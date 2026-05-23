Majeed Ashimeru, de non repris à... capitaine à la Coupe du monde ? Un U23 d'Anderlecht pourrait l'accompagner

Plus apparu dans la sélection ghanéenne depuis le 31 mai 2025, Majeed Ashimeru portait le brassard de capitaine lors de la défaite du Ghana au Mexique, cette nuit en match amical. Le milieu de terrain pourrait finalement jouer un rôle important pour les Black Stars à la Coupe du monde.

Alors que les sélections pour la Coupe du monde 2026 sont dévoilées petit à petit par chaque nation qualifiée, les premiers matchs amicaux internationaux sont aussi organisés à moins d'un mois du début de la compétition.

Si la République démocratique du Congo, par exemple, affrontera le Danemark le 3 juin à Sclessin et que les Diables attendront aussi le début du mois prochain pour se tester en Croatie et contre la Tunisie, deux autres nations qualifiées se sont déjà rencontrées cette nuit.

Le Mexique, l'un des organisateurs de la compétition, affrontait en effet le Ghana à Puebla, au sud de Mexico. Les locaux se sont imposés 2-0, grâce à des buts de Brian Gutierrez (2e) et Guillermo Martinez (54e).

Le Mexique bat le Ghana, Majeed Ashimeru capitaine des Black Stars

Mais c'est plutôt au niveau des compositions des équipes qu'il y a des enseignements à tirer de cette rencontre. Le Mexique, par exemple, a changé l'intégralité de son onze de base à la mi-temps et a donc utilisé deux gardiens, mais a laissé Guillermo Ochoa sur le banc. L'ancien Rouche semble donc encore être vu comme le numéro 3, ce qui l'éloigne évidemment d'un quelconque temps de jeu au Mondial.

Dans le camp d'en face, il y a par contre beaucoup plus d'espoir concernant Majeed Ashimeru, titularisé de manière assez étonnante au milieu de terrain mais auteur, selon les observateurs locaux, d'une plutôt bonne prestation. Après avoir pris part à neuf rencontres avec la RAAL, où Anderlecht l'a prêté durant la deuxième partie de saison, Ashimeru disputait son premier match en sélection depuis un an... brassard de capitaine autour du bras.





Un sacré retournement de situation, donc, pour celui qui devrait retourner à Anderlecht cet été mais qui pourrait jouer, entre-temps, un rôle plus important que prévu au Mondial. Au Ghana, l'autre Louviérois Jerry Afriyie est monté au jeu en seconde période, au même titre que Joseph Opoku (OHL) et Dacosta Antwi (Anderlecht U23).