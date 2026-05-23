Le prochain sujet à trancher à Anderlecht : Antoine Sibierski aurait fait son choix concernant Jeremy Taravel

Loïc Woos
Loïc Woos, journaliste football
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Le prochain sujet à trancher à Anderlecht : Antoine Sibierski aurait fait son choix concernant Jeremy Taravel
Photo: © photonews
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Antoine Sibierski n'aurait pas l'intention de laisser Jeremy Taravel à la tête de l'équipe première du Sporting d'Anderlecht. L'ancien entraîneur intérimaire, ensuite confirmé, devrait se voir proposer un autre rôle au sein du staff.

Antoine Sibierski a du pain sur la planche au Sporting d’Anderlecht. Le nouveau directeur sportif doit ramener le RSCA au sommet du football belge, lui qui terminera cette édition 2025-2026 à une décevante quatrième place.

Le Français, dont le travail a permis à l’ESTAC Troyes de remonter en Ligue 1, compte s’appuyer sur cinq piliers essentiels pour arriver à ses fins : s’appuyer sur des joueurs expérimentés, faire primer une bonne mentalité sur la simple qualité technique, améliorer la structure et l’accompagnement au sein du club, installer une nouvelle culture de la gagne et recruter des joueurs qui veulent impérativement signer à Anderlecht, et pas ailleurs.

Un beau programme, donc, pour l’ancien joueur de Lille, Lens, Manchester City et Newcastle. Un programme qui ressemble néanmoins fortement à ceux de ses prédécesseurs, du moins sur le papier. Il faudra donc du temps et des actes pour confirmer les bienfaits de l’arrivée d’Antoine Sibierski à Anderlecht.

Antoine Sibierski ne veut pas laisser Jeremy Taravel au poste de T1

Tout juste arrivé, l’homme de 51 ans a déjà commencé son travail de préparation de la saison prochaine. Et après trois premiers départs annoncés (Thorgan Hazard, Yari Verschaeren, Mats Rits), le nouvel homme fort de la direction sportive anderlechtoise va devoir, et assez rapidement, trancher un autre cas : celui de Jeremy Taravel.

Alors que le RSCA livrait des prestations intéressantes lors des semaines suivant son intronisation temporaire au poste de T1, Anderlecht enchaîne à nouveau des prestations décevantes depuis plusieurs semaines, et les supporters appellent désormais à du changement et à la nomination d’un nouvel entraîneur avant d’entamer la pré-saison.

C’est aussi vers cette idée que pencherait Antoine Sibierski, selon les informations de nos confrères de la Dernière Heure. Le Lillois de naissance serait déjà à la recherche d’un remplaçant à Jeremy Taravel, qui pourrait toutefois se voir proposer une place dans le staff de l’équipe première.

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