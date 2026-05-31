Il y aura du neuf pour Arthur Theate et Michy Batshuayi : les choses bougent à l'Eintracht

Chafik Ouassal, journaliste football
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Il y aura du neuf pour Arthur Theate et Michy Batshuayi : les choses bougent à l'Eintracht
Photo: © photonews

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L'Eintracht Francfort a connu une saison décevante en Bundesliga et a annoncé du changement nécessaire sur son banc afin de démarrer un cycle sur de nouvelles bases.

La saison prochaine, Arthur Theate et Michy Batshuayi vont connaitre un nouvel entraîneur dans leur club. En effet, l'Eintracht Francfort vient d'annoncer la signature d'Adi Hütter comme nouveau T1.

Le club avait décidé de mettre fin à la collaboration avec l'entraîneur Albert Riera il y a deux semaines, au terme d'une saison décevante ponctuée par une huitième place au classement de la Bundesliga.

Démarrer sur de nouvelles bases

L'Eintracht Francfort avait terminé troisième de la Bundesliga la saison dernière, mais n'est pas parvenu à confirmer cette saison, ni en Allemagne ni en Coupe d'Europe.

Les (ex-)Diables Rouges Arthur Theate et Michy Batshuayi savent donc déjà qui sera sur le banc la saison prochaine. Adi Hütter est une vieille connaissance de l'Eintracht qu'il avait déjà entrainé par le passé. C'est un retour en terrain connu donc pour l'Autrichien.

En octobre 2025, Hütter avait été licencié par l'AS Monaco, qui avait ensuite intronisé un certain Sébastien Pocogoli pour le remplacer à la tête du club français. Après avoir passé quelques mois sans club, l'Autrichien devient le successeur de Riera à Francfort. 

Hütter n'est pas un visage inconnu à Francfort. Il avait, en effet, déjà été en poste en tant qu'entraîneur principal du club de 2018 à 2021. Ensuite, il a passé une saison au Borussia Mönchengladbach, puis deux ans à l'AS Monaco.

Avant cela, il a également travaillé au RB Salzburg et à Berne aux Young Boys. Hütter commence son nouveau mandat au sein du club officiellement le 1er juillet. Il a signé un contrat jusqu'à l'été 2029.

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