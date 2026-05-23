Pas de match à Sclessin, un Mondial tronqué ? Le Congo à l'isoment pendant trois semaines !

Scott Crabbé, journaliste football
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Pas de match à Sclessin, un Mondial tronqué ? Le Congo à l'isoment pendant trois semaines !
Photo: © photonews
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La République démocratique du Congo prépare actuellement sa Coupe du Monde en belgique. Mais en raison de l'épidémie d'Ebola observée au pays, les Léopards doivent rester à l'isolement.

La sélection congolaise a posé ses valises en Belgique pour y préparer la Coupe du Monde. Après 52 ans d'absence, la fédération a fêté la qualification dans la liesse générale et veut voir les choses en grand pour le retour de la sélection parmi le gratin mondial.

Mais les conditions de préparation se sont méchamment compliquées en raison de l'épidémie d'Ebola qui frappe en ce moment plusieurs régions de la RDC. La Maison Blanche l'a annoncé hier : si la délégation congolaise entend mettre un pied sur le sol américain, il lui faudra prendre des mesures sanitaires fortes. En l'occurence, s'isoler pendant 21 jours dans une bulle sanitaire afin de prévenir toute infection.

"Nous avons été très clairs avec le Congo : ils doivent maintenir l'intégrité de leur bulle pendant 21 jours avant d'être autorisés à venir à Houston le 11 juin", a déclaré Andrew Giuliani, chef de l'équipe de la Maison Blanche pour la Coupe du monde, au micro d'ESPN.

Le retour des bulles sanitaires pour le Congo

Aucun risque ne sera pris : "Si d'autres joueurs rejoignent l'équipe, ils devront être isolés du reste de l'équipe. Si l'un d'eux développe des symptômes, toute l'équipe risque de ne pas pouvoir participer à cette Coupe du monde".

Une situation plus que contrariante quand l'on prépare un événement de l'importance d'une Coupe du Monde. Le Congo devait d'ailleurs disputer un match amical de préparation à Sclessin le 3 juin prochain contre le Danemark, à deux semaines de son entrée en lice dans le Mondial contre le Portugal.

La rencontre aura-t-elle lieu malgré la bulle sanitaire que doivent respecter les Léopards ? Rien n'est moins sûr. Pour l'heure, c'est le flou le plus total autour de la préparation. La délégation congolaise séjournant sur le sol belge, le gouvernement suit la situation avec attention, notamment quant à la tenue de ce fameux match amical.

Une épidémie surveillée avec beaucoup d'attention

Interrogé par la RTBF, le cabinet du ministre Franck Vandenbroucke se veut rassurant : "Nous sommes avertis évidemment. Mais les joueurs de l’équipe des Léopards ne jouent pas dans le pays. Les joueurs jouent et vivent, dans des pays étrangers. L’équipe technique quant à elle vient de Kinshasa, où aucun cas d’Ebola n’a été signalé. Le risque zéro n’existe pas évidemment mais la rencontre est, pour l’instant maintenue, et il n’y a pas d’inquiétude du côté du cabinet du ministre".

Le SPF santé confirme que des réunions sont prévues tout au long de la semaine pour faire la lumière sur cette situation dont la RDC se serait bien passée. Même si la plupart des cas sont cantonnés dans l’est de la République démocratique du Congo, l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) a émis une alerte sanitaire internationale, le risque épidémique au niveau national étant 'très élevé', avec 82 cas confirmés, sept décès et une vitesse de propagation 'assez importante'.

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