Il peut oublier la Coupe du Monde : le sort d'un binational de l'Union divise

Les dernières listes continuent à tomber, en vue de la Coupe du Monde. Celle de l'Autriche ne renseigne pas Raul Florucz.

En ces derniers jours de la saison, certains joueurs attendent un dernier verdict avec impatience : celui concernant leur participation à la Coupe du Monde. On pense par exemple à un Kevin Mac Allister présent dans la présélection de l'Argentine, ou à un Adem Zorgane plein d'ambitions avec l'Algérie.

Dans le secteur offensif, outre Promise David et Kevin Rodriguez, Raul Florucz espérait lui aussi participer au grand rendez-vous de l'été après avoir été repris lors de quatre des derniers rassemblements de la sélection autrichienne. Mais le couperet est tombé : l'attaquant de l'Union ne figure pas dans la liste de 26 noms concoctée par Ralf Rangnick.

Une deuxième partie de saison ralentie par les blessures et la concurrence

Une fameuse déception pour le joueur, notamment appelé lors des trois premiers rassemblements ayant suivi son arrivée à l'Union mais blessé lors du dernier rendez-vous de mars. Outre cette absence, il paie également son temps de jeu fortement revu à la baisse avec l'Union : seulement une titularisation en Playoffs.

Celui qui avait commencé la saison en claquant 7 buts lors des 15 premiers matchs de championnat n'a ainsi marqué qu'une seule fois depuis le mois de novembre (pour clôturer le score en Coupe contre Charleroi à l'occasion de sa montée au jeu...d'une minute).







Son absence du Mondial fait parler...jusqu'en Roumanie. Car avant d'honorer ses premières sélection avec l'Autriche, Florucz semblait proche de devenir international roumain. Né à Vöcklabruck, en Autriche, le joueur a été élevé par des parents roumains originaires d'Arad (dont le club était entraîné par Mircea Rednic avant que ce dernier ne parte au Standard il y a un an).

Raul Florucz, un binational qui fait parler

"Si j'obtenais la nationalité roumaine et que j'étais sélectionné en équipe nationale, je viendrais avec grand plaisir, ce serait un honneur", déclarait Florucz à l'époque. Mais la lenteur administrative de sa naturalisation sportive a permis de prendre le balle au bon lorsque l'attaquant a explosé à l'Olympija Ljubjana la saison dernière.

Sa non-sélection pour la Coupe du Monde alimente un certain sentiment de gâchis en Roumanie, qui déplore s'être intéressé à lui bien avant l'Autriche. A-t-il joué sur les deux tableaux ? Son choix a fait grincer des dents...mais est désormais irréversible et doit se respecter.

