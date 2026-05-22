Blessé presque toute la saison, un jeune défenseur garde la confiance de Charleroi, qui le prolonge

Loïc Woos
Loïc Woos, journaliste football
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Blessé presque toute la saison, un jeune défenseur garde la confiance de Charleroi, qui le prolonge
Photo: © photonews
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"Victime d'une blessure récurrente cette saison, Massamba Sow voit tout de même son contrat prolongé au Sporting Charleroi, jusqu'en juin 2027. Auteur de bons Play-Offs la saison dernière, le défenseur central français recevra une nouvelle chance lors de la préparation."

L’information est quelque peu passée inaperçue à l’heure où toute l’attention est portée sur la rencontre de samedi soir entre le Standard et Charleroi dans le cadre de la dixième et dernière journée des Europe Play-Offs.

Mais le Sporting Charleroi vient d’annoncer la prolongation du contrat d’un joueur au temps de jeu pourtant très faible cette saison : le jeune défenseur central Massamba Sow (21 ans).

"Arrivé en juillet 2024 en provenance du FC Lorient pour intégrer le noyau U23, Massamba a rapidement convaincu le staff de l’équipe première grâce à ses performances, jusqu’à rejoindre définitivement le noyau A", peut-on lire dans le communiqué du Sporting Charleroi.

Massamba Sow prolonge jusqu’en 2027 à Charleroi

"Puissant, solide et généreux dans l’effort, il s’est particulièrement illustré lors des Europe Play-Offs de la saison 2024/2025. À ce jour, il totalise déjà 14 apparitions en Jupiler Pro League sous le maillot zébré."

Le Français n’a donc pas vraiment eu l’occasion de s’illustrer cette saison, mais ses premières prestations, il y a un an, avaient été prometteuses, ce qui a poussé la direction zébrée à maintenir sa confiance en lui.

"Éloigné des terrains cette saison en raison d’une blessure récurrente, Massamba poursuit son travail avec détermination et courage afin de retrouver les terrains au plus vite. Cette prolongation témoigne de la confiance que le club place en lui et en son potentiel pour l’avenir", conclut le communiqué du Sporting Charleroi.

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