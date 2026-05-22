Presque 40 millions d'euros : le Club de Bruges s'assure un énorme pactole

Muzamel Rahmat
Muzamel Rahmat, journaliste football
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Presque 40 millions d'euros : le Club de Bruges s'assure un énorme pactole

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Le Club de Bruges peut avoir le sourire. Son titre de champion de Belgique va permettre au club brugeois de récupérer plusieurs millions d'euros grâce à la Ligue des champions.

La qualification directe pour la phase de ligue de la Ligue des champions garantit au moins 37 millions d'euros au Club de Bruges, selon Het Laatste Nieuws.

Cette somme est assurée avant même le début de la campagne européenne. Même si le Club de Bruges venait à perdre tous ses matchs et terminait dernier de la Ligue des champions, ces revenus seraient garantis.

La plus grande partie de cet argent provient de la prime de participation versée par l'UEFA. Chaque club qualifié pour la phase de ligue reçoit plus de 18 millions d'euros uniquement pour sa présence dans la compétition. Des bonus supplémentaires sont ensuite attribués selon le classement final. Plus le Club de Bruges terminera haut, plus les gains augmenteront.

Le Club de Bruges bien classé

Ces dernières années, le Club s'est aussi forgé une réputation en Europe et ça paie une nouvelle fois. Lors de la répartition des primes, l'UEFA tient compte des performances et des coefficients. Comme le Club est un habitué, il figure parmi les clubs qui s'en sortent le mieux dans ce classement.

La campagne de Ligue des champions de la saison dernière avait rapporté une grosse somme au Club de Bruges. Avec cette nouvelle qualification pour la C1, le club se dirige vers une nouvelle année financière très intéressante.

Cet argent pourrait jouer un rôle lors du prochain mercato. Le Club risque de perdre plusieurs joueurs importants, mais dispose de moyens pour investir massivement dans son effectif grâce aux revenus de la Ligue des champions

L'Union devra se contenter de moins

L'Union Saint-Gilloise peut espérer rejoindre la Ligue des champions via les tours préliminaires, mais le club bruxellois ne joue pas dans la même catégorie financière que le Club de Bruges. L'écart s'explique par l'expérience européenne accumulée ces dernières années par les Brugeois.

Avec ce vingtième titre de champion de Belgique, le Club de Bruges a non seulement remporté un nouveau trophée, mais s'est aussi assuré d'importants revenus pour la saison prochaine.

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