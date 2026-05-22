Antoine Sibierski veut un changement de culture complet à Anderlecht : voici ses 5 piliers essentiels

Loïc Woos Johan Walckiers
Loïc Woos et Johan Walckiers, suiveur d'Anderlecht
| Commentaire
Antoine Sibierski veut un changement de culture complet à Anderlecht : voici ses 5 piliers essentiels
Photo: © photonews

Ajoutez Walfoot comme source préférée sur Google!

La nouvelle direction sportive d'Anderlecht a détaillé en coulisses ses plans pour l'avenir du club. Il est apparu clairement que les Mauves veulent opérer un véritable changement de culture.

Après des années de déceptions sportives, de projets changeants et d'un manque de stabilité, Anderlecht doit se reconstruire autour de la discipline, du leadership et d'une véritable culture de la gagne.

Selon le plan d'Antoine Sibierski, le club repart littéralement d'une page blanche. À plusieurs postes clés, des changements profonds ont déjà été opérés : le président, le CEO, le directeur sportif et le responsable du scouting ont été remplacés, et la cellule de scouting a elle aussi été entièrement réformée. Voici les cinq grands piliers sur lesquels Sibierski veut bâtir dans les mois et années à venir.

1. Anderlecht veut à nouveau des leaders et des joueurs expérimentés

Un des plus grands problèmes de ces dernières années, selon la direction sportive, était le manque d'équilibre au sein du groupe. Les jeunes ont reçu trop vite trop de responsabilités et ont dû porter l'équipe sans assez d'expérience autour d'eux.

Pourtant, la formation reste une pièce essentielle de la vision du club. Mais Anderlecht veut désormais faire grandir ses jeunes beaucoup plus progressivement. Le talent seul ne suffira plus pour obtenir automatiquement un rôle clé.

Voilà pourquoi le club veut attirer davantage d'expérience, surtout aux postes cruciaux. Dans l'axe de la défense notamment, Anderlecht cherche des leaders capables d'apporter stabilité, coaching et maturité. En interne, quatre postes prioritaires ont déjà été identifiés pour agir rapidement sur le marché des transferts.

Lire aussi… Danylo Sikan marque enfin pour Anderlecht : "Je vois ça comme une saison perdue pour moi"

2. La mentalité primera sur la seule qualité

Le nouveau patron sportif a déjà précisé en interne qu'il recherche des joueurs prêts à travailler, à se battre et à prendre leurs responsabilités. Selon lui, un joueur peut commettre des erreurs, pour autant qu'elles ne découlent pas de la nonchalance ou d'un manque d'engagement.

Cela signifie aussi qu'Anderlecht va recruter autrement. Les qualités techniques ne seront plus les seuls critères déterminants lors des transferts. Le club veut accorder bien plus d'importance au caractère, à la discipline, à la personnalité et à l'éthique de travail.

Même les joueurs offensifs devront fournir des efforts défensifs et accepter de faire de grosses courses sans ballon. Dans cette nouvelle vision, les valeurs humaines pèseront même plus lourd que le seul talent footballistique. Le message est clair: les joueurs sans le bon état d'esprit n'entrent plus dans le projet d'Anderlecht.

3. Plus de structure et d'accompagnement au sein du club

Selon la nouvelle direction, plusieurs joueurs ont performé en dessous de leur niveau ces dernières années parce que l'environnement du club n'était pas assez solide. Il manquait une structure claire, de l'accompagnement et du professionnalisme au quotidien.

Anderlecht veut changer cela. Le club estime que plusieurs joueurs peuvent à nouveau mieux fonctionner dans un cadre plus discipliné, avec un coaching plus fort et des attentes plus claires.

Ces changements doivent donc se voir non seulement sur le terrain, mais aussi dans le fonctionnement quotidien du club. Les processus internes seront adaptés et les joueurs seront suivis de plus près. L'objectif est de recréer un environnement où les joueurs sentent que la performance est au centre de l'attention, jour après jour.

4. Installer une nouvelle culture de la gagne

La frustration des supporters est ressortie avec force lors de la réunion. Plusieurs fans ont souligné qu'Anderlecht avait déjà parlé à maintes reprises ces dernières années d'un nouveau projet et d'un nouveau départ, sans résultats durables à la clé.

La direction sportive a reconnu ouvertement ces critiques. Selon elle, la confiance ne reviendra qu'à travers les résultats et un changement de mentalité visible.

En interne, on veut réinstaurer une véritable culture de la gagne. La défaite ne peut plus être banalisée. Anderlecht doit redevenir une équipe qui dégage de la combativité, montre de l'intensité et entraîne son public.

5. Les joueurs doivent à nouveau choisir Anderlecht

Enfin, le club veut aussi rebâtir son identité. Selon la nouvelle direction, Anderlecht reste un nom prestigieux, à l'aura internationale. L'idée est d'attirer à nouveau des joueurs qui choisissent consciemment le projet, et pas seulement un contrat ou un avantage financier.

C'est pourquoi une grande importance est accordée aux entretiens personnels avec les joueurs et les agents. Le profil sportif ne suffit pas: la motivation, le caractère et la conviction comptent aussi.

Au club, on estime qu'Anderlecht a de nouveau besoin de joueurs qui comprennent ce que représente le maillot mauve et blanc et qui mesurent à quel point les supporters investissent émotionnellement et financièrement dans leur club.

L'ambition, elle, reste intacte. Anderlecht veut accélérer sur le marché des transferts et ne plus attendre des départs pour agir. L'objectif est clair: rejouer structurellement les premiers rôles.

Dans le même temps, le club demande du temps pour installer pleinement cette nouvelle culture. Mais, en interne, on a le sentiment qu'Anderlecht a enfin retrouvé une direction claire après des années de doutes et de politiques fluctuantes.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Play-offs 1
Play-offs 1 Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Anderlecht
STVV

Plus de news

Bon vent au "Kid" : Yari Verschaeren aurait mérité un trophée avec le RSC Anderlecht

Bon vent au "Kid" : Yari Verschaeren aurait mérité un trophée avec le RSC Anderlecht

13:30
C'est officiel : pas de licence professionnelle pour le RWDM, relégué

C'est officiel : pas de licence professionnelle pour le RWDM, relégué

16:00
Danylo Sikan marque enfin pour Anderlecht : "Je vois ça comme une saison perdue pour moi"

Danylo Sikan marque enfin pour Anderlecht : "Je vois ça comme une saison perdue pour moi"

07:30
Angleterre, Norvège, Allemagne,... : découvrez les dernières listes pour la Coupe du monde qui sont tombées

Angleterre, Norvège, Allemagne,... : découvrez les dernières listes pour la Coupe du monde qui sont tombées

12:40
Un renfort pour Sébastien Pocognoli ? Le Cercle de Bruges boucle une vente à 5 millions d'euros

Un renfort pour Sébastien Pocognoli ? Le Cercle de Bruges boucle une vente à 5 millions d'euros

15:30
Yari Verschaeren a réussi ses adieux : "Je cherchais ce petit but"

Yari Verschaeren a réussi ses adieux : "Je cherchais ce petit but"

23:29
Pas de fixette "anti-Standard" pour Mario Kohnen et Charleroi : "Il ne faut pas chercher d'histoires"

Pas de fixette "anti-Standard" pour Mario Kohnen et Charleroi : "Il ne faut pas chercher d'histoires"

15:00
Adieux rêvés pour le directeur sportif du Club de Bruges : "Ivan Leko est le moteur de ce titre"

Adieux rêvés pour le directeur sportif du Club de Bruges : "Ivan Leko est le moteur de ce titre"

14:00
🎥 Sa toute dernière au Lotto Park ? Nathan De Cat en larmes au moment de rentrer au vestiaire

🎥 Sa toute dernière au Lotto Park ? Nathan De Cat en larmes au moment de rentrer au vestiaire

23:30
3
Les premiers buts de Sikan assurent l'Europe à Anderlecht, et des adieux réussis à Yari Verschaeren

Les premiers buts de Sikan assurent l'Europe à Anderlecht, et des adieux réussis à Yari Verschaeren

22:45
"C'était extrêmement stressant" : Simon Mignolet revient sur la soirée du titre brugeois

"C'était extrêmement stressant" : Simon Mignolet revient sur la soirée du titre brugeois

12:20
La valse des départs : l'ère Guardiola prend fin à Manchester City, Arbeloa confirme son départ du Real

La valse des départs : l'ère Guardiola prend fin à Manchester City, Arbeloa confirme son départ du Real

13:01
"Cela nous coûte le titre" : Kevin Mac Allister met le doigt sur un gros problème de l'Union SG

"Cela nous coûte le titre" : Kevin Mac Allister met le doigt sur un gros problème de l'Union SG

12:00
1
En plus de Verschaeren, Anderlecht met deux joueurs à l'honneur avant le match contre Saint-Trond

En plus de Verschaeren, Anderlecht met deux joueurs à l'honneur avant le match contre Saint-Trond

21:10
1
Gros coup dur pour Vincent Kompany avant la finale de la Coupe d'Allemagne

Gros coup dur pour Vincent Kompany avant la finale de la Coupe d'Allemagne

11:30
"Hans Vanaken est notre Luka Modrić à nous" : Ivan Leko réagit au titre du Club de Bruges

"Hans Vanaken est notre Luka Modrić à nous" : Ivan Leko réagit au titre du Club de Bruges

10:30
Une vieille connaissance d'Eden Hazard met un terme à sa carrière

Une vieille connaissance d'Eden Hazard met un terme à sa carrière

11:00
🎥 Cristiano Ronaldo sacré champion d'Arabie saoudite avec Al-Nassr

🎥 Cristiano Ronaldo sacré champion d'Arabie saoudite avec Al-Nassr

10:00
Mika Godts à nouveau passeur décisif avec l'Ajax, Jorthy Mokio buteur : les Ajacides en route vers l'Europe ?

Mika Godts à nouveau passeur décisif avec l'Ajax, Jorthy Mokio buteur : les Ajacides en route vers l'Europe ?

09:30
"Ce n'est pas seulement une question de nom" : Christos Tzolis répond à une question sur son avenir

"Ce n'est pas seulement une question de nom" : Christos Tzolis répond à une question sur son avenir

08:30
🎥 Noa Lang célèbre le titre au téléphone avec les joueurs du Club de Bruges

🎥 Noa Lang célèbre le titre au téléphone avec les joueurs du Club de Bruges

09:00
Leandro Trossard se projette déjà vers la Coupe du monde : "Nous sommes devenus un vrai groupe"

Leandro Trossard se projette déjà vers la Coupe du monde : "Nous sommes devenus un vrai groupe"

08:00
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 22/05: Fortuna

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 22/05: Fortuna

07:00
Officiel : après Charleroi et La Gantoise, Nurio Fortuna s'est retrouvé un nouveau club inattendu

Officiel : après Charleroi et La Gantoise, Nurio Fortuna s'est retrouvé un nouveau club inattendu

07:00
🎥 "Je n'osais pas regarder" : comment Bruges a appris son titre rivé aux tablettes du staff

🎥 "Je n'osais pas regarder" : comment Bruges a appris son titre rivé aux tablettes du staff

23:05
Les regrets sont bien là : l'Union n'y parvient plus et ne profite pas du faux pas de Bruges

Les regrets sont bien là : l'Union n'y parvient plus et ne profite pas du faux pas de Bruges

22:37
La deuxième étoile au bout du suspense : accroché à Malines, Bruges est bel et bien champion !

La deuxième étoile au bout du suspense : accroché à Malines, Bruges est bel et bien champion !

22:25
9
"On nous appelait le cabaret" : un ancien entraîneur du Standard revient de l'enfer

"On nous appelait le cabaret" : un ancien entraîneur du Standard revient de l'enfer

22:15
1
"Tresoldi était très, très proche" : Nagelsmann justifie l'absence du Brugeois dans la liste de l'Allemagne

"Tresoldi était très, très proche" : Nagelsmann justifie l'absence du Brugeois dans la liste de l'Allemagne

21:20
📷 Senne Lammens reçoit une récompense particulière à Manchester United

📷 Senne Lammens reçoit une récompense particulière à Manchester United

22:00
"Je crois beaucoup en la numérologie" : l'explication de Roberto Martinez qui laisse le Portugal sceptique

"Je crois beaucoup en la numérologie" : l'explication de Roberto Martinez qui laisse le Portugal sceptique

21:40
Aussi grâce à la Belgique : comment le Maroc est devenu une superpuissance du football mondial

Aussi grâce à la Belgique : comment le Maroc est devenu une superpuissance du football mondial

21:00
3
Officiel : parti de Charleroi pour près de 7 millions, il est désormais libre

Officiel : parti de Charleroi pour près de 7 millions, il est désormais libre

20:40
Le Lotto Park boudera-t-il les adieux de Yari Verschaeren et Thorgan Hazard ?

Le Lotto Park boudera-t-il les adieux de Yari Verschaeren et Thorgan Hazard ?

18:16
"C'était peut-être la meilleure solution" : Anderlecht officialise le départ de Yari Verschaeren

"C'était peut-être la meilleure solution" : Anderlecht officialise le départ de Yari Verschaeren

21/05
"Merci pour tout" : Anderlecht annonce le départ de Thorgan Hazard

"Merci pour tout" : Anderlecht annonce le départ de Thorgan Hazard

21/05
2

Plus de news

Les plus populaires

Play-offs 1

 Journée 9
KV Malines KV Malines 2-2 FC Bruges FC Bruges
La Gantoise La Gantoise 0-0 Union SG Union SG
Anderlecht Anderlecht 3-1 STVV STVV

Play-offs 2

 Journée 10
OH Louvain OH Louvain 23/05 KRC Genk KRC Genk
Standard Standard 23/05 Charleroi Charleroi
Antwerp Antwerp 23/05 Westerlo Westerlo

Play-offs 3

 Journée 6
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 4-1 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-1 FCV Dender EH FCV Dender EH
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved