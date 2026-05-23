Merci papy : la blague du noyau brugeois à Simon Mignolet à la veille de son tout dernier match

Scott Crabbé, journaliste football
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Merci papy : la blague du noyau brugeois à Simon Mignolet à la veille de son tout dernier match
Photo: © photonews

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Simon Mignolet disputera dimanche le dernier match de sa riche carrière. Ses équipiers lui ont réservé une petite blague pour l'occasion.

Malgré son retour de blessure, Simon Mignolet n'a pas encore pu faire son retour dans les buts brugeois. Ivan Leko a en effet maintenu sa confiance en Dani Van den Heuvel, assez en vue lors de son intérim entre les perches mais fautif sur les deux buts malinois jeudi.

"Simon Mignolet est mon numéro un incontesté, il était donc très difficile de prendre une telle décision. Depuis son retour de blessure, Simon s'entraîne avec nous depuis quelques semaines", a expliqué Leko en conférence de presse.

Dimanche, le titre étant acquis, la batailles des Flandres contre La Gantoise est l'occasion rêvée pour relancer Mignolet. Personne ne le verrait effectuer ses adieux depuis le banc.

La blague du noyau brugeois à Simon Mignolet

Avant même cette toute dernière apparition en carrière, les marques et témoignages d'affection se multiplient déjà. De la part du monde extérieur, du staff, mais aussi de ses coéquipiers. Même si ces derniers ont parfois l'humour potache.

Ce midi, Big Si a eu la surprise de découvrir son Audi est entièrement recouverte de Post-it. Pas un coin de sa voiture n'a été oublié : même ses jantes et ses pneus ont été couverts de petits papiers multicolores.

Lire aussi… Simon Mignolet va commencer un autre sport : "J'espère qu'il sera plus souvent à la maison"

Mignolet aurait pu penser à un mauvais coup des supporters gantois à la veille du match mais a directement compris que ses coéquipiers étaient dans le coup : "Special surprise from the boys today", a-t-il commenté sur Instagram. Quand on a des amis comme ça, a-t-on vraiment besoin d'ennemis ?

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