir la Ligue des Champions avec l’Union, où il est arrivé en 2020 en provenance de Virton. L’arrière droit n’avait finalement pas été inclus dans la liste européenne des Unionistes.

Il n’aura pris part qu’à deux petits matchs cette saison, mais pourrait avoir droit à un troisième ce week-end. L’Union le confirme en tout cas : il sera temps de faire ses adieux à Guillaume François. Le voir revenir à Virton, qui vient de monter en Challenger Pro League, serait une belle image pour la fin de carrière du natif de Libramont.

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