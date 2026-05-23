La D1 FFA vers un nouveau combat juridique ? "Prendre un avocat ? On y pense"

Scott Crabbé, journaliste football
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La D1 FFA vers un nouveau combat juridique ? "Prendre un avocat ? On y pense"
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La relégation du RWDM en D1 FFA sonne comme un coup de massue pour Stockay, qui en paie les conséquences sous la forme d'une descente inattendue un échelon plus bas. Le club liégeois est abasourdi.

La saison a été lourde du côté de Stockay. Mais elle s'est conclue en sauvant les meubles lors des Playdowns, avec un maintien assuré. Mais on le sait : en Belgique, la fin de saison se joue parfois autant sur le terrain qu'en dehors.

A ce sujet, la relégation du RWDM en D1 FFA  a des conséquences en cascade. Sauvé sportivement, Stockay va ainsi tout de même basculer un échelon plus bas, pour compenser cet invité surprise et conserver le même nombre d'équipes.

Stockay paie les pots cassés, une saison maudite jusqu'au bout

"Je ne comprends pas", s'étonne Marc Grosjean dans SudInfo. "Au club, ou dans l'entourage, tout le monde nous a dit qu'il ne fallait pas s'inquiéter et que ça irait. Bref, qu'on était sauvé. Puis, boum, ça tombe. Ce n'est pas possible".

L'heure est grave : "Si ça se confirme, oui, c'est une catastrophe. Surtout que Stockay n'est pas le seul club concerné. Cela va aussi avoir des conséquences sur d'autres clubs".

Marc Grosjean et Stockay complètement désabusés

Si la chute du RWDM dans le football amateur fait les affaires du Club de Bruges, qui voit son équipe U23 finalement maintenue en D1B, l'addition est plus salée pour le football wallon : "C'est la loi du plus fort, celle de Bruges, qui l'a emporté. Mais on ne va pas se laisser faire".

Stockay ne compte pas en rester là, même si le règlement et l'issue de cette saison semblent difficiles à contester : "On a un Conseil d'Administration lundi et on va voir comment on peut se défendre. Prendre un avocat? Oui, on y pense, mais il est trop tôt pour le dire...". L'affaire pourrait donc n'en être qu'à ses débuts, promettant des prochaines semaines bien indécises.

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