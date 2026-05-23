Qui jouera le barrage européen ? "Le Standard ne m'impressionne pas, Charleroi aurait dû être dans le top 6"

Le Sporting Charleroi permettra-t-il au Racing Genk de disputer le barrage européen ? Oui, selon Jacky Mathijssen, qui se montre assez critique envers le Standard avant la dernière journée des Europe Play-Offs.

C'est une dernière journée décisive, en Europe Play-Offs, qui aura lieu ce samedi soir. Le Racing Genk se déplacera à Louvain avec l'objectif de prendre les trois points et en espérant un faux pas du Standard contre Charleroi.

Un scénario tout à fait envisageable pour Jacky Mathijssen, passé sur le banc des Zèbres entre 2004 et 2007, puis en 2010. "La grande chance de Genk, c'est que le Standard doive jouer Charleroi pour son dernier match", a-t-il déclaré dans les colonnes de Het Nieuwsblad.

"Le Standard va avoir beaucoup de mal face à Charleroi. Avec cette équipe, les Carolos auraient même dû figurer parmi les six premiers", insiste l'ancien sélectionneur des Diablotins. "Le Standard, par contre, ne m'impressionne vraiment pas."

Avantage Charleroi par rapport au Standard, selon Mathijssen

Jacky Mathijssen reconnaît néanmoins que le Standard aura mérité son barrage européen s'il parvient à prendre la mesure de Charleroi. Un match qui fait office "d'apothéose rêvée" pour les Rouches, selon lui.

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Mais au vu de la situation, Jacky Mathijssen reste étonnamment assez positif pour Genk. "Je ne pense pas qu'ils vont concéder des points à Louvain. Et je ne vois pas non plus Charleroi perdre au Standard. Selon moi, les Limbourgeois ont donc encore toutes leurs chances, mais ils doivent d'abord s'imposer", a conclu Mathijssen.