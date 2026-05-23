Un tournant dans sa carrière ? Dortmund a tranché pour Julien Duranville

Scott Crabbé, journaliste football
| Commentaire
Un tournant dans sa carrière ? Dortmund a tranché pour Julien Duranville
Deviens fan de FC Basel! 14

Le prêt de Julien Duranville au FC Bâle est désormais terminé. Il va retourner à Dortmund, mais pourrait n'y repasser qu'en transit.

Dimanche dernier, Julien Duranville a disputé son dernier match pour le FC Bâle. Une dernière apparition qui ne sera pas restée dans les mémoires, puisque l'ancien grand espoir d'Anderlecht n'était pas titulaire (il est monté au jeu pour la dernière demi-heure) et que Bâle a perdu 4-0 sur le terrain de Lugano. Une fameuse claque pour conclure une fin de saison cauchemardesque, 'riche' de cinq défaites sur les six derniers matchs et d'une cinquième place (sur six clubs engagés) au classement des Playoffs.

A titre personnel, Duranville a au moins pu retrouver du temps de jeu (cette saison est la plus fournie en la matière depuis le début de sa carrière), mais n'a pas vraiment passé de cap en Suisse. Deux buts, un assist, et une certaine déception : tant Bâle que Dortmund attendaient plus de l'opération.

Dortmund ne veut plus de Duranville

Voilà qui n'aidera pas le Bruxellois de 20 ans à se refaire une place au soleil dans la Ruhr : en première saison, il n'avait pas disputé la moindre minute avec Dortmund, se faisant même remettre à sa place par Niko Kovac pour son bodylanguage et son manque d'implication à l'entraînement.

Le Bild le confirme aujourd'hui : Duranville ne rentre plus dans les plans du BVB, qui cherche à s'en séparer définitivement cet été. Acheté pour 8,50 millions à Anderlecht il y a maintenant plus de trois ans, Julien Duranville dispose encore de deux ans de contrat au Borussia. Pour récupérer une partie de la somme investie, il faudra donc passer à l'action dans les semaines à venir.


Nos confères allemands relatent l'intérêt de plusieurs clubs français pour notre compatriote. Ce qui est certain, c'est que, quelle que soit sa destination, Julien Duranville est à un tournant de sa carrière. Après avoir manqué plus de matchs sur blessure que de rencontres à son actif avec Dortmund, après ces critiques sur comportement, Duranville devra montrer qu'il a appris de ces saisons dans le dur.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Super League
Super League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
FC Basel
Julien Duranville

Plus de news

Quatre mois plus tard, il n'a pas encore digéré son C4 : Besnik Hasi se lâche sur Marc Coucke !

Quatre mois plus tard, il n'a pas encore digéré son C4 : Besnik Hasi se lâche sur Marc Coucke !

19:00
De la D3 au titre : tremblement de terre au Luxembourg, Roman Ferber va jouer la Ligue des Champions !

De la D3 au titre : tremblement de terre au Luxembourg, Roman Ferber va jouer la Ligue des Champions !

18:30
C'est fait : un milieu de terrain belge champion à l'autre bout de la planète !

C'est fait : un milieu de terrain belge champion à l'autre bout de la planète !

18:00
Pep Guardiola ému par Kevin De Bruyne : "Plus beau que tous les titres remportés ensemble"

Pep Guardiola ému par Kevin De Bruyne : "Plus beau que tous les titres remportés ensemble"

17:30
Comme chez lui au Standard : le retour de Nicolas Raskin à l'Académie

Comme chez lui au Standard : le retour de Nicolas Raskin à l'Académie

16:00
Pas de match à Sclessin, un Mondial tronqué ? Le Congo à l'isoment pendant trois semaines !

Pas de match à Sclessin, un Mondial tronqué ? Le Congo à l'isoment pendant trois semaines !

15:30
Merci papy : la blague du noyau brugeois à Simon Mignolet à la veille de son tout dernier match

Merci papy : la blague du noyau brugeois à Simon Mignolet à la veille de son tout dernier match

15:00
La D1 FFA vers un nouveau combat juridique ? "Prendre un avocat ? On y pense"

La D1 FFA vers un nouveau combat juridique ? "Prendre un avocat ? On y pense"

14:30
Il peut oublier la Coupe du Monde : le sort d'un binational de l'Union divise

Il peut oublier la Coupe du Monde : le sort d'un binational de l'Union divise

14:00
1
Officiel : un ancien d'Anderlecht et de l'Union poussé vers la sortie au Vietnam

Officiel : un ancien d'Anderlecht et de l'Union poussé vers la sortie au Vietnam

13:30
1
Simon Mignolet va commencer un autre sport : "J'espère qu'il sera plus souvent à la maison"

Simon Mignolet va commencer un autre sport : "J'espère qu'il sera plus souvent à la maison"

13:00
Vincent Euvrard croisera les doigts : deux joueurs du Standard pourraient être suspendus pour le barrage

Vincent Euvrard croisera les doigts : deux joueurs du Standard pourraient être suspendus pour le barrage

12:30
1
Le prochain sujet à trancher à Anderlecht : Antoine Sibierski aurait fait son choix concernant Jeremy Taravel

Le prochain sujet à trancher à Anderlecht : Antoine Sibierski aurait fait son choix concernant Jeremy Taravel

12:00
2
Qui jouera le barrage européen ? "Le Standard ne m'impressionne pas, Charleroi aurait dû être dans le top 6"

Qui jouera le barrage européen ? "Le Standard ne m'impressionne pas, Charleroi aurait dû être dans le top 6"

11:30
8
Le Standard pour l'Europe, Charleroi pour l'honneur : suivez le choc wallon en direct commenté (20h45)

Le Standard pour l'Europe, Charleroi pour l'honneur : suivez le choc wallon en direct commenté (20h45)

11:00
Pep Guardiola ambassadeur du... SK Lommel ? On en prend la direction !

Pep Guardiola ambassadeur du... SK Lommel ? On en prend la direction !

10:30
Nouvelles révélations accablantes concernant Herman Van Holsbeeck : "Notre coffre-fort était trop petit"

Nouvelles révélations accablantes concernant Herman Van Holsbeeck : "Notre coffre-fort était trop petit"

10:00
7
La fin d'un long feuilleton : la décision finale serait tombée pour Aleksandar Stankovic

La fin d'un long feuilleton : la décision finale serait tombée pour Aleksandar Stankovic

09:30
2
Et maintenant, quel avenir pour Yari Verschaeren ? Cinq clubs se positionnent pour l'attirer

Et maintenant, quel avenir pour Yari Verschaeren ? Cinq clubs se positionnent pour l'attirer

09:00
2
Il reste quelques places pour les indécis : vers un presque sold-out de Sclessin pour Standard - Charleroi

Il reste quelques places pour les indécis : vers un presque sold-out de Sclessin pour Standard - Charleroi

08:30
Majeed Ashimeru, de non repris à... capitaine à la Coupe du monde ? Un U23 d'Anderlecht pourrait l'accompagner

Majeed Ashimeru, de non repris à... capitaine à la Coupe du monde ? Un U23 d'Anderlecht pourrait l'accompagner

08:00
Mile Svilar encore récompensé en Italie : aucun Diable Rouge à l'honneur cette saison en Serie A

Mile Svilar encore récompensé en Italie : aucun Diable Rouge à l'honneur cette saison en Serie A

07:30
La der' pour Charleroi, l'avant-der' pour le Standard ? Les compositions probables du choc wallon

La der' pour Charleroi, l'avant-der' pour le Standard ? Les compositions probables du choc wallon

07:00
Saison historique pour Lens : les Sang et Or remportent leur première Coupe de France face à Nice et Vanhoutte

Saison historique pour Lens : les Sang et Or remportent leur première Coupe de France face à Nice et Vanhoutte

06:30
Deux buts en finale : l'ancien attaquant de Genk offre la Coupe de Turquie à Trabzonspor

Deux buts en finale : l'ancien attaquant de Genk offre la Coupe de Turquie à Trabzonspor

23:10
Téléfoot finalement sauvé ? TF1 envisagerait un énorme retournement de situation

Téléfoot finalement sauvé ? TF1 envisagerait un énorme retournement de situation

22:36
C'est quasiment terminé : Wouter Vrancken a pris sa décision

C'est quasiment terminé : Wouter Vrancken a pris sa décision

22:01
Catastrophe pour plusieurs clubs belges après la chute du RWDM Brussels

Catastrophe pour plusieurs clubs belges après la chute du RWDM Brussels

21:41
Presque 40 millions d'euros : le Club de Bruges s'assure un énorme pactole

Presque 40 millions d'euros : le Club de Bruges s'assure un énorme pactole

21:00
3
"Nous voulons ramener le trophée" : le Bayern de Vincent Kompany à 90 minutes d'un nouveau titre

"Nous voulons ramener le trophée" : le Bayern de Vincent Kompany à 90 minutes d'un nouveau titre

20:39
Le Real Madrid va se séparer d'un joueur apprécié du vestiaire et des supporters

Le Real Madrid va se séparer d'un joueur apprécié du vestiaire et des supporters

20:00
Anderlecht veut devancer ses concurrents : un talent autrichien très convoité dans le viseur du club

Anderlecht veut devancer ses concurrents : un talent autrichien très convoité dans le viseur du club

19:30
L'objectif Europe et son rôle de leader au Standard, David Bates se confie : "Même blessé, je n'ai pas changé" Interview

L'objectif Europe et son rôle de leader au Standard, David Bates se confie : "Même blessé, je n'ai pas changé"

22/05
6 sur 27 pour Gand, seize matchs sans victoire en Play-Offs, mais un De Mil pas insatisfait : "On joue bien"

6 sur 27 pour Gand, seize matchs sans victoire en Play-Offs, mais un De Mil pas insatisfait : "On joue bien"

22/05
1
Blessé presque toute la saison, un jeune défenseur garde la confiance de Charleroi, qui le prolonge

Blessé presque toute la saison, un jeune défenseur garde la confiance de Charleroi, qui le prolonge

22/05
L'idée Erenbjerg et l'espoir d'un faux pas du Standard : les mots de Nicky Hayen avant le final des Play-Offs

L'idée Erenbjerg et l'espoir d'un faux pas du Standard : les mots de Nicky Hayen avant le final des Play-Offs

22/05

Plus de news

Les plus populaires

Super League

 Journée 33
Winterthur Winterthur 0-2 Grasshoppers Zurich Grasshoppers Zurich
FC Zurich FC Zurich 0-1 Lugano Lugano
Young Boys Bern Young Boys Bern 1-1 Servette Servette
Sion Sion 3-0 Lausanne Sports Lausanne Sports
Luzern Luzern 2-2 Sankt Gallen Sankt Gallen
FC Thoune FC Thoune 3-1 FC Basel FC Basel
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved