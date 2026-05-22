Antoine Sibierski veut un changement de culture complet à Anderlecht : voici ses 5 piliers essentiels

La nouvelle direction sportive d'Anderlecht a détaillé en coulisses ses plans pour l'avenir du club. Il est apparu clairement que les Mauves veulent opérer un véritable changement de culture.

Après des années de déceptions sportives, de projets changeants et d'un manque de stabilité, Anderlecht doit se reconstruire autour de la discipline, du leadership et d'une véritable culture de la gagne.

Selon le plan d'Antoine Sibierski, le club repart littéralement d'une page blanche. À plusieurs postes clés, des changements profonds ont déjà été opérés : le président, le CEO, le directeur sportif et le responsable du scouting ont été remplacés, et la cellule de scouting a elle aussi été entièrement réformée. Voici les cinq grands piliers sur lesquels Sibierski veut bâtir dans les mois et années à venir.

1. Anderlecht veut à nouveau des leaders et des joueurs expérimentés

Un des plus grands problèmes de ces dernières années, selon la direction sportive, était le manque d'équilibre au sein du groupe. Les jeunes ont reçu trop vite trop de responsabilités et ont dû porter l'équipe sans assez d'expérience autour d'eux.

Pourtant, la formation reste une pièce essentielle de la vision du club. Mais Anderlecht veut désormais faire grandir ses jeunes beaucoup plus progressivement. Le talent seul ne suffira plus pour obtenir automatiquement un rôle clé.

Voilà pourquoi le club veut attirer davantage d'expérience, surtout aux postes cruciaux. Dans l'axe de la défense notamment, Anderlecht cherche des leaders capables d'apporter stabilité, coaching et maturité. En interne, quatre postes prioritaires ont déjà été identifiés pour agir rapidement sur le marché des transferts.



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2. La mentalité primera sur la seule qualité

Le nouveau patron sportif a déjà précisé en interne qu'il recherche des joueurs prêts à travailler, à se battre et à prendre leurs responsabilités. Selon lui, un joueur peut commettre des erreurs, pour autant qu'elles ne découlent pas de la nonchalance ou d'un manque d'engagement.

Cela signifie aussi qu'Anderlecht va recruter autrement. Les qualités techniques ne seront plus les seuls critères déterminants lors des transferts. Le club veut accorder bien plus d'importance au caractère, à la discipline, à la personnalité et à l'éthique de travail.

Même les joueurs offensifs devront fournir des efforts défensifs et accepter de faire de grosses courses sans ballon. Dans cette nouvelle vision, les valeurs humaines pèseront même plus lourd que le seul talent footballistique. Le message est clair: les joueurs sans le bon état d'esprit n'entrent plus dans le projet d'Anderlecht.

3. Plus de structure et d'accompagnement au sein du club

Selon la nouvelle direction, plusieurs joueurs ont performé en dessous de leur niveau ces dernières années parce que l'environnement du club n'était pas assez solide. Il manquait une structure claire, de l'accompagnement et du professionnalisme au quotidien.

Anderlecht veut changer cela. Le club estime que plusieurs joueurs peuvent à nouveau mieux fonctionner dans un cadre plus discipliné, avec un coaching plus fort et des attentes plus claires.

Ces changements doivent donc se voir non seulement sur le terrain, mais aussi dans le fonctionnement quotidien du club. Les processus internes seront adaptés et les joueurs seront suivis de plus près. L'objectif est de recréer un environnement où les joueurs sentent que la performance est au centre de l'attention, jour après jour.

4. Installer une nouvelle culture de la gagne

La frustration des supporters est ressortie avec force lors de la réunion. Plusieurs fans ont souligné qu'Anderlecht avait déjà parlé à maintes reprises ces dernières années d'un nouveau projet et d'un nouveau départ, sans résultats durables à la clé.

La direction sportive a reconnu ouvertement ces critiques. Selon elle, la confiance ne reviendra qu'à travers les résultats et un changement de mentalité visible.

En interne, on veut réinstaurer une véritable culture de la gagne. La défaite ne peut plus être banalisée. Anderlecht doit redevenir une équipe qui dégage de la combativité, montre de l'intensité et entraîne son public.

5. Les joueurs doivent à nouveau choisir Anderlecht

Enfin, le club veut aussi rebâtir son identité. Selon la nouvelle direction, Anderlecht reste un nom prestigieux, à l'aura internationale. L'idée est d'attirer à nouveau des joueurs qui choisissent consciemment le projet, et pas seulement un contrat ou un avantage financier.

C'est pourquoi une grande importance est accordée aux entretiens personnels avec les joueurs et les agents. Le profil sportif ne suffit pas: la motivation, le caractère et la conviction comptent aussi.

Au club, on estime qu'Anderlecht a de nouveau besoin de joueurs qui comprennent ce que représente le maillot mauve et blanc et qui mesurent à quel point les supporters investissent émotionnellement et financièrement dans leur club.

L'ambition, elle, reste intacte. Anderlecht veut accélérer sur le marché des transferts et ne plus attendre des départs pour agir. L'objectif est clair: rejouer structurellement les premiers rôles.

Dans le même temps, le club demande du temps pour installer pleinement cette nouvelle culture. Mais, en interne, on a le sentiment qu'Anderlecht a enfin retrouvé une direction claire après des années de doutes et de politiques fluctuantes.