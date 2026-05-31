Fin d'une ère au Parc Duden : le capitaine Christian Burgess fait ses adieux à l'Union

L’une des figures marquantes du succès de l’Union Saint-Gilloise ces dernières saisons va faire ses valises. Christian Burgess quitte le vainqueur de la Coupe de Belgique cet été. Le défenseur anglais est en fin de contrat et a décidé de ne pas prolonger.

Clap de fin au Parc Duden, une bien triste nouvelle pour les supporters de l'Union qui voient leur capitaine Christian Burgess quitter la capitale. Une collaboration de six ans prend fin, au cours de laquelle l'Anglais est devenu un véritable icône du club et chouchou du public saint-gillois. Un des symboles du renouveau de l’Union.

De Portsmouth à icône du club

Lorsque Burgess a rejoint le Parc Duden en 2020 en provenance de Portsmouth, personne n’aurait pu imaginer l’impact qu’il allait avoir sur l’histoire du club. Solide défenseur central, il s’est rapidement imposé comme un incontournable de l’arrière-garde et a joué un rôle clé dans la montée en Jupiler Pro League en 2021.

Au total, l’Anglais de 34 ans aura disputé pas moins de 262 rencontres sous les couleurs de l’Union. Un chiffre qui le place parmi ceux qui ont vécu de près - et contribué à écrire - le succès moderne des Bruxellois.

Une armoire à trophées bien remplie

Burgess a traversé tous les grands moments de l’Union ces dernières années. Après la promotion, plusieurs saisons solides au plus haut niveau ont suivi, au cours desquelles le club bruxellois s’est à nouveau installé parmi les meilleures équipes du pays.

Le défenseur a également aidé l’Union à remporter deux Coupes de Belgique et a vécu en 2025 le point culminant de sa carrière. Cette année-là, le club bruxellois est parvenu à redevenir champion de Belgique pour la première fois en 90 ans. Une performance historique dans laquelle Burgess, leader de la défense, a joué un rôle crucial.





Depuis la saison dernière, il portait en plus le brassard de capitaine, soulignant encore davantage son statut au sein du vestiaire.

Le dernier pionnier s’en va

Le départ de Burgess revêt aussi une portée symbolique. Guillaume François avait déjà annoncé auparavant la fin de sa carrière. Avec ce départ, c’est désormais le dernier joueur du noyau qui avait conquis le titre en Challenger Pro League en 2021 qui disparaît, celui qui avait posé les bases de la résurrection de l’Union.

Le club dit ainsi adieu à une génération dorée de joueurs qui a rendu possible l’ascension spectaculaire de la deuxième division vers le sommet du football belge.

L’Union prépare l’avenir

Que l’Union avait envisagé un éventuel départ de Burgess se voyait déjà sur le marché des transferts. La semaine dernière, les Bruxellois se sont renforcés avec le défenseur japonais expérimenté Nikki Havenaar, arrivé en provenance du SV Ried (Autriche).

Mais remplacer Burgess ne sera pas simple. Son expérience, son leadership et son attachement au club faisaient de lui bien plus qu’un simple défenseur.

Avec son départ, l’Union referme un chapitre particulier. Pendant six ans, Christian Burgess a été l’un des artisans d’une des plus belles histoires du football belge. De la montée en première division à un titre de champion historique, l’Anglais a contribué à écrire la légende au Parc Duden. Son départ signifie donc bien plus que celui d’un joueur: c’est la fin d’une époque.