Un Mondial avec Messi ? Un joueur de Pro League et un flop brugeois dans la présélection de l'Argentine

Incontournable à l'Union Saint-Gilloise, Kevin Mac Allister figure dans la présélection de l'Argentine en vue de la Coupe du monde 2026. Il pourrait donc accompagner son frère aux États-Unis, pour le dernier Mondial de Lionel Messi.

Le sélectionneur de l’Argentine, Lionel Scaloni, a transmis à la FIFA une présélection de 56 joueurs en vue de la Coupe du monde 2026, qui débutera dans un mois.

Une liste sur laquelle figure un joueur de notre Jupiler Pro League : Kevin Mac Allister, le défenseur central de l’Union, qui s’est imposé comme un pilier de la défense bruxelloise et comme l’un des meilleurs défenseurs de notre championnat.

Grâce à son leadership, son agressivité et ses tacles, le joueur de 27 ans a joué un rôle déterminant dans les succès récents de l’Union et colle parfaitement avec le style de défenseurs qui ont fait la gloire de l’Albiceleste.

Kevin Mac Allister avec son frère et Lionel Messi dans la présélection de l’Argentine

La concurrence sera évidemment féroce pour Kevin Mac Allister, aux côtés de Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Otamendi, Marcos Senesi ou encore... Zaid Romero, flop du Club de Bruges, qui a bien rebondi à Getafe, où il est prêté.

Mac Allister pourrait donc participer à la première Coupe du monde de sa carrière aux côtés de Lionel Messi, Julián Álvarez, Enzo Fernández ou encore Alexis Mac Allister, son frère, et Gianluca Prestianni, dont le scandale raciste envers Vinicius avait fait le tour du globe.





Une présélection dont les grands absents s’appelle Mauro Icardi, qui a pourtant dépassé la barre des quinze buts toutes compétitions confondues avec Galatasaray cette saison, mais qui n’a plus été repris depuis 2018, ainsi que Paulo Dybala.