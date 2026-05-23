Et maintenant, quel avenir pour Yari Verschaeren ? Cinq clubs se positionnent pour l'attirer

Loïc Woos
Loïc Woos, journaliste football
| Commentaire
Et maintenant, quel avenir pour Yari Verschaeren ? Cinq clubs se positionnent pour l'attirer
Photo: © photonews
Deviens fan de Anderlecht! 4350

Il y a "90 % de chances" de voir Yari Verschaeren quitter la Jupiler Pro League cet été. Libre de tout contrat le 30 juin, le médian offensif intéresse plusieurs clubs étrangers.

Le Sporting d'Anderlecht a annoncé plusieurs départs cette semaine, avant son dernier match à domicile de la saison face à Saint-Trond. Parmi eux, celui de Yari Verschaeren, qui n'avait pas quitté Neerpede depuis 2010, où il était arrivé de Beveren.

La fin d'une longue collaboration, donc, entre le club bruxellois et l'un des plus grands talents issus de son centre de formation, à qui les blessures auront joué un sale tour lors de son arrivée dans le monde professionnel.

Yari Verschaeren ne voulait pas quitter Anderlecht gratuitement

Dans un entretien accordé à nos confrères néerlandophones de Het Nieuwsblad, Verschaeren est revenu avec sincérité sur ses seize années passées à Anderlecht. "Je n'ai pas toujours pu aider le club comme je l'aurais voulu, notamment à cause de ces blessures", a-t-il premièrement déclaré. Des pépins physiques qui l'ont empêché de devenir le leader incontesté que le club espérait.

"Je n'avais pas non plus l'intention de partir d'ici gratuitement. Mais bon, c'est la vie", a soupiré le médian offensif, montrant sa frustration quant à la fin de son aventure à Anderlecht. Mais malgré les moments difficiles, Yari Verschaeren tente de garder les bons souvenirs de ses débuts.

Un départ à l'étranger est le plus probable

C'est ainsi que lorsqu'on lui a demandé son plus beau souvenir avec le maillot du RSCA, il a répondu sans hésitation. "La première fois que j'ai reçu ma chance dans ce stade. Je n'oublierai jamais l'accueil que m'ont réservé les supporters ce jour-là." Il devint ensuite un favori du public, même si le sentiment persistait qu'il aurait pu accomplir bien davantage sans ses blessures.

Et pour la suite ? Yari Verschaeren se montre clair. "Il y a 90 % de chances que je parte à l'étranger", a-t-il déclaré, avant de souligner que son prochain club sera connu "prochainement". Le FC Metz, le LASK Linz, Brøndby, le RC Strasbourg et le PSV Eindhoven sont notamment mentionnés. Pour rappel, en hiver, le joueur de 24 ans avait écarté une approche de Trabzonspor.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Play-offs 1
Play-offs 1 Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Anderlecht
Yari Verschaeren

Plus de news

La fin d'un long feuilleton : la décision finale serait tombée pour Aleksandar Stankovic

La fin d'un long feuilleton : la décision finale serait tombée pour Aleksandar Stankovic

09:30
Majeed Ashimeru, de non repris à... capitaine à la Coupe du monde ? Un U23 d'Anderlecht pourrait l'accompagner

Majeed Ashimeru, de non repris à... capitaine à la Coupe du monde ? Un U23 d'Anderlecht pourrait l'accompagner

08:00
Il reste quelques places pour les indécis : vers un presque sold-out de Sclessin pour Standard - Charleroi

Il reste quelques places pour les indécis : vers un presque sold-out de Sclessin pour Standard - Charleroi

08:30
Mile Svilar encore récompensé en Italie : aucun Diable Rouge à l'honneur cette saison en Serie A

Mile Svilar encore récompensé en Italie : aucun Diable Rouge à l'honneur cette saison en Serie A

07:30
La der' pour Charleroi, l'avant-der' pour le Standard ? Les compositions probables du choc wallon

La der' pour Charleroi, l'avant-der' pour le Standard ? Les compositions probables du choc wallon

07:00
C'est quasiment terminé : Wouter Vrancken a pris sa décision

C'est quasiment terminé : Wouter Vrancken a pris sa décision

22:01
Saison historique pour Lens : les Sang et Or remportent leur première Coupe de France face à Nice et Vanhoutte

Saison historique pour Lens : les Sang et Or remportent leur première Coupe de France face à Nice et Vanhoutte

06:30
Deux buts en finale : l'ancien attaquant de Genk offre la Coupe de Turquie à Trabzonspor

Deux buts en finale : l'ancien attaquant de Genk offre la Coupe de Turquie à Trabzonspor

23:10
Téléfoot finalement sauvé ? TF1 envisagerait un énorme retournement de situation

Téléfoot finalement sauvé ? TF1 envisagerait un énorme retournement de situation

22:36
Presque 40 millions d'euros : le Club de Bruges s'assure un énorme pactole

Presque 40 millions d'euros : le Club de Bruges s'assure un énorme pactole

21:00
1
Catastrophe pour plusieurs clubs belges après la chute du RWDM Brussels

Catastrophe pour plusieurs clubs belges après la chute du RWDM Brussels

21:41
Anderlecht veut devancer ses concurrents : un talent autrichien très convoité dans le viseur du club

Anderlecht veut devancer ses concurrents : un talent autrichien très convoité dans le viseur du club

19:30
"Nous voulons ramener le trophée" : le Bayern de Vincent Kompany à 90 minutes d'un nouveau titre

"Nous voulons ramener le trophée" : le Bayern de Vincent Kompany à 90 minutes d'un nouveau titre

20:39
Le Real Madrid va se séparer d'un joueur apprécié du vestiaire et des supporters

Le Real Madrid va se séparer d'un joueur apprécié du vestiaire et des supporters

20:00
L'objectif Europe et son rôle de leader au Standard, David Bates se confie : "Même blessé, je n'ai pas changé" Interview

L'objectif Europe et son rôle de leader au Standard, David Bates se confie : "Même blessé, je n'ai pas changé"

19:00
6 sur 27 pour Gand, seize matchs sans victoire en Play-Offs, mais un De Mil pas insatisfait : "On joue bien"

6 sur 27 pour Gand, seize matchs sans victoire en Play-Offs, mais un De Mil pas insatisfait : "On joue bien"

18:30
Bon vent au "Kid" : Yari Verschaeren aurait mérité un trophée avec le RSC Anderlecht

Bon vent au "Kid" : Yari Verschaeren aurait mérité un trophée avec le RSC Anderlecht

13:30
Blessé presque toute la saison, un jeune défenseur garde la confiance de Charleroi, qui le prolonge

Blessé presque toute la saison, un jeune défenseur garde la confiance de Charleroi, qui le prolonge

18:00
"Ce sera son dernier match ce dimanche" : l'Union confirme un départ attendu

"Ce sera son dernier match ce dimanche" : l'Union confirme un départ attendu

17:00
1
L'idée Erenbjerg et l'espoir d'un faux pas du Standard : les mots de Nicky Hayen avant le final des Play-Offs

L'idée Erenbjerg et l'espoir d'un faux pas du Standard : les mots de Nicky Hayen avant le final des Play-Offs

17:30
Antoine Sibierski veut un changement de culture complet à Anderlecht : voici ses 5 piliers essentiels

Antoine Sibierski veut un changement de culture complet à Anderlecht : voici ses 5 piliers essentiels

14:30
2
Yari Verschaeren a réussi ses adieux : "Je cherchais ce petit but"

Yari Verschaeren a réussi ses adieux : "Je cherchais ce petit but"

21/05
Deux dernières incertitudes au Standard avant le choc décisif contre Charleroi : "Une situation semblable"

Deux dernières incertitudes au Standard avant le choc décisif contre Charleroi : "Une situation semblable"

16:40
2
"Mes joueurs sont chauds boulette" : Vincent Euvrard avant la première finale du Standard contre Charleroi Interview

"Mes joueurs sont chauds boulette" : Vincent Euvrard avant la première finale du Standard contre Charleroi

16:40
1
Angleterre, Norvège, Allemagne,... : découvrez les dernières listes pour la Coupe du monde qui sont tombées

Angleterre, Norvège, Allemagne,... : découvrez les dernières listes pour la Coupe du monde qui sont tombées

12:40
Dernier de D1B, l'Olympic Charleroi obtient en appel sa licence professionnelle... mais pourquoi ?

Dernier de D1B, l'Olympic Charleroi obtient en appel sa licence professionnelle... mais pourquoi ?

16:30
C'est officiel : pas de licence professionnelle pour le RWDM, relégué

C'est officiel : pas de licence professionnelle pour le RWDM, relégué

16:00
Un renfort pour Sébastien Pocognoli ? Le Cercle de Bruges boucle une vente à 5 millions d'euros

Un renfort pour Sébastien Pocognoli ? Le Cercle de Bruges boucle une vente à 5 millions d'euros

15:30
Pas de fixette "anti-Standard" pour Mario Kohnen et Charleroi : "Il ne faut pas chercher d'histoires"

Pas de fixette "anti-Standard" pour Mario Kohnen et Charleroi : "Il ne faut pas chercher d'histoires"

15:00
Adieux rêvés pour le directeur sportif du Club de Bruges : "Ivan Leko est le moteur de ce titre"

Adieux rêvés pour le directeur sportif du Club de Bruges : "Ivan Leko est le moteur de ce titre"

14:00
"C'était extrêmement stressant" : Simon Mignolet revient sur la soirée du titre brugeois

"C'était extrêmement stressant" : Simon Mignolet revient sur la soirée du titre brugeois

12:20
La valse des départs : l'ère Guardiola prend fin à Manchester City, Arbeloa confirme son départ du Real

La valse des départs : l'ère Guardiola prend fin à Manchester City, Arbeloa confirme son départ du Real

13:01
"Cela nous coûte le titre" : Kevin Mac Allister met le doigt sur un gros problème de l'Union SG

"Cela nous coûte le titre" : Kevin Mac Allister met le doigt sur un gros problème de l'Union SG

12:00
2
Gros coup dur pour Vincent Kompany avant la finale de la Coupe d'Allemagne

Gros coup dur pour Vincent Kompany avant la finale de la Coupe d'Allemagne

11:30
"Hans Vanaken est notre Luka Modrić à nous" : Ivan Leko réagit au titre du Club de Bruges

"Hans Vanaken est notre Luka Modrić à nous" : Ivan Leko réagit au titre du Club de Bruges

10:30
Une vieille connaissance d'Eden Hazard met un terme à sa carrière

Une vieille connaissance d'Eden Hazard met un terme à sa carrière

11:00

Plus de news

Les plus populaires

Play-offs 1

 Journée 9
KV Malines KV Malines 2-2 FC Bruges FC Bruges
La Gantoise La Gantoise 0-0 Union SG Union SG
Anderlecht Anderlecht 3-1 STVV STVV

Play-offs 2

 Journée 10
OH Louvain OH Louvain 20:45 KRC Genk KRC Genk
Standard Standard 20:45 Charleroi Charleroi
Antwerp Antwerp 20:45 Westerlo Westerlo

Play-offs 3

 Journée 6
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 4-1 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-1 FCV Dender EH FCV Dender EH
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved