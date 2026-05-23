C'est fait : un milieu de terrain belge champion à l'autre bout de la planète !

Voilà près de deux ans que Louis Verstraete évolue au FC Auckland. Il y a touché au graal en remportant à nouveau le championnat australien avec son club...néo-zélandais.

Jusqu'à ce mois de septembre 2024 qui a tout changé pour lui, la carrière de Louis Verstraete aurait presque pu être qualifiée de banale : repéré par La Gantoise dès ses dix ans, ce milieu de terrain a gravi les échelons les uns après les autres chez les Buffalos, jusqu'à faire ses débuts en équipe première alors qu'il n'avait que 17 ans.

Pour continuer à lui accorder du temps de jeu, Gand l'avait envoyé en prêt à Beveren, avant de le céder définitivement à l'Antwerp. Verstraete n'a pas finalement pas beaucoup joué avec le Great Old, qui l'a à son tour prêté à Ostende, puis à nouveau du côté de Beveren. Jamais deux sans trois : les Waaslandiens l'ont à leur tour acquis définitivement, pour tenter de remonter en D1A.

Louis Verstraete a ainsi disputé deux saisons en D1B, jusqu'à ce fameux coup de fil inattendu de septembre 2024. Face à l'intérêt d'Auckland, le Gantois a d'abord hésité mais a fini par sauter dans l'inconnu. Un choix qu'il n'a jamais regretté.

Louis Verstraete s'éclate à Auckland

"Si l'on met de côté les grosses équipes belges, la A-League australienne n'a rien à envier aux équipes de milieu et de bas de tableau de la Jupiler Pro League. Mais comme il n'y a pas de relégation en A-League, les équipes jouent plus ouvertement et il y a plus d'espace", expliquait-t-il récemment dans une interview accordée à la Gazet van Antwerpen.

Et cela lui sourit aussi au niveau de son palmarès : Auckland et Verstraete viennent en effet de remporter le championnat australien. Notre compatriote est un titulaire indiscutable, il n'a pas manqué la moindre minute lors des Playoffs, jusqu'à cette finale remportée ce matin contre Sydney sur le score de 1-0. Moralité : si un numéro néo-zélandais vous appelle, décrochez ; on ne sait jamais.



