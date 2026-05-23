Simon Mignolet va commencer un autre sport : "J'espère qu'il sera plus souvent à la maison"

Quel avenir pour Simon Mignolet, qui sera retraité du monde du football à l'issue du week-end ? L'ancien Diable Rouge pourrait se mettre... au ski.

Jeudi à Malines, Ivan Leko a opté pour la stabilité et a reconduit Dani Van den Heuvel dans les cages, comme depuis quatre matchs. Le jeune gardien ne s'est toutefois pas montré entièrement irréprochable sur les deux buts marqués par Malines.

"Je voulais préserver l'équilibre et la dynamique de l'équipe", a déclaré Ivan Leko en conférence de presse. "Dans trois semaines environ, la situation pourrait être différente, mais je ne voulais pas casser cet élan. Ce n'est pas une décision définitive", a commenté l'entraîneur croate, en référence à Nordin Jackers qui se battra pour la place de titulaire la saison prochaine.

"Mignolet est mon numéro un incontesté, il était donc très difficile de prendre une telle décision. Depuis son retour de blessure, Simon s'entraîne avec nous depuis quelques semaines", a déclaré Ivan Leko.

Simon Mignolet pourrait se mettre... au ski

Le titre étant désormais acquis pour les Blauw & Zwart, le match de dimanche contre La Gantoise semble parfait pour permettre à Simon Mignolet de faire ses adieux au Jan Breydelstadion. Et pour la suite ? C'est son épouse, Jasmien Claes, qui répond dans les colonnes de Het Laatste Nieuws.



"J'espérais une vie un peu plus normale depuis un certain temps, car nous n'avons jamais vraiment connu ça. Simon et moi sommes ensemble depuis nos dix-sept ans, j'ai suivi sa carrière dès ses débuts. Nous ne savons donc pas vraiment à quoi nous attendre. Peut-être qu'il sera plus souvent à la maison, c'est ce qu'il m'a promis", a-t-elle déclaré, sans nier que le... ski pourrait faire partie des nouveaux passe-temps de Simon Mignolet.