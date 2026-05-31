Une humiliation à oublier rapidement : Rik De Mil tourné vers l'Europe

Chafik Ouassal, journaliste football
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Une humiliation à oublier rapidement : Rik De Mil tourné vers l'Europe

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Place au barrage européen cette fin d'après-midi. Après avoir terminé cinquième des Champions Play-offs, les Buffalos s'apprêtent à défier le Racing Genk. En jeu : le dernier ticket pour la prochaine coupe d'Europe.

La Gantoise a accroché la cinquième place des Champions Play-offs, synonyme de barrage européen. Malgré la claque reçue au Jan Breydel Stadion lors de l'ultime journée des PO, les Buffalos ont surtout pu compter sur le raté de Malines, pour s'adjuger la cinquième place finale.

La Gantoise jouera donc le dernier ticket pour la prochaine Conference League face au Racing Genk : "Nous avons lutté de toutes nos forces pour pouvoir jouer cette finale", a déclaré l'entraîneur Rik De Mil en conférence de presse.

Oublier l'humiliation pour avancer

"Pour tout le monde au sein du club, ce ticket européen est très important. D'abord, nous avons tourné la page de la défaite à Bruges. C'était un gros coup sur la tête, mais cela nous pousse à vouloir redresser la situation", poursuit l'ancien coach de Charleroi.

"Nous n'étions pas la seule équipe à avoir des difficultés contre le Club. Mais cette défaite doit nous donner la combativité pour réagir et, d'autre part, nous devons regarder vers l'avenir, le nôtre et celui du club", poursuit De Mil.

Le coach Buffalo estime que le niveau de combativité et de motivation était bon lors des Play-offs : "Il faut encore améliorer l'efficacité. Mais nous avons montré des choses positives à plusieurs reprises, j'ai compté de nombreux bons moments en termes de qualité, mais c'était juste trop irrégulier."

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Penser à l'avenir du club

"Nous avons eu pas mal d'occasions durant les Play-offs. Pas seulement face au but mais aussi la dernière passe. Ces situations offensives, il faut vraiment que nous arrivions à les concrétiser plus souvent, surtout à ce niveau", analyse encore l'ancien coach du Club NXT.

"En dehors du match contre le Club Bruges, nous avons bien défendu, il y avait une grande efficacité. Mais c'est surtout en marquant des buts que nous devons montrer de la qualité et de l'efficacité contre Genk", ponctue-t-il.

Enfin, bonne nouvelle pour les supporters de La Gantoise : les abonnés vont bénéficier d’une entrée gratuite et pourront ainsi assister gratuitement à cette dernière rencontre de la saison.

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