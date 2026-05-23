La fin d'un long feuilleton : la décision finale serait tombée pour Aleksandar Stankovic

Le Club de Bruges ne va pas pouvoir garder Aleksandar Stankovic. Le milieu de terrain serbe va faire son retour à l'Inter Milan, qui pourrait même le céder dans la foulée.

Le Club de Bruges a remporté son vingtième titre de champion de Belgique cette semaine, au détriment de l’Union Saint-Gilloise. Désormais, les Blauw & Zwart foncent droit vers la période qu’ils redoutent le plus de l’année : le mercato.

Malgré une nouvelle qualification pour la Ligue des Champions, la menace d’un exode se veut de plus en plus présente en Venise du Nord, où une majorité des titulaires pourrait sauter le pas vers l’un des cinq grands championnats européens.

On parle ici notamment de Joaquin Seys, Raphael Onyedika, Christos Tzolis, Carlos Forbs, Nicolo Tresoldi et bien sûr Aleksandar Stankovic, dont le feuilleton est ouvert depuis quelques mois déjà.

Aleksandar Stankovic ne jouera pas une deuxième saison au Club de Bruges

Pour rappel, le milieu de terrain serbe est arrivé de l’Inter Milan contre 20 M€, avec une clause de rachat permettant aux Nerazzurri de le racheter contre 23 M€ cet été, et 25 M€ l’été prochain.

Voilà quelques semaines que les Intéristes se penchent sur la situation, et une décision serait tombée, selon le spécialiste des transferts Matteo Moretto. L’Inter Milan activerait bien sa clause de rachat pour récupérer Stankovic, mais pourrait le revendre dans la foulée.





Des clubs comme Arsenal, Chelsea, Manchester United ou encore le Borussia Dortmund sont mentionnés depuis quelque temps. Mais une chose est sûre, le fils de Dejan ne restera pas une deuxième saison au Jan Breydelstadion.