C'est officiel : pas de licence professionnelle pour le RWDM, relégué

Le RWDM Brussels n'évoluera pas en Challenger Pro League la saison prochaine. Le club est relégué en D1 ACFF, mais continuera d'exister. Le club molenbeekois s'exprime, remercie la Commission des licences et ses supporters. Le Club NXT devrait en bénéficier pour rester dans le monde professionnel.

Terrible nouvelle pour le RWDM Brussels qui, à l’inverse de l’Olympic Charleroi, n’a pas obtenu sa licence professionnelle pour la saison prochaine via son appel. "Cette décision le contraint à quitter le football professionnel. Cette issue est lourde pour le club, ses collaborateurs, ses partenaires et ses supporters", regrette le club bruxellois dans un communiqué publié ce vendredi.

"Depuis plusieurs semaines, la direction et l’ensemble des parties concernées ont pourtant tout mis en œuvre pour finaliser une reprise répondant aux exigences de la procédure de licence. Des discussions ont été menées avec plusieurs investisseurs, jusqu’aux dernières heures", assure le RWDM.

"Malheureusement, la complexité du dossier et les délais imposés n’ont pas permis de conclure les accords à temps. La direction du RWDM tient d’ailleurs à remercier la Commission des licences pour avoir accompagné le club dans sa démarche visant à explorer jusqu’au dernier moment les solutions susceptibles d’assurer sa continuité."

Le RWDM relégué en D1 ACFF, mais pas plus bas

Le pire est cependant évité pour le RWDM, où les pires scénarios faisaient état d’une relégation administrative de plusieurs divisions. Il n’en sera rien. Le RWDM a néanmoins obtenu sa licence D1 ACFF (FFA). Le club continue donc d’exister et, vu les circonstances, l’essentiel est certainement là.

"Le club remercie tout particulièrement ses supporters. Depuis des mois, dans l’incertitude et la tension, vous n’avez jamais lâché le RWDM. Et cette annonce du jour est bien entendu un nouveau coup dur. Mais sachez qu’elle ne marque pas la fin du RWDM. Le club est toujours vivant, toujours debout. Le combat continue. Le RWDM communiquera à nouveau, dès que les prochaines étapes de sa reprise et de sa restructuration auront été formellement arrêtées", conclut le communiqué. C'est le Club NXT qui devrait bénéficier de cette relégation.



