Comme chez lui au Standard : le retour de Nicolas Raskin à l'Académie

Nicolas Raskin est actuellement à Liège pour préparer la Coupe du Monde. Un beau retour aux sources avant de filer sur le sol américain.

Les abonnés de Nicolas Raskin sur les réseaux sociaux l'auront remarqué : le joueur est actuellement à l'Académie Robert-Louis Dreyfus, comme il l'a récemment confirmé dans ses stories. Un retour avec un attachement certain pour celui qui s'entraînait quotidiennement sur les hauteurs du Sart Tilman pendant des années.

Mais Raskin n'est pas uniquement là pour venir encourager les Rouches lors du choc wallon et ainsi les mener à la victoire finale en Europe Playoffs pour ainsi disputer un barrage pour l'Europe face au cinquième classé des Champions' Playoffs.

Nicolas Raskin à trois semaines de son premier grand tournoi international

Le Diable Rouge est en fait déjà présent à Liège depuis plusieurs jours. Sa saison en club étant terminée depuis samedi dernier et la dernière journée des Playoffs du championnat écossais, Raskin suit une petite préparation personnelle afin de se maintenir en forme avant de retrouver la sélection pour préparer la Coupe du Monde.

Nicolas Raskin fera donc partie de la première vague de joueurs à rejoindre le centre d'entraînement fédéral à Tubize dès lundi. D'autres ne débarqueront que le 30 mai, après avoir honoré leurs dernières obligations en club. Leandro Trossard (encore mobilisé par la finale de la Ligue des Champions le 30 mai) arrivera quant à lui un peu plus tard.

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En attendant, Raskin croisera donc les doigts pour voir le Standard accrocher l'Europe, il était d'ailleurs de la dernière campagne continentale de l'équipe, avec des matchs contre Benfica, les Glasgow Rangers et le Lech Poznan lors de la saison 2020/2021, sous les ordres de Philippe Montanier.