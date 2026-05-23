Mile Svilar encore récompensé en Italie : aucun Diable Rouge à l'honneur cette saison en Serie A

Mile Svilar a été élu meilleur gardien de Serie A pour la deuxième année de suite. Sans surprise, aucun Diable Rouge n'a remporté de récompense cette saison en Italie.

Mile Svilar a une nouvelle fois été élu meilleur gardien de Serie A. Le portier de l'AS Roma confirme sa très belle saison en Italie, où il s'est imposé comme l'un des joueurs les plus réguliers du championnat. Avec 17 clean sheets en 37 matchs, le gardien belgo-serbe a joué un rôle important.

Cette saison, Svilar n'a encaissé que 31 buts en championnat. Très solide sur sa ligne et souvent décisif dans les grands matchs, l'ancien gardien du Benfica progresse de plus en plus.

Bloqué avec la Serbie

Passé par les équipes de jeunes de la Belgique, Svilar avait choisi de représenter la Serbie. Quelques années plus tard, le gardien voulait revenir vers la Belgique, mais ce n'était plus possible. Il avait disputé un match avec la sélection serbe à 22 ans, alors que la limite pour changer de nationalité sportive était fixée à 21 ans maximum.

Federico Dimarco a été élu meilleur joueur de Serie A grâce à sa saison impressionnante avec l'Inter. Auteur de six buts et dix-sept passes décisives, l'international italien a été l'un des hommes forts de son équipe.

Pas de trophée pour nos Diables Rouges

Lautaro Martinez a reçu le trophée de meilleur attaquant. Cristiano Ronaldo avait remporté la première édition et Romelu Lukaku en 2021. Cette fois, aucun Diable Rouge n'a été primé, notamment à cause des blessures de Lukaku et Kevin De Bruyne.





Paz a impressionné en Serie A

Kenan Yildiz, joueur de la Juventus, a été élu meilleur espoir de la saison. Nico Paz a reçu le trophée de meilleur milieu de terrain grâce à ses belles performances avec Côme. D'après les rumeurs, il devrait retourner au Real Madrid cet été. L'Argentin de 21 ans avait rejoint le club italien pour six millions d'euros.