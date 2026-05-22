Deux buts en finale : l'ancien attaquant de Genk offre la Coupe de Turquie à Trabzonspor

Grâce à un doublé de Paul Onuachu, Trabzonspor a remporté la Coupe de Turquie face à Konyaspor. L'ancien attaquant du KRC Genk continue sa grande saison et confirme son retour en forme après son passage compliqué en Angleterre.

Trabzonspor peut remercier Paul Onuachu. L'attaquant nigérian a été l'homme du match de la finale de Coupe de Turquie remportée face à Konyaspor. Grâce à son doublé, le club turc s'est imposé 2-1 et met fin à plusieurs années de frustration après deux finales perdues de suite.

Un doublé de Paul Onuachu

Trabzonspor a pris les devants dans cette finale grâce à Onuachu, qui a débloqué la rencontre à la 18e minutes de la rencontre. Jackson Muleka a permis à Konyaspor de revenir au score en deuxième période.

Konyaspor a eu une énorme occasion de passer devant, mais Enis Bardhi a manqué son penalty. Un raté qui a pesé dans la suite de la finale. À onze minutes de la fin, Trabzonspor a obtenu un penalty. Onuachu s'est chargé de le transformer pour inscrire le but de la victoire.

Le triplé le plus moche de l'histoire ?

Beaucoup de supporters se souviennent de son triplé contre Seraing en 2021. Trois buts très maladroits pour le KRC Genk, devenus viraux sur les réseaux sociaux et souvent qualifiés comme le triplé le plus moche de l'histoire.

Un flop à Southampton...

Son aventure en Angleterre ne s'est pas passée comme prévu. Après une période compliquée à Southampton, où il a eu du mal à s'imposer, Onuachu a choisi de revenir à Trabzonspor cette saison. Un choix qui lui réussit. L'ancien attaquant du KRC Genk retrouve un peu le niveau qui avait fait de lui l'un des buteurs les plus redoutés de Pro League.





Dans une très bonne forme

Le Nigérian enchaîne les bonnes performances en Turquie et les buts importants. Avec 26 buts en 36 rencontres, il réalise l'une des saisons les plus solides de sa carrière.