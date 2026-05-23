Et maintenant, quel avenir pour Yari Verschaeren ? Cinq clubs se positionnent pour l'attirer

Il y a "90 % de chances" de voir Yari Verschaeren quitter la Jupiler Pro League cet été. Libre de tout contrat le 30 juin, le médian offensif intéresse plusieurs clubs étrangers.

Le Sporting d'Anderlecht a annoncé plusieurs départs cette semaine, avant son dernier match à domicile de la saison face à Saint-Trond. Parmi eux, celui de Yari Verschaeren, qui n'avait pas quitté Neerpede depuis 2010, où il était arrivé de Beveren.

La fin d'une longue collaboration, donc, entre le club bruxellois et l'un des plus grands talents issus de son centre de formation, à qui les blessures auront joué un sale tour lors de son arrivée dans le monde professionnel.

Yari Verschaeren ne voulait pas quitter Anderlecht gratuitement

Dans un entretien accordé à nos confrères néerlandophones de Het Nieuwsblad, Verschaeren est revenu avec sincérité sur ses seize années passées à Anderlecht. "Je n'ai pas toujours pu aider le club comme je l'aurais voulu, notamment à cause de ces blessures", a-t-il premièrement déclaré. Des pépins physiques qui l'ont empêché de devenir le leader incontesté que le club espérait.

"Je n'avais pas non plus l'intention de partir d'ici gratuitement. Mais bon, c'est la vie", a soupiré le médian offensif, montrant sa frustration quant à la fin de son aventure à Anderlecht. Mais malgré les moments difficiles, Yari Verschaeren tente de garder les bons souvenirs de ses débuts.

Un départ à l'étranger est le plus probable

C'est ainsi que lorsqu'on lui a demandé son plus beau souvenir avec le maillot du RSCA, il a répondu sans hésitation. "La première fois que j'ai reçu ma chance dans ce stade. Je n'oublierai jamais l'accueil que m'ont réservé les supporters ce jour-là." Il devint ensuite un favori du public, même si le sentiment persistait qu'il aurait pu accomplir bien davantage sans ses blessures.





Et pour la suite ? Yari Verschaeren se montre clair. "Il y a 90 % de chances que je parte à l'étranger", a-t-il déclaré, avant de souligner que son prochain club sera connu "prochainement". Le FC Metz, le LASK Linz, Brøndby, le RC Strasbourg et le PSV Eindhoven sont notamment mentionnés. Pour rappel, en hiver, le joueur de 24 ans avait écarté une approche de Trabzonspor.