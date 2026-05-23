🎥 Il n'y a pas que Tielemans : boudé par Rudi Garcia, un autre milieu belge fait mouche en finale

Scott Crabbé, journaliste football
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🎥 Il n'y a pas que Tielemans : boudé par Rudi Garcia, un autre milieu belge fait mouche en finale
Photo: © photonews
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Le Celtic a réalisé le doublé en remportant la Coupe d'Ecosse. Arne Engels y a une nouvelle fois contribué, avec une jolie frappe de l'extérieur du rectangle.

Il y a une semaine, le Celtic était déjà en pleine liesse après son titre au bout du suspense décroché face aux Hearts. Cette après-midi, les hommes de la capitale avaient l'occasion de conclure leur saison pourtant irrégulière par un autre trophée.

La Coupe semblait même leur tendre les bras avec cette affiche contre Dunfermline, pensionnaire de deuxième division, en finale. Le Celtic s'est rapidement rassuré, avec le but d'ouverture de Daizen Maeda après moins de 20 minutes.

Engels s'invite à la fête

C'est Arne Engels qui s'est chargé du break peu après la demi-heure. Déjà décisif contre les Hearts, l'ancien espoir du Club de Bruges a laissé pantois le gardien adverse, avec une frappe puissante partie des 25 mètres.


Le Celtic était déjà hors d'atteinte à la pause et s'est finalement imposé 3-1. Arne Engels finit ainsi la saison avec 7 buts et 8 assists au compteur, ainsi qu'un quatrième trophée depuis son arrivée dans le championnat écossais. Il en faudra toutefois plus pour faire son retour chez les Diables : depuis ses quatre apparitions en sélection sous les ordres de Domenico Tedesco, il n'a toujours pas été appelé par Rudi Garcia.

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