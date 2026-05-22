Catastrophe pour plusieurs clubs belges après la chute du RWDM Brussels

Le football amateur belge est secoué par plusieurs décisions importantes prises ces dernières heures. Le RWDM, Stockay, l'URLC ou l'Olympic de Charleroi se retrouvent dans une situation compliquée avant le début de la saison prochaine. Oui c'est bien un casse-tête...

Le football amateur belge se retrouve une nouvelle fois dans une situation très floue. Plusieurs clubs sont dans l'attente à la suite des dernières décisions administratives tombées ce vendredi. Certaines équipes doivent revoir leurs plans pour la saison 2026-2027 après plusieurs changements importants dans les différentes divisions nationales. Certains dirigeants craignent des modifications dans les prochaines semaines...

Le RWDM a tout bouleversé

Le grand responsable de ce emue-ménage est le RWDM. Plombé par des dettes financières, le club bruxellois quitte officiellement le monde professionnel pour redescendre en D1 AFF. Avec l'arrivée du RWDM Brussels, il y a treize équipes dans la division. C'est une équipe de trop par rapport au règlement du championnat. L'Olympic de Charleroi, qui évoluait en Challenger Pro League, descend logiquement après avoir terminé à la dernière place du classement.

Stockay paie les conséquences

C'est le club de Stockay qui paye l'addition en étant forcé de descendre en Division 2 (D2 AFF). Les dirigeants liégeois se retrouvent punis sans aucune raison sportive. Le club discute actuellement avec ses avocats pour tenter de bloquer cette décision, même si la loi est difficile à contester.

Cette décision provoque d'autres chutes en cascade dans les divisions inférieures. Le Sporting Bruxelles et le club de Harre Manhay perdent leur place et sont envoyés au niveau inférieur pour équilibrer les championnats. Ces changements compliquent la préparation ds équipes concernées.

L'URLC se retrouve sans stade pour la saison prochaine



Le club de l'URLC n'a plus de terrain pour jouer la saison prochaine. La ville de La Louvière a décidé de leur reprendre le stade parce que le club a trop de dettes. La commune préfère donner les clés à une autre équipe de la région.