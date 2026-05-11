Voici comment se passera la préparation du RFC Liège pour la saison prochaine

La saison du RFC Liège étant maintenant terminée, le club liégeois a annoncé quand aura lieu la reprise des entraînements.

Après avoir acquis une belle quatrième place en D1B, le RFC Liège a disputé les Promotion Play-offs. Malheureusement pour les hommes de Gaëtan Englebert, tout ne s'est cependant pas passé comme prévu. Les Sang et Marine se sont inclinés face à Lommel en demi-finales (aller et retour).

De toute façon, le RFC Liège n'est pas encore prêt à rejoindre l'élite du football belge. Le club n'a pas obtenu la licence pour rejoindre la D1A. Onzième budget de D1B, le club n'a pas vraiment les finances ni surtout les infrastructures pour évoluer en première division. Le Stade de Rocourt, qui ne dispose que d'un peu plus de 4000 places, n'est pas une enceinte digne d'une équipe de l'élite du football belge.

Les joueurs profitent désormais de vacances bien méritées après une bonne saison. Simon Paulet profite, par exemple, d'un voyage en Indonésie.

Une première reprise des entraînements le 18 juin

Le RFC Liège reprendra les entraînements à la mi-juin. Des tests médicaux seront effectués les 16 et 17 juin avant la reprise officielle des entraînements le 18. Une trêve aura ensuite lieu à partir du 1er juillet avant une reprise définitive des entraînements le 13 juillet.

La Challenger Pro League 2026/2027 débutera le week-end entre le 14 et le 16 août prochains. Le calendrier n'est évidemment pas encore disponible, ne connaissant pas encore toutes les équipes qui seront dans le championnat. Lommel pourrait bien ne plus être dans le championnat la saison prochaine d'ailleurs.





Les Lommelois sont venus à bout du Beerschot et disputeront une dernière manche finale aller-retour face à la lanterne rouge de Pro League, Dender. La finale aller aura lieu ce dimanche à Lommel tandis que le retour aura lieu le samedi suivant à Dender. Trois équipes de D1B pourraient évoluer en D1A la saison prochaine. Le SK Beveren et Courtrai sont les deux seules équipes qualifiées directement via le classement.