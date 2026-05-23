Mile Svilar encore récompensé en Italie : aucun Diable Rouge à l'honneur cette saison en Serie A

Muzamel Rahmat
Muzamel Rahmat, journaliste football
| Commentaire
Mile Svilar encore récompensé en Italie : aucun Diable Rouge à l'honneur cette saison en Serie A

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Mile Svilar a été élu meilleur gardien de Serie A pour la deuxième année de suite. Sans surprise, aucun Diable Rouge n'a remporté de récompense cette saison en Italie.

Mile Svilar a une nouvelle fois été élu meilleur gardien de Serie A. Le portier de l'AS Roma confirme sa très belle saison en Italie, où il s'est imposé comme l'un des joueurs les plus réguliers du championnat. Avec 17 clean sheets en 37 matchs, le gardien belgo-serbe a joué un rôle important.

Cette saison, Svilar n'a encaissé que 31 buts en championnat. Très solide sur sa ligne et souvent décisif dans les grands matchs, l'ancien gardien du Benfica progresse de plus en plus.

Bloqué avec la Serbie

Passé par les équipes de jeunes de la Belgique, Svilar avait choisi de représenter la Serbie. Quelques années plus tard, le gardien voulait revenir vers la Belgique, mais ce n'était plus possible. Il avait disputé un match avec la sélection serbe à 22 ans, alors que la limite pour changer de nationalité sportive était fixée à 21 ans maximum.

Federico Dimarco a été élu meilleur joueur de Serie A grâce à sa saison impressionnante avec l'Inter. Auteur de six buts et dix-sept passes décisives, l'international italien a été l'un des hommes forts de son équipe.

Pas de trophée pour nos Diables Rouges

Lautaro Martinez a reçu le trophée de meilleur attaquant. Cristiano Ronaldo avait remporté la première édition et Romelu Lukaku en 2021. Cette fois, aucun Diable Rouge n'a été primé, notamment à cause des blessures de Lukaku et Kevin De Bruyne.

Paz a impressionné en Serie A

Kenan Yildiz, joueur de la Juventus, a été élu meilleur espoir de la saison. Nico Paz a reçu le trophée de meilleur milieu de terrain grâce à ses belles performances avec Côme. D'après les rumeurs, il devrait retourner au Real Madrid cet été. L'Argentin de 21 ans avait rejoint le club italien pour six millions d'euros.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Suis Hellas Verona - AS Roma en live sur Walfoot.be à partir de 20:45 (24/05).

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Serie A
Serie A Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
AS Roma
Hellas Verona
Mile Svilar

Plus de news

La fin d'un long feuilleton : la décision finale serait tombée pour Aleksandar Stankovic

La fin d'un long feuilleton : la décision finale serait tombée pour Aleksandar Stankovic

09:30
Et maintenant, quel avenir pour Yari Verschaeren ? Cinq clubs se positionnent pour l'attirer

Et maintenant, quel avenir pour Yari Verschaeren ? Cinq clubs se positionnent pour l'attirer

09:00
Il reste quelques places pour les indécis : vers un presque sold-out de Sclessin pour Standard - Charleroi

Il reste quelques places pour les indécis : vers un presque sold-out de Sclessin pour Standard - Charleroi

08:30
Majeed Ashimeru, de non repris à... capitaine à la Coupe du monde ? Un U23 d'Anderlecht pourrait l'accompagner

Majeed Ashimeru, de non repris à... capitaine à la Coupe du monde ? Un U23 d'Anderlecht pourrait l'accompagner

08:00
La der' pour Charleroi, l'avant-der' pour le Standard ? Les compositions probables du choc wallon

La der' pour Charleroi, l'avant-der' pour le Standard ? Les compositions probables du choc wallon

07:00
Saison historique pour Lens : les Sang et Or remportent leur première Coupe de France face à Nice et Vanhoutte

Saison historique pour Lens : les Sang et Or remportent leur première Coupe de France face à Nice et Vanhoutte

06:30
Deux buts en finale : l'ancien attaquant de Genk offre la Coupe de Turquie à Trabzonspor

Deux buts en finale : l'ancien attaquant de Genk offre la Coupe de Turquie à Trabzonspor

23:10
Téléfoot finalement sauvé ? TF1 envisagerait un énorme retournement de situation

Téléfoot finalement sauvé ? TF1 envisagerait un énorme retournement de situation

22:36
C'est quasiment terminé : Wouter Vrancken a pris sa décision

C'est quasiment terminé : Wouter Vrancken a pris sa décision

22:01
Catastrophe pour plusieurs clubs belges après la chute du RWDM Brussels

Catastrophe pour plusieurs clubs belges après la chute du RWDM Brussels

21:41
Presque 40 millions d'euros : le Club de Bruges s'assure un énorme pactole

Presque 40 millions d'euros : le Club de Bruges s'assure un énorme pactole

21:00
1
"Nous voulons ramener le trophée" : le Bayern de Vincent Kompany à 90 minutes d'un nouveau titre

"Nous voulons ramener le trophée" : le Bayern de Vincent Kompany à 90 minutes d'un nouveau titre

20:39
Le Real Madrid va se séparer d'un joueur apprécié du vestiaire et des supporters

Le Real Madrid va se séparer d'un joueur apprécié du vestiaire et des supporters

20:00
Anderlecht veut devancer ses concurrents : un talent autrichien très convoité dans le viseur du club

Anderlecht veut devancer ses concurrents : un talent autrichien très convoité dans le viseur du club

19:30
L'objectif Europe et son rôle de leader au Standard, David Bates se confie : "Même blessé, je n'ai pas changé" Interview

L'objectif Europe et son rôle de leader au Standard, David Bates se confie : "Même blessé, je n'ai pas changé"

19:00
6 sur 27 pour Gand, seize matchs sans victoire en Play-Offs, mais un De Mil pas insatisfait : "On joue bien"

6 sur 27 pour Gand, seize matchs sans victoire en Play-Offs, mais un De Mil pas insatisfait : "On joue bien"

18:30
Blessé presque toute la saison, un jeune défenseur garde la confiance de Charleroi, qui le prolonge

Blessé presque toute la saison, un jeune défenseur garde la confiance de Charleroi, qui le prolonge

18:00
L'idée Erenbjerg et l'espoir d'un faux pas du Standard : les mots de Nicky Hayen avant le final des Play-Offs

L'idée Erenbjerg et l'espoir d'un faux pas du Standard : les mots de Nicky Hayen avant le final des Play-Offs

17:30
Deux dernières incertitudes au Standard avant le choc décisif contre Charleroi : "Une situation semblable"

Deux dernières incertitudes au Standard avant le choc décisif contre Charleroi : "Une situation semblable"

16:40
2
"Mes joueurs sont chauds boulette" : Vincent Euvrard avant la première finale du Standard contre Charleroi Interview

"Mes joueurs sont chauds boulette" : Vincent Euvrard avant la première finale du Standard contre Charleroi

16:40
1
"Ce sera son dernier match ce dimanche" : l'Union confirme un départ attendu

"Ce sera son dernier match ce dimanche" : l'Union confirme un départ attendu

17:00
1
Dernier de D1B, l'Olympic Charleroi obtient en appel sa licence professionnelle... mais pourquoi ?

Dernier de D1B, l'Olympic Charleroi obtient en appel sa licence professionnelle... mais pourquoi ?

16:30
C'est officiel : pas de licence professionnelle pour le RWDM, relégué

C'est officiel : pas de licence professionnelle pour le RWDM, relégué

16:00
Un renfort pour Sébastien Pocognoli ? Le Cercle de Bruges boucle une vente à 5 millions d'euros

Un renfort pour Sébastien Pocognoli ? Le Cercle de Bruges boucle une vente à 5 millions d'euros

15:30
Pas de fixette "anti-Standard" pour Mario Kohnen et Charleroi : "Il ne faut pas chercher d'histoires"

Pas de fixette "anti-Standard" pour Mario Kohnen et Charleroi : "Il ne faut pas chercher d'histoires"

15:00
Antoine Sibierski veut un changement de culture complet à Anderlecht : voici ses 5 piliers essentiels

Antoine Sibierski veut un changement de culture complet à Anderlecht : voici ses 5 piliers essentiels

14:30
2
Adieux rêvés pour le directeur sportif du Club de Bruges : "Ivan Leko est le moteur de ce titre"

Adieux rêvés pour le directeur sportif du Club de Bruges : "Ivan Leko est le moteur de ce titre"

14:00
Bon vent au "Kid" : Yari Verschaeren aurait mérité un trophée avec le RSC Anderlecht

Bon vent au "Kid" : Yari Verschaeren aurait mérité un trophée avec le RSC Anderlecht

13:30
La valse des départs : l'ère Guardiola prend fin à Manchester City, Arbeloa confirme son départ du Real

La valse des départs : l'ère Guardiola prend fin à Manchester City, Arbeloa confirme son départ du Real

13:01
Angleterre, Norvège, Allemagne,... : découvrez les dernières listes pour la Coupe du monde qui sont tombées

Angleterre, Norvège, Allemagne,... : découvrez les dernières listes pour la Coupe du monde qui sont tombées

12:40
"C'était extrêmement stressant" : Simon Mignolet revient sur la soirée du titre brugeois

"C'était extrêmement stressant" : Simon Mignolet revient sur la soirée du titre brugeois

12:20
"Cela nous coûte le titre" : Kevin Mac Allister met le doigt sur un gros problème de l'Union SG

"Cela nous coûte le titre" : Kevin Mac Allister met le doigt sur un gros problème de l'Union SG

12:00
2
Gros coup dur pour Vincent Kompany avant la finale de la Coupe d'Allemagne

Gros coup dur pour Vincent Kompany avant la finale de la Coupe d'Allemagne

11:30
Une vieille connaissance d'Eden Hazard met un terme à sa carrière

Une vieille connaissance d'Eden Hazard met un terme à sa carrière

11:00
"Hans Vanaken est notre Luka Modrić à nous" : Ivan Leko réagit au titre du Club de Bruges

"Hans Vanaken est notre Luka Modrić à nous" : Ivan Leko réagit au titre du Club de Bruges

10:30
🎥 Cristiano Ronaldo sacré champion d'Arabie saoudite avec Al-Nassr

🎥 Cristiano Ronaldo sacré champion d'Arabie saoudite avec Al-Nassr

10:00

Plus de news

Les plus populaires

Serie A

 Journée 38
Fiorentina Fiorentina 1-1 Atalanta Atalanta
Bologna Bologna 18:00 Inter Inter
Lazio Lazio 20:45 Pisa Pisa
Parma Parma 24/05 Sassuolo Sassuolo
Napoli Napoli 24/05 Udinese Udinese
Cremonese Cremonese 24/05 Como Como
AC Milan AC Milan 24/05 Cagliari Cagliari
Lecce Lecce 24/05 Genoa Genoa
Hellas Verona Hellas Verona 24/05 AS Roma AS Roma
Torino Torino 24/05 Juventus Juventus
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved