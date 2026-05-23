De la D3 au titre : tremblement de terre au Luxembourg, Roman Ferber va jouer la Ligue des Champions !

Le championnat luxembourgeois s'est joué au bout du suspense. Le FC Atert Bissen a créé une immense sensation en s'imposant devant Differdange, quelques mois après sa montée parmi l'élite.

Aux quatre coins de l'Europe, les différents championnats rendent leur verdict les uns après les autres. Au Luxembourg, à un jet de pierres de la frontière belge, c'est une véritable finale qui s'annonçait sur le coup de 16h : le FC Atert Bissen, deuxième, recevait Differdange, premier avec trois points d'avance.

Pour Atert Bissen, il s'agissait du match du siècle, ni plus ni moins. Contrairement à son rival, l'équipe n'avait pas l'habitude d'être ainsi dans les hautes sphères du football luxembourgeois : il y a deux ans, elle végétait encore en troisième division locale.

Les deux promotions d'affilée pour se hisser parmi l'élite étaient déjà inespérées. Mais que dire de cette saison ? Après une défaite d'entrée contre...Differdange et quatre matchs de rang sans victoire pour débuter, Atert Bissen s'est remis en selle de manière assez spectaculaire, gagnant presque tout sur son passage (20 victoires en 26 matchs).

Le football luxembourgeois sous le choc

Cette après-midi, le suspense était à son comble, le score était d'ailleurs toujours de 0-0 à la mi-temps. C'est le jeune défenseur Louis Marasi qui est entré dans l'histoire en inscrivant le but du titre en deuxième mi-temps. Differdange a pourtant égalisé dix minutes plus tard, mais le but a été annulé pour hors-jeu. Les locaux ont finalement tenu leur avantage jusqu'au bout pour s'imposer et être sacrés champions du Luxembourg pour la première fois de leur histoire.

Beniaminek został mistrzem 🇱🇺Luksemburga!🔥



FC Atert Bissen właśnie wygrało 1-0 w ostatniej kolejce z obrońcą tytułu - FC Differdange 03 - i rzutem na taśmę wydarło mistrzostwo!



Jeszcze w sezonie 23/24 FC Atert Bissen grało na 3⃣ poziomie rozgrywkowym w kraju!



Co za radość!😍 pic.twitter.com/QDj0nANAV9



— Adam Zmudziński (@Adam_Zmudzinski) May 23, 2026

Comme prévu, les 2600 personnes massées dans le stade ont envahi la pelouse dès le coup de sifflet final. La saison prochaine, Bissen sera reversé au premier tour préliminaire de la Ligue des Champions. Un exploit monumental qui a sa touche belge : Roman Ferber a en effet grandement contribué au sacre des siens avec ses 21 buts et 9 assists en 21 matchs. Le Carolo de 32 ans avait quitté l'Olympic Charleroi pour un promu, il s'apprête désormais à retrouver l'Europe, onze ans après ses matchs d'Europa League avec le Sporting Charleroi.