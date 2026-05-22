Téléfoot finalement sauvé ? TF1 envisagerait un énorme retournement de situation

Muzamel Rahmat
Muzamel Rahmat, journaliste football
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Téléfoot finalement sauvé ? TF1 envisagerait un énorme retournement de situation
Photo: © photonews

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Téléfoot pourrait finalement continuer la saison prochaine sur TF1. Alors que l'émission était condamnée il y a quelques mois, la chaîne réfléchirait à conserver ce rendez-vous historique du dimanche matin, très apprécié par de nombreux amateurs de football en France et en Belgique.

Il y a quelques mois, de nombreux amateurs de football pensaient assister à la fin de Téléfoot. L'émission culte du dimanche matin (11h), présente sur la chaîne TF1 depuis 1977, devait disparaître de la grille à partir de la prochaine rentrée.

Suivi en France ET en Belgique

Chaque dimanche à 11 heures, des milliers de téléspectateurs avaient pris l’habitude de suivre les résumés, interviews et débats autour du football européen. Même en Belgique, l’émission faisait partie du rituel du week-end pour beaucoup de passionnés.

Le plan de base qui devait remplacer l'émission

La direction de TF1 avait expliqué ce choix par l'évolution des habitudes des téléspectateurs. Ces dernières années, une grande partie du public regardait les contenus footballistiques sur internet et les plateformes digitales plutôt qu'à la télévision traditionnelle. La chaîne envisageait de remplacer Téléfoot par une émission multisports afin de mettre plus en avant le rugby, le handball ou le basket. Cette orientation devait permettre à la chaîne de toucher un public plus large et plus jeune.

Une bonne nouvelle si ça se concrétise !

Mais selon les informations révélées ce vendredi par le journal L'Équipe, le dossier aurait pris une nouvelle tournure. TF1 réfléchirait à conserver Téléfoot la saison prochaine. Des discussions auraient été entamées avec LFP Média afin de prolonger l'aventure de l'émission, même si aucun accord n'a été signé pour le moment.


Pour beaucoup de téléspectateurs francophones, Téléfoot est un rendez-vous à part dans le paysage audiovisuel. Cette possible marche arrière devrait ravir de nombreux fans de football. Le maintien de l'émission le dimanche matin serait une bonne nouvelle pour ceux qui ont grandi avec ce rendez-vous. Telefoot continue de réunir un public fidèle chaque semaine.

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