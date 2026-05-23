Officiel : un ancien d'Anderlecht et de l'Union poussé vers la sortie au Vietnam

Scott Crabbé, journaliste football
| Commentaire
Officiel : un ancien d'Anderlecht et de l'Union poussé vers la sortie au Vietnam
Photo: © photonews

Ajoutez Walfoot comme source préférée sur Google!

Percy Tau a vu du pays depuis ses passages à l'Union Saint-Gilloise et à Anderlecht. Le voici désormais à la recherche d'un nouveau défi.

Percy Tau fait partie des premiers joueurs prêtés par Brighton à l'Union. Cela remonte à l'été 2018, quand les Saint-Gillois étaient encore en D1B. Aux côtés de joueurs comme Adrien Saussez, Thibaut Peyre, Charles Morren, Teddy Teuma, Faïz Selemani ou encore Serge Tabekou, Tau avait fait merveille, avec une saison à 13 buts et 13 assists.

Cela avait poussé le Club de Bruges à se manifester pour se le faire prêter à son tour. Malgré quelques éclairs sous les ordres de Philippe Clément, le Sud-Africain n'avait pas réussi à s'imposer comme titulaire, rentrant le plus souvent comme joker.

Percy Tau enchaîne les défis exotiques

Il avait retrouvé un peu plus de temps de jeu...à Anderlecht, où il a pendant quelques mois animé à l'attaque en compagnie de Jérémy Doku et Lukas Nmecha. Brighton avait ensuite décidé de le vendre définitivement au club égyptien d'Al-Ahli. Il y est resté quatre ans, avant de signer au Qatar.

Il y a un an, Percy Tau a continué son tour du monde en ballon en signant au Vietnam, au FC Nam Dinh. L'ancien international sud-africain n'y sera resté qu'un an. Le FC Nam Dinh a en effet confirmé la fin de la collaboration. Cet été, Tau sera donc un joueur libre de signer où il veut. Où retrouvera-t-il de l'embauche, du haut de ses 32 ans ?

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot

Plus de news

Comme chez lui au Standard : le retour de Nicolas Raskin à l'Académie

Comme chez lui au Standard : le retour de Nicolas Raskin à l'Académie

16:00
Pas de match à Sclessin, un Mondial tronqué ? Le Congo à l'isoment pendant trois semaines !

Pas de match à Sclessin, un Mondial tronqué ? Le Congo à l'isoment pendant trois semaines !

15:30
Merci papy : la blague du noyau brugeois à Simon Mignolet à la veille de son tout dernier match

Merci papy : la blague du noyau brugeois à Simon Mignolet à la veille de son tout dernier match

15:00
La D1 FFA vers un nouveau combat juridique ? "Prendre un avocat ? On y pense"

La D1 FFA vers un nouveau combat juridique ? "Prendre un avocat ? On y pense"

14:30
Il peut oublier la Coupe du Monde : le sort d'un binational de l'Union divise

Il peut oublier la Coupe du Monde : le sort d'un binational de l'Union divise

14:00
Simon Mignolet va commencer un autre sport : "J'espère qu'il sera plus souvent à la maison"

Simon Mignolet va commencer un autre sport : "J'espère qu'il sera plus souvent à la maison"

13:00
Vincent Euvrard croisera les doigts : deux joueurs du Standard pourraient être suspendus pour le barrage

Vincent Euvrard croisera les doigts : deux joueurs du Standard pourraient être suspendus pour le barrage

12:30
1
Le prochain sujet à trancher à Anderlecht : Antoine Sibierski aurait fait son choix concernant Jeremy Taravel

Le prochain sujet à trancher à Anderlecht : Antoine Sibierski aurait fait son choix concernant Jeremy Taravel

12:00
2
Qui jouera le barrage européen ? "Le Standard ne m'impressionne pas, Charleroi aurait dû être dans le top 6"

Qui jouera le barrage européen ? "Le Standard ne m'impressionne pas, Charleroi aurait dû être dans le top 6"

11:30
3
Le Standard pour l'Europe, Charleroi pour l'honneur : suivez le choc wallon en direct commenté (20h45)

Le Standard pour l'Europe, Charleroi pour l'honneur : suivez le choc wallon en direct commenté (20h45)

11:00
Pep Guardiola ambassadeur du... SK Lommel ? On en prend la direction !

Pep Guardiola ambassadeur du... SK Lommel ? On en prend la direction !

10:30
Nouvelles révélations accablantes concernant Herman Van Holsbeeck : "Notre coffre-fort était trop petit"

Nouvelles révélations accablantes concernant Herman Van Holsbeeck : "Notre coffre-fort était trop petit"

10:00
3
La fin d'un long feuilleton : la décision finale serait tombée pour Aleksandar Stankovic

La fin d'un long feuilleton : la décision finale serait tombée pour Aleksandar Stankovic

09:30
2
Et maintenant, quel avenir pour Yari Verschaeren ? Cinq clubs se positionnent pour l'attirer

Et maintenant, quel avenir pour Yari Verschaeren ? Cinq clubs se positionnent pour l'attirer

09:00
1
Il reste quelques places pour les indécis : vers un presque sold-out de Sclessin pour Standard - Charleroi

Il reste quelques places pour les indécis : vers un presque sold-out de Sclessin pour Standard - Charleroi

08:30
Majeed Ashimeru, de non repris à... capitaine à la Coupe du monde ? Un U23 d'Anderlecht pourrait l'accompagner

Majeed Ashimeru, de non repris à... capitaine à la Coupe du monde ? Un U23 d'Anderlecht pourrait l'accompagner

08:00
Mile Svilar encore récompensé en Italie : aucun Diable Rouge à l'honneur cette saison en Serie A

Mile Svilar encore récompensé en Italie : aucun Diable Rouge à l'honneur cette saison en Serie A

07:30
La der' pour Charleroi, l'avant-der' pour le Standard ? Les compositions probables du choc wallon

La der' pour Charleroi, l'avant-der' pour le Standard ? Les compositions probables du choc wallon

07:00
Saison historique pour Lens : les Sang et Or remportent leur première Coupe de France face à Nice et Vanhoutte

Saison historique pour Lens : les Sang et Or remportent leur première Coupe de France face à Nice et Vanhoutte

06:30
Deux buts en finale : l'ancien attaquant de Genk offre la Coupe de Turquie à Trabzonspor

Deux buts en finale : l'ancien attaquant de Genk offre la Coupe de Turquie à Trabzonspor

23:10
Téléfoot finalement sauvé ? TF1 envisagerait un énorme retournement de situation

Téléfoot finalement sauvé ? TF1 envisagerait un énorme retournement de situation

22:36
C'est quasiment terminé : Wouter Vrancken a pris sa décision

C'est quasiment terminé : Wouter Vrancken a pris sa décision

22:01
Catastrophe pour plusieurs clubs belges après la chute du RWDM Brussels

Catastrophe pour plusieurs clubs belges après la chute du RWDM Brussels

21:41
Presque 40 millions d'euros : le Club de Bruges s'assure un énorme pactole

Presque 40 millions d'euros : le Club de Bruges s'assure un énorme pactole

21:00
3
"Nous voulons ramener le trophée" : le Bayern de Vincent Kompany à 90 minutes d'un nouveau titre

"Nous voulons ramener le trophée" : le Bayern de Vincent Kompany à 90 minutes d'un nouveau titre

20:39
Le Real Madrid va se séparer d'un joueur apprécié du vestiaire et des supporters

Le Real Madrid va se séparer d'un joueur apprécié du vestiaire et des supporters

20:00
Anderlecht veut devancer ses concurrents : un talent autrichien très convoité dans le viseur du club

Anderlecht veut devancer ses concurrents : un talent autrichien très convoité dans le viseur du club

19:30
L'objectif Europe et son rôle de leader au Standard, David Bates se confie : "Même blessé, je n'ai pas changé" Interview

L'objectif Europe et son rôle de leader au Standard, David Bates se confie : "Même blessé, je n'ai pas changé"

19:00
6 sur 27 pour Gand, seize matchs sans victoire en Play-Offs, mais un De Mil pas insatisfait : "On joue bien"

6 sur 27 pour Gand, seize matchs sans victoire en Play-Offs, mais un De Mil pas insatisfait : "On joue bien"

18:30
1
Blessé presque toute la saison, un jeune défenseur garde la confiance de Charleroi, qui le prolonge

Blessé presque toute la saison, un jeune défenseur garde la confiance de Charleroi, qui le prolonge

18:00
L'idée Erenbjerg et l'espoir d'un faux pas du Standard : les mots de Nicky Hayen avant le final des Play-Offs

L'idée Erenbjerg et l'espoir d'un faux pas du Standard : les mots de Nicky Hayen avant le final des Play-Offs

17:30
Deux dernières incertitudes au Standard avant le choc décisif contre Charleroi : "Une situation semblable"

Deux dernières incertitudes au Standard avant le choc décisif contre Charleroi : "Une situation semblable"

16:40
2
"Mes joueurs sont chauds boulette" : Vincent Euvrard avant la première finale du Standard contre Charleroi Interview

"Mes joueurs sont chauds boulette" : Vincent Euvrard avant la première finale du Standard contre Charleroi

16:40
1
"Ce sera son dernier match ce dimanche" : l'Union confirme un départ attendu

"Ce sera son dernier match ce dimanche" : l'Union confirme un départ attendu

17:00
1
Dernier de D1B, l'Olympic Charleroi obtient en appel sa licence professionnelle... mais pourquoi ?

Dernier de D1B, l'Olympic Charleroi obtient en appel sa licence professionnelle... mais pourquoi ?

16:30
C'est officiel : pas de licence professionnelle pour le RWDM, relégué

C'est officiel : pas de licence professionnelle pour le RWDM, relégué

22/05

Plus de news

Les plus populaires

Play-offs 1

 Journée 9
KV Malines KV Malines 2-2 FC Bruges FC Bruges
La Gantoise La Gantoise 0-0 Union SG Union SG
Anderlecht Anderlecht 3-1 STVV STVV

Play-offs 2

 Journée 10
OH Louvain OH Louvain 20:45 KRC Genk KRC Genk
Standard Standard 20:45 Charleroi Charleroi
Antwerp Antwerp 20:45 Westerlo Westerlo

Play-offs 3

 Journée 6
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 4-1 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-1 FCV Dender EH FCV Dender EH
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved