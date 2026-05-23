Pep Guardiola ambassadeur du... SK Lommel ? On en prend la direction !

Loïc Woos
Loïc Woos, journaliste football
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Pep Guardiola ambassadeur du... SK Lommel ? On en prend la direction !
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Pep Guardiola ne sera plus l'entraîneur de Manchester City la saison prochaine. L'Espagnol pourrait occuper un rôle d'ambassadeur du City Football Group, et ainsi superviser un club comme... le SK Lommel. Le club limbourgeois pourrait valider son billet pour la Jupiler Pro League, ce vendredi soir.

C'est véritablement la fin d'une ère à Manchester City. Après dix saisons et vingt titres remportés, Pep Guardiola a décidé de ne pas honorer la fin de son contrat courant jusqu'au 30 juin 2027 et de tirer sa révérence à l'issue de la saison.

Interrogé en conférence de presse, ce vendredi, sur cette décision avant la réception d'Aston Villa lors de la dernière journée, Guardiola a assuré qu'elle avait été calculée de longue date, et qu'on ne le reverrait pas sur le banc d'un club de sitôt.

Dans sa réponse, l'Espagnol a par contre lui-même parlé du fait qu'il pourrait occuper un autre rôle à Manchester City ou au sein du City Football Group. Un rôle qu'il occuperait à l'abri des regards et de la pression médiatique quotidienne à laquelle il fait face depuis ses débuts sur le banc du FC Barcelone.

Pep Guardiola ambassadeur du City Football Group... et donc du SK Lommel ?

Et c'est peut-être bien vers ce scénario que l'on se dirige. Selon les informations du célèbre journaliste italien Fabrizio Romano, Pep Guardiola serait sur le point de reprendre un rôle d'ambassadeur du City Football Group, un peu à l'image de ce que fait Jürgen Klopp chez Red Bull.

Il donnerait donc des conseils techniques aux autres clubs du CFG et travaillerait sur le développement. Un groupe dont, pour rappel, fait partie le SK Lommel, qui jouera ce samedi soir le match retour de son barrage d'accession à la Jupiler Pro League, contre Dender.

Voir Pep Guardiola aider, entre autres, le club limbourgeois est donc un scénario probable dans les mois à venir. Guardiola à Lommel, qui aurait cru pouvoir dire cette phrase, un jour, au premier degré ? Personne, plus que probablement.

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