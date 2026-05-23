Saison historique pour Lens : les Sang et Or remportent leur première Coupe de France face à Nice et Vanhoutte

Le RC Lens a remporté la première Coupe de France de son histoire grâce à sa victoire 3-1 contre Nice au Stade de France. Les Sang et Or concluent une saison exceptionnelle et retrouveront la Ligue des Champions la saison prochaine.

Le RC Lens ne pouvait pas rêver d'une meilleure fin de saison. Qualifiés pour la prochaine Ligue des Champions grâce à leur superbe parcours en Ligue 1, les Sang et Or ont ajouté un trophée à leur incroyable saison en remportant la première Coupe de France de leur histoire face à Nice 3-1.

Nice avait démarré la rencontre avec beaucoup d'envie. Les Aiglons ont imposé du rythme et obligé Risser à rester attentif sur plusieurs situations dangereuses. Lens est resté calme malgré la pression. Petit à petit, les hommes de Pierre Sage ont commencé à trouver plus d'espaces et à faire reculer la défense niçoise.

Le RC Lens a pris l'avantage à la 25e minute grâce à Florian Thauvin. Servi par Udol sur le côté, l'attaquant français a trompé le gardien adverse. Plus libérés, les Lensois ont continué à pousser et Edouard a doublé la mise avant la pause sur corner.

Une erreur d'un ancien du Standard de Liège

Coulibaly a réduit l'écart pour Nice dans les arrêts de jeu de la première période. Mendy est passé tout près de l'égalisation au retour des vestiaires. Sima a profité d'une erreur du vétéran Dante à dix minutes de la fin pour inscrire le troisième but lensois.

Charles Vanhoutte n'est pas monté en jeu

Dante disputait l'un des derniers matchs de sa carrière. Le Diable Rouge Charles Vanhoutte est resté sur le banc durant toute la finale.





Thorgan Hazard pour renforcer l'effectif

Lens peut savourer cette saison historique et préparer sereinement son retour en Ligue des Champions. Le club devrait accueillir Thorgan Hazard cet été pour renforcer son effectif. L'ancien Diable n'a pas prolongé son contrat avec Anderlecht qui prend fin en juin.