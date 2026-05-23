Pep Guardiola ému par Kevin De Bruyne : "Plus beau que tous les titres remportés ensemble"

Scott Crabbé, journaliste football
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Pep Guardiola ému par Kevin De Bruyne : "Plus beau que tous les titres remportés ensemble"
Photo: Photonews

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Manchester City se prépare à tourner la plus glorieuse page de son histoire avec le départ de Pep Guardiola. Les hommages se multiplient pour rendre grâce à ses dix ans au club.

Six championnats anglais, trois FA Cups, cinq League Cups, trois Community Shields, une Ligue des Champions, une Supercoupe de l'UEFA, une Coupe du Monde des clubs, un nombre inquantifiable de buts marqués : Pep Guardiola a tout simplement tout gagné à Manchester City.

Demain, sur le coup de 17h, l'entraîneur catalan prendra une dernière fois place dans le dugout de l'Etihad Stadium, pour son dernier match à la tête de l'équipe (face à Aston Villa), lui qui vient d'atteindre la barre des 1000 matchs coachés en carrière.

Manchester en mode jubilé

Depuis l'annonce de son départ à l'issue de la saison, les messages de sympathie ont afflué de partout. Que ce soit du monde extérieur ou en privé, de ceux qui ont la chance d'avoir une ligne 'Pep G.' dans leur répertoire. Guardiola s'est par exemple réjoui du message de Sir Alex Ferguson. Cette après-midi, dans sa conférence de presse de veille de match, il a également confirmé qu'un certain Kevin De Bruyne l'avait appelé.

Une marque d'attention qui l'a vraisemblablement touché : "Son coup de fil représente énormément pour moi. Absolument tout. Plus que tous les titres que nous avons remportés ensemble".

De Bruyne, l'un des joueurs phares de l'ère Guardiola

Pep Guardiola est apparu assez ému : "Les titres, c’est bien beau de les regarder dans la vitrine des trophées. Ce qui compte, ce sont les souvenirs qu’on se crée, et j’en ai beaucoup. C’est pourquoi je suis si heureux et reconnaissant. C’est vraiment exceptionnel".

La suite ? Guardiola pourrait bien continuer à oeuvrer pour le City Football Group (qui comprend notamment le club belge de Lommel) en devenant l'un de ses ambassadeurs officiels, un peu à l'image de ce que fait Jürgen Klopp chez Red Bull à son départ de Liverpool. Le verra-t-on en Campine la saison prochaine ?

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