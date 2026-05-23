Officiel : un ancien d'Anderlecht et de l'Union poussé vers la sortie au Vietnam

Percy Tau a vu du pays depuis ses passages à l'Union Saint-Gilloise et à Anderlecht. Le voici désormais à la recherche d'un nouveau défi.

Percy Tau fait partie des premiers joueurs prêtés par Brighton à l'Union. Cela remonte à l'été 2018, quand les Saint-Gillois étaient encore en D1B. Aux côtés de joueurs comme Adrien Saussez, Thibaut Peyre, Charles Morren, Teddy Teuma, Faïz Selemani ou encore Serge Tabekou, Tau avait fait merveille, avec une saison à 13 buts et 13 assists.

Cela avait poussé le Club de Bruges à se manifester pour se le faire prêter à son tour. Malgré quelques éclairs sous les ordres de Philippe Clément, le Sud-Africain n'avait pas réussi à s'imposer comme titulaire, rentrant le plus souvent comme joker.

Percy Tau enchaîne les défis exotiques

Il avait retrouvé un peu plus de temps de jeu...à Anderlecht, où il a pendant quelques mois animé à l'attaque en compagnie de Jérémy Doku et Lukas Nmecha. Brighton avait ensuite décidé de le vendre définitivement au club égyptien d'Al-Ahli. Il y est resté quatre ans, avant de signer au Qatar.

Il y a un an, Percy Tau a continué son tour du monde en ballon en signant au Vietnam, au FC Nam Dinh. L'ancien international sud-africain n'y sera resté qu'un an. Le FC Nam Dinh a en effet confirmé la fin de la collaboration. Cet été, Tau sera donc un joueur libre de signer où il veut. Où retrouvera-t-il de l'embauche, du haut de ses 32 ans ?