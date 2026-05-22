Anderlecht veut devancer ses concurrents : un talent autrichien très convoité dans le viseur du club

Muzamel Rahmat
Muzamel Rahmat, journaliste football
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Anderlecht veut devancer ses concurrents : un talent autrichien très convoité dans le viseur du club
Photo: © photonews

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Nikolaus Wurmbrand fait partie des attaquants suivis par Anderlecht pour renforcer son secteur offensif cet été.

Selon Sky Sports, le jeune Autrichien de 20 ans Nikolaus Wurmbrand, qui évolue au Rapid Vienne, serait dans le viseur d'Anderlecht, de Brentford et de la Real Sociedad. Plusieurs clubs de Bundesliga suivraient sa situation de près. À ce stade, l'Allemagne aurait les faveurs du joueur.

En Autriche, Wurmbrand est considéré comme l'un des grands espoirs offensifs de sa génération. Arrivé au Rapid Vienne en septembre 2024, l'ailier s'est fait remarquer grâce à sa vitesse, la qualité de ses appels en profondeur et sa polyvalence sur le front de l'attaque. International autrichien U21 à quatre reprises, il compte un but avec les Espoirs.

À la recherche d'un remplaçant pour Goto

Anderlecht anticipe un possible départ de Keisuke Goto. Le jeune Japonais a attiré l'attention de plusieurs clubs étrangers ces derniers mois et figure parmi les joueurs susceptibles de rapporter une belle somme au club bruxellois lors du prochain mercato estival. Les Mauves devraient chercher à renforcer leur secteur offensif avec plus de qualité et de profondeur.

Avec Danylo Sikan et Mihajlo Cvetkovic, Anderlecht possède déjà deux jeunes profils offensifs prometteurs. Mais le club est conscient qu'une saison se joue sur la durée et qu'il faudra plus de concurrence et de diversité dans le secteur offensif.

Wurmbrand est abordable

C'est pourquoi le club vise de jeunes joueurs avec une marge de progression et une possible valeur de revente. Avec son âge, son potentiel international et sa polyvalence, il s'inscrirait dans la nouvelle vision sportive d'Anderlecht.

Sur le plan financier, le transfert de Wurmbrand est dans les cordes d'Anderlecht. Si sa valeur marchande est estimée à cinq millions d'euros, le Rapid Vienne serait disposé à discuter autour d'un montant proche des quatre millions. Le club autrichien garde la main dans les négociations, puisque le joueur est sous contrat jusqu'en 2028.

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