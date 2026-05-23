Un tournant dans sa carrière ? Dortmund a tranché pour Julien Duranville

Le prêt de Julien Duranville au FC Bâle est désormais terminé. Il va retourner à Dortmund, mais pourrait n'y repasser qu'en transit.

Dimanche dernier, Julien Duranville a disputé son dernier match pour le FC Bâle. Une dernière apparition qui ne sera pas restée dans les mémoires, puisque l'ancien grand espoir d'Anderlecht n'était pas titulaire (il est monté au jeu pour la dernière demi-heure) et que Bâle a perdu 4-0 sur le terrain de Lugano. Une fameuse claque pour conclure une fin de saison cauchemardesque, 'riche' de cinq défaites sur les six derniers matchs et d'une cinquième place (sur six clubs engagés) au classement des Playoffs.

A titre personnel, Duranville a au moins pu retrouver du temps de jeu (cette saison est la plus fournie en la matière depuis le début de sa carrière), mais n'a pas vraiment passé de cap en Suisse. Deux buts, un assist, et une certaine déception : tant Bâle que Dortmund attendaient plus de l'opération.

Dortmund ne veut plus de Duranville

Voilà qui n'aidera pas le Bruxellois de 20 ans à se refaire une place au soleil dans la Ruhr : en première saison, il n'avait pas disputé la moindre minute avec Dortmund, se faisant même remettre à sa place par Niko Kovac pour son bodylanguage et son manque d'implication à l'entraînement.

Le Bild le confirme aujourd'hui : Duranville ne rentre plus dans les plans du BVB, qui cherche à s'en séparer définitivement cet été. Acheté pour 8,50 millions à Anderlecht il y a maintenant plus de trois ans, Julien Duranville dispose encore de deux ans de contrat au Borussia. Pour récupérer une partie de la somme investie, il faudra donc passer à l'action dans les semaines à venir.



Nos confères allemands relatent l'intérêt de plusieurs clubs français pour notre compatriote. Ce qui est certain, c'est que, quelle que soit sa destination, Julien Duranville est à un tournant de sa carrière. Après avoir manqué plus de matchs sur blessure que de rencontres à son actif avec Dortmund, après ces critiques sur comportement, Duranville devra montrer qu'il a appris de ces saisons dans le dur.