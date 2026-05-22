C'est quasiment terminé : Wouter Vrancken a pris sa décision

Wouter Vrancken va quitter le STVV après la saison historique réalisée par le club. L'entraîneur belge ne prolongera pas son contrat.

L'avenir de Wouter Vrancken à Saint-Traind est quasiment réglé. L'entraîneur avait reçu une proposition de prolongation de contrat de la part de la direction, mais il n'y a pas donné suite. Selon Het Nieuwsblad, Vrancken aurait décidé de quitter les Canaris à la fin de la saison.

Aucune annonce officielle n'a été faite, mais la décision aurait été communiquée en interne. Le STVV souhaitait rapidement être fixé concernant l'avenir de son entraîneur et aurait obtenu sa réponse.

Vendredi soir, Vrancken a été longuement célébré lors des festivités organisées sur la Groenmarkt. Le coach est resté prudent sur son avenir, mais ses déclarations ont laissé penser qu'un départ approchait. "Quelle que soit l'issue, ces supporters devront continuer à soutenir leur équipe", a-t-il déclaré, selon le journal.

L'intérêt étranger grandit

Cet hiver, l'AS Saint-Étienne s'était intéressé à lui et cet intérêt aurait augmenté ces derniers mois. Plusieurs clubs anglais suivraient son profil.

Blackburn Rovers aurait placé l'entraîneur du STVV sur sa shortlist. Cette saison, Wouter Vrancken a impressionné avec le travail réalisé à Saint-Trond. Son équipe a proposé un football séduisant et a décroché une troisième place historique ainsi qu'une qualification européenne.



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"Je suis arrivé ici l'année dernière pendant les Relegation Play-offs. On ne peut que constater le magnifique parcours accompli depuis", a-t-il expliqué.

Un dernier match au Stayen

Il reste un dernier match à Vrancken sur le banc du STVV : la rencontre face au KV Malines. Tout indique que les deux parties devraient bientôt se séparer définitivement.