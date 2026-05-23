Quatre mois plus tard, il n'a pas encore digéré son C4 : Besnik Hasi se lâche sur Marc Coucke !

Scott Crabbé, journaliste football
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Quatre mois plus tard, il n'a pas encore digéré son C4 : Besnik Hasi se lâche sur Marc Coucke !
Photo: © photonews
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Besnik Hasi s'est exprimé sur ses relations avec Marc Coucke du temps de son passage sur le banc anderlechtois. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elles étaient assez peu fournies.

Les remariages et les retours sont rarement aussi heureux que les premières saisons. Besnik Hasi a pu l'expérimenter lors de son comeback à Anderlecht, qui n'aura pas duré un an. L'entraîneur albanais a été viré peu de temps après la reprise. Comme pour plusieurs de ses prédécesseurs, c'est une défaite au Standard qui lui aura été fatale.

Depuis, Hasi s'est déjà exprimé sur son C4 : "Je savais que je n'étais que de passage. Je souhaitais faire franchir un cap à Anderlecht, pour que le coach suivant puisse construire dessus. Mais je n'ai pas réussi à emmener tout le monde. Mon licenciement s'est mis en place dès fin décembre, quand nous avons perdu contre Charleroi", déclarait-il en mars dernier dans Het Laatste Nieuws.

Très peu de dialogue avec Marc Coucke

L'ancien coach des Mauves a à nouveau abordé le sujet pour DAZN. Cette fois, ce sont ses mots sur Marc Coucke qui sont particulièrement forts : "Je ne peux rien reprocher à quelqu'un avec qui je n'ai jamais parlé football", commence-t-il, très sec.

"Il se peut très bien qu'on lui ait raconté beaucoup de choses. Je ne sais pas quelles informations lui sont parvenues. Je n'ai jamais vraiment parlé avec lui. Ou seulement pour partager mes idées : comment je vois les choses, pourquoi et comment", poursuit Hasi.

"Mais ça reste le grand patron, et s'il n'est pas content, il te licenciera. C'est comme ça que ça marche et ce n'est pas la première fois. Ni la dernière. S'il doit continuer à investir dans le club ? S'il ne continue pas, il doit vendre, il n'y a que deux solutions", conclut Hasi, amer. Depuis, celui qu'on a aussi connu du côté de Malines avant de reprendre le Sporting, n'a pas encore retrouvé de banc de touche.

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