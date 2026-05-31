Coupe du Monde : Hugo Broos agacé par l'attitude de son premier adversaire

Chafik Ouassal, journaliste football
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Coupe du Monde : Hugo Broos agacé par l'attitude de son premier adversaire
Photo: © photonews
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En pleine préparation de la Coupe du Monde, l'Afrique du Sud entraînée par un certain Hugo Broos affrontait le Nicaragua en match amical à Orlando vendredi. Une rencontre frustrante pour le Belge mais qui en tirera certainement des bonnes leçons pour la suite.

L'Afrique du Sud est déjà plus loin dans sa préparation pour le Mondial que la plupart des autres équipes qualifiées. En effet, la formation entraînée par Hugo Broos est déjà sur place, aux Etats-Unis, et a déjà joué un premier match amical.

Mais le bilan de ce premier test a été décevant pour le Belge, non seulement à cause du score de 0-0 mais c'est surtout le jeu de l'adversaire qui était pointé du doigt par l'ancien entraineur d'Anderlecht.

Performance positive mais première frustration pour Broos

En effet, ses troupes ont très largement dominé la partie avec plus de 80% de possession de balle et plus de 20 tirs à leur actif. Mais ils ne sont pas parvenus à trouver la faille. Ils ont même manqué un penalty obtenu dans les arrêts de jeu de la première période. C'est l'ancien joueur de Westerlo, Lyle Foster, qui a trouvé le poteau juste avant le repos.

"Je ne pense pas que nous puissions nous réjouir de la performance de l'équipe, même aujourd'hui, mais quand on affronte un adversaire aussi défensif, cela devient très difficile", a déclaré l'entraîneur des Bafana Bafana en conférence de presse, après le match nul 0-0 de son équipe face au Nicaragua.

"Ces joueurs-là sont venus ici pour passer 90 minutes à défendre, à dégager le ballon vers l’avant, puis à prétendre et aggraver leurs blessures, l’un après l’autre. Oui, c’était très défensif et très difficile pour nous", poursuit le Belge frustré.

"Oui, nous avons raté un penalty, mais si nous avions marqué, je pense que nous aurions pu marquer d’autres buts, car ils auraient alors tenté quelque chose. Mais aujourd’hui, l’adversaire n’a rien tenté d’autre que de défendre", ponctue un Hugo Broos amer.

Malgré tout, le Belge a également déclaré qu'outre le fait que ses hommes n'ont pas trouvé la faille, il était satisfait dans l'ensemble par la performance collective de ses hommes. Avant l'ouverture du Mondial, les troupes d'Hugo Broos affronteront encore la Jamaïque en amical cette semaine. Une rencontre qui sera un bien plus grand test pour les Bafana Bafana que ne l'a été son adversaire de vendredi, le Nicaragua.

Match d'ouverture et groupe ouvert

Versée dans le groupe A, tous les yeux du Mondial seront rivés sur l'Afrique du Sud qui aura l'honneur de jouer le match d'ouverture face au Mexique, un des pays organisateurs de la compétition. Mais cela pourrait tourner à l'avantage d'Hugo Broos et de ses hommes qui pourraient jouer de manière bien plus libérée que le Mexique, qui connaitra une vraie pression face à son public.

Le match se jouera le 11 juin à l'Estadio Azteca de Mexico City. Les Bafana Bafana rencontreront ensuite la République Tchèque le 18 juin à Atlanta, puis la Corée du Sud le 24 juin à Monterrey (Mexique). Un groupe qui semble plutôt ouvert pour les quatre formations.

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