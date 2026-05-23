Nouvelles révélations accablantes concernant Herman Van Holsbeeck : "Notre coffre-fort était trop petit"

Loïc Woos
Loïc Woos, journaliste football
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Nouvelles révélations accablantes concernant Herman Van Holsbeeck : "Notre coffre-fort était trop petit"
Photo: © photonews
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Le procès relatif à la vente du Sporting d'Anderlecht débutera la semaine prochaine. Dans ce cadre, Het Laatste Nieuws a publié une série de révélations peu reluisantes concernant l'ancien manager général, Herman Van Holsbeeck.

Récemment, la presse néerlandophone a retrouvé la trace de Herman Van Holsbeeck, qui officie comme conseiller du centre de formation pour le Rhodienne-De Hoek, à la périphérie sud de Bruxelles, dans le Brabant flamand. Un club où évolue son petit-fils, Eliyah, et qui lui a demandé un coup de main dans la gestion des jeunes.

Enclin à donner une petite interview, l'ancien manager général du Sporting d'Anderlecht a confié toujours soutenir le club bruxellois, malgré tout ce qui a pu se passer ces dix dernières années.

Pour rappel, Van Holsbeeck attend toujours des éclaircissements concernant le processus de revente du Sporting d'Anderlecht à Marc Coucke. La semaine prochaine, l'ancien patron du RSCA devrait comparaître pour répondre aux accusations de fraude qui lui sont proférées. C'est dans ce contexte que nos confrères néerlandophones de Het Laatste Nieuws viennent de révéler quelques détails assez peu reluisants sur son passé.

Des billets de 500 € pour payer chez Delhaize ou au car-wash

En 2018, par exemple, 200.000 € auraient été placés dans un coffre-fort assez secret. D'après Van Holsbeeck, cet argent appartenait à Constant, puis à Roger Vanden Stock, anciens présidents d'Anderlecht. Ces derniers lui auraient remis assez régulièrement des enveloppes contenant de grosses sommes d'argent.

Lors de son interrogatoire en tant que témoin, l'épouse de Herman Van Holsbeeck aurait également révélé quelques détails troublants, parmi lesquels le fait que Van Holsbeeck aurait payé, pendant des années, avec des billets de 500 € aux caisses automatiques du supermarché Delhaize ainsi que dans un car-wash. Des billets qui venaient tout droit de ce coffre-fort, et qui appartenaient donc aux présidents du Sporting d'Anderlecht.

"Notre coffre-fort était trop petit pour tous ces billets", pourrait-on lire dans la déclaration de l'épouse de Van Holsbeeck. "Quand on nous rendait la monnaie en petites coupures au supermarché, on la remettait dans une enveloppe à la maison jusqu'à ce qu'elle soit pleine. Ensuite, nous la rapportions à la banque. À un moment donné, nous avons même dû louer un coffre-fort plus grand."

Quand commencera le procès concernant la vente du Sporting d'Anderlecht ?

Cet argent aurait également été utilisé pour payer des restaurants, que ce soit en Belgique ou dans la destination favorite de Herman Van Holsbeeck : l'Espagne. "Je continue à contester les accusations. J'ai appris à vivre avec ce procès qui dure depuis longtemps, mais il serait bien qu'une clarification intervienne", déclarait le principal intéressé le mois dernier.

Herman Van Holsbeek vit donc des semaines assez stressantes, et peut se permettre de penser à autre chose lorsqu'il est au bord d'un terrain à Rhodienne-De Hoek, dans un club qui compte environ 300 jeunes, dont les fils de Dedryck Boyata, Thomas Meunier et Guillaume François.

Le procès relatif à la vente du Sporting d'Anderlecht devrait débuter ces 27 et 28 mai prochains, et devrait se poursuivre les 4 et 5 juin. De leur côté, bien que sa culpabilité n'ait pas encore été officiellement confirmée par la justice, les supporters d'Anderlecht ont déjà tranché, depuis plusieurs années, et ont la grogne lorsqu'ils entendent le nom de Herman Van Holsbeeck.

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