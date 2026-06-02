Le Qatar avec Edmilson, pas de Camara au Sénégal : découvrez les dernières listes pour la Coupe du monde
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Les listes pour la Coupe du monde 2026 tombent les unes après les autres. Retrouvez ci-dessous les listes dévoilées récemment.
Edmilson Junior repris avec le Qatar
Edmilson Junior va disputer la Coupe du monde 2026. Pas avec la Belgique, mais bien avec le Qatar, pays qu’il a rejoint en 2018 via Al-Duhail (où il évolue toujours), en provenance du Standard de Liège, et pour lequel il compte déjà 15 sélections.
Le Liégeois de naissance va disputer le premier Mondial de sa carrière, lui qui n’est international qatari que depuis 2024 et qui n’avait donc pas pris part à la Coupe du monde 2022 disputée au Qatar. Titulaire lors de dix de ses quinze rencontres internationales, Edmilson Junior pourrait bien débuter le plus grand rendez-vous de sa carrière dans la peau d’un titulaire.
For the badge.— Qatar Football Association (@QFA_EN) June 1, 2026
For the flag.
For Qatar.
The official squad for the FIFA World Cup 2026™ has been announced.🌟#AlAnnabi#AllForQatar 🇶🇦#FIFAWorldCup 🏆 pic.twitter.com/N21sJPSzxp
Le Sénégal sans Ilay Camara
Une nouvelle sélection est tombée dans la nuit. Celle du Sénégal, vainqueur (ou pas) de la Coupe d'Afrique des Nations en milieu de saison. Une sélection qui avait établi une liste élargie de 28 joueurs, qui vient d'être réduite à 26.
L'un des deux grands perdants de cette dernière étape se nomme Ilay Camara, qui n'est pas repris et qui échoue donc à un cheveu de la Coupe du monde. Le joueur d'Anderlecht paie probablement ses blessures encourues pendant la saison. Plusieurs anciens de Pro League, comme Abdoulaye Seck et Krépin Diatta. La star se nomme évidemment Sadio Mané.
📋 La liste des 26 Lions retenus par le sélectionneur national Pape Thiaw pour défendre les couleurs du Senegal à la Coupe du Monde 2026. #ListeGaindeyi ✅✨ pic.twitter.com/xygmV0iAE8— Equipe du Sénégal (@GaindeYi) June 2, 2026
Dennis Ayensa contre la Belgique avec l'Iran
Nous en avons réalisé un article dédié, mais l'Iran, deuxième adversaire de la Belgique, a également dévoilé sa liste de joueurs sélectionnés pour la Coupe du monde. Le petit nouveau se nomme Dennis Ayensa Dargahi, l'attaquant du Standard.
On y retrouve d'autres joueurs passés par notre championnat de Belgique, comme le gardien Alireza Beiranvand (ex-Antwerp) et Alireza Jahanbakhsh (Dender). La star de l'équipe n'est autre que Mehdi Taremi, attaquant de l'Olympiakos. L'Iran débutera sa Coupe du monde le 16 juin contre la Nouvelle-Zélande, avant d'affronter la Belgique le 21 juin, puis l'Égypte le 27 juin dans le cadre de la dernière journée de la phase de poules.
🚨OFFICIAL: Iran’s squad for the 2026 World Cup! pic.twitter.com/44sliwyA6G— Persian Culer 🇮🇷 (@Persian_Culer) June 1, 2026
Plusieurs anciens de Pro League avec le Ghana
Le Ghana est l'une des dernières nations à publier sa liste des 26 joueurs sélectionnés pour la Coupe du monde. On n'y retrouve aucun joueur ayant passé la saison dans un club de Jupiler Pro League ou de Challenger Pro League.
S'y trouvent néanmoins l'un ou l'autre joueur passé par notre championnat de Belgique, à l'image de Derrick Luckassen (ex-Anderlecht), aujourd'hui à Pafos. C'est aussi le cas d'Elisha Owusu (ex-Gand) et de Christopher Bonsu Baah (ex-Genk). Ernest Nuamah a quant à lui appartenu au RWDM, qui l'avait acheté contre 25 M€ à Nordsjaelland avant de le revendre contre 28 M€ à Lyon. La star de cette équipe se nomme Antoine Semenyo, de Manchester City.
🚨🇬🇭 OFFICIAL: Ghana release World Cup squad by Carlos Queiroz. pic.twitter.com/Jdz3ac7mfy— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 2, 2026
L’Algérie et le Mexique ont également dévoilé leur sélection pour la Coupe du monde 2026. Retrouvez-les ci-dessous, mais sachez que nous avons consacré un article à chacune de ces deux nations.
Mexique
Gardiens
Raúl Rangel (Guadalajara)
Guillermo Ochoa (AEL Limassol)
Carlos Acevedo (Santos Laguna)
Défenseurs
Israel Reyes (América)
Jorge Sánchez (PAOK)
César Montes (Lokomotiv Moscou)
Johan Vásquez (Gênes)
Jesús Gallardo (Toluca)
Mateo Chávez (Alkmaar)
Milieux
Edson Álvarez (West Ham)
Luis Romo (Guadalajara)
Obed Vargas (Atlético Madrid)
Brian Gutiérrez (Guadalajara)
Orbelín Pineda (AEK Athènes)
Erik Lira (Cruz Azul)
Gilberto Mora (Tijuana)
César Huerta (Anderlecht)
Álvaro Fidalgo (Real Betis)
Luis Chávez (Dynamo Moscou)
Attaquants
Roberto Alvarado (Guadalajara)
Alexis Vega (Toluca)
Julián Quiñones (Al-Qadisiyah)
Santiago Giménez (AC Milan)
Guillermo Martínez (Pumas)
Armando González (Guadalajara)
Raúl Jiménez (Fulham)
Algérie
Gardiens
Luca Zidane (Grenade)
Oussama Benbot (USM Alger)
Melvin Mastil (Stade Nyonnais)
Abdelatif Ramdane (MC Alger)
Défenseurs
Aïssa Mandi (Lille)
Ramy Bensebaini (Borussia Dortmund)
Mohamed Amine Tougai (ES Tunis)
Zineddine Belaïd (JS Kabylie)
Achraf Abada (USM Alger)
Samir Chergui (Paris FC)
Jaouen Hadjam (BSC Young Boys)
Rayan Aït-Nouri (Manchester City)
Rafik Belghali (Hellas Vérone)
Milieux de terrain
Hicham Boudaoui (OGC Nice)
Ramiz Zerrouki (Twente)
Nabil Bentaleb (Lille)
Yacine Titraoui (Charleroi)
Farès Chaïbi (Eintracht Francfort)
Ibrahim Maza (Bayer Leverkusen)
Houssem Aouar (Al-Ittihad)
Attaquants
Farès Ghedjemis (Frosinone)
Nadir Benbouali (Györ)
Amine Gouiri (Olympique de Marseille)
Adil Boulbina (Al-Duhail)
Anis Hadj Moussa (Feyenoord)
Riyad Mahrez (Al Ahli)
Mohamed Amoura (Wolfsburg)
قائمة الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش المعنية بكأس العالم 2026#LesVerts⭐️⭐️ | #123VivaLAlgérie 🇩🇿| #WorldCup2026 pic.twitter.com/PTVECAQRlT— Équipe d'Algérie de football (@LesVerts) May 31, 2026
Nosotros vamos en serio.— La Tri 🇪🇨 (@LaTri) June 1, 2026
Porque estos 26 van con la misma hambre de 18 millones de ecuatorianos. Con el mismo sacrificio de los que salieron desde abajo y llegaron lejos.
Esta es nuestra lista, y vamos a demostrar al mundo que esto es Ecuador. #UnSoloEcuador 🇪🇨 pic.twitter.com/cYp9QwpqFl
L’Équateur dévoile sa liste avec quatre joueurs de Pro League
L’Équateur a dévoilé sa liste pour la Coupe du monde 2026. Quatre joueurs de Pro League figurent dans la sélection : Joel Ordóñez, Anthony Valencia, Kevin Rodríguez et Yaimar Medina. Des joueurs passés par la Pro League sont aussi présents : Nilson Angulo (ex-Anderlecht), Alan Minda (ancien du Cercle de Bruges), Ángelo Preciado (ex-KRC Genk), Moisés Caicedo (ancien du Beerschot) et l’inévitable Willian Pacho, double champion d’Europe en titre avec le PSG et ancien de l’Antwerp.
Gardiens :
Hernán Galíndez (Huracán)
Moisés Ramírez (Kifisia)
Gonzalo Valle (Liga de Quito)
Défenseurs :
Pervis Estupiñán (AC Milan)
Piero Hincapié (Arsenal)
Willian Pacho (Paris SG)
Joel Ordóñez (Club Brugge)
Félix Torres (Internacional)
Jackson Porozo (Tijuana)
Angelo Preciado (Atlético Mineiro)
Milieux :
Moisés Caicedo (Chelsea)
Alan Franco (Atlético Mineiro)
Alan Minda (Atlético Mineiro)
Pedro Vite (Pumas)
Jeremy Arévalo (Stuttgart)
Kendry Páez (River Plate)
Jordy Alcívar (Independiente del Valle)
Nilson Angulo (Sunderland)
Anthony Valencia (Royal Antwerp)
John Yeboah (Venise)
Denil Castillo (Midtjylland)
Gonzalo Plata (Flamengo)
Attaquants :
Enner Valencia (Pachuca)
Kevin Rodríguez (Union Saint-Gilloise)
Jordy Caicedo (Huracán)
Yaimar Medina (Genk)
Nosotros vamos en serio.— La Tri 🇪🇨 (@LaTri) June 1, 2026
Porque estos 26 van con la misma hambre de 18 millones de ecuatorianos. Con el mismo sacrificio de los que salieron desde abajo y llegaron lejos.
Esta es nuestra lista, y vamos a demostrar al mundo que esto es Ecuador. #UnSoloEcuador 🇪🇨 pic.twitter.com/cYp9QwpqFl
Le Canada avec Nathan Saliba et Promise David
C'est désormais au tour d'un pays organisateur de dévoiler sa liste pour le Mondial. Le sélectionneur du Canada, Jesse Marsch, a dévoilé les 26 noms qui évolueront à domicile lors de la Coupe du Monde 2026.
Parmi ceux-ci, on retrouve deux joueurs de Jupiler Pro League : Nathan Saliba (RSC Anderlecht) et Promise David (Union Saint-Gilloise). Ce dernier est encore en revalidation, mais le Canada espère qu'il pourra retrouver les terrains lors de la compétition.
Le Canada, pays co-organisateur, évoluera dans le groupe B de la Coupe du Monde 2026, et affrontera la Bosnie-Herzégovine (12/06 à Toronto), le Qatar (18/06 à Vancouver) et la Suisse (24/06 à Vancouver).
Our stage. Our moment. Our Game Now!— CANMNT (@CANMNT_Official) May 29, 2026
The chosen 26 to represent our nation at a home World Cup! ⬇️
CANMNT x @GatoradeCanada pic.twitter.com/hjffA5H5Ak
L’Afrique du Sud avec Lyle Foster
L’Afrique du Sud a dévoilé sa liste des 26 joueurs retenus pour la Coupe du monde 2026. Découvrez-la ci-dessous.
Gardiens : Ronwen Williams (Mamelodi Sundowns), Ricardo Goss (Swellendam FC), Sipho Chaine (Orlando Pirates).
Défenseurs : Nkosinathi Sibisi (Orlando Pirates), Olwethu Makhanya (Philadelphia Union), Samukele Kabini (Molde FK), Khulumani Ndamane (Mamelodi Sundowns), Bradley Cross (Kaizer Chiefs), Mbekezeli Mbokazi (Chicago Fire FC), Khuliso Mudau (Mamelodi Sundowns), Thabang Matuludi (Polokwane City), Ime Okon (Hanovre 96), Aubrey Modiba (Mamelodi Sundowns), Kamogelo Sebelebele (Orlando Pirates).
Milieux de terrain : Teboho Mokoena (Mamelodi Sundowns), Sphephelo Sithole (CD Tondela), Thalente Mbatha (Orlando Pirates), Jayden Adams (Mamelodi Sundowns).
Attaquants : Oswin Appollis (Orlando Pirates), Relebohile Mofokeng (Orlando Pirates), Themba Zwane (Mamelodi Sundowns), Evidence Makgopa (Orlando Pirates), Lyle Foster (Burnley), Iqraam Rayners (Mamelodi Sundowns), Tshepang Moremi (Orlando Pirates), Thapelo Maseko (Aris Limassol).
À noter la présence de Lyle Foster, seul joueur de cette sélection à être passé par le championnat belge. L'attaquant de Burnley a porté les couleurs du Cercle de Bruges et du KVC Westerlo.
The final Bafana Bafana 🇿🇦🔥 2026 FIFA World Cup squad is LOCKED IN! ⚽💛💚 From the safe hands in goal to the clinical forwards, these are the players who will represent South Africa on the global stage.— Bafana Bafana (@BafanaBafana) May 27, 2026
#BafanaPride@adidasfootball @adidasza @rexona_sa @standardbankza… pic.twitter.com/d9B9NPIpqF
La liste de l'Argentine, sans Kevin Mac Allister
C'est l'un des favoris à la victoire finale qui vient de dévoiler sa sélection pour la Coupe du monde 2026 : l'Argentine, sacrée en 2022 au nez et à la barbe de l’Équipe de France. L’Albiceleste pourra bien compter sur son capitaine, Lionel Messi, malgré une alerte aux ischio-jambiers il y a quelques jours. De son côté, Kevin Mac Allister, repris dans la pré-liste de 55 joueurs, ne sera finalement pas du voyage aux États-Unis, au Canada et au Mexique.
Gardiens : Juan Musso (Atlético de Madrid), Geronimo Rulli (Olympique de Marseille), Emiliano Martinez (Aston Villa).
Défenseurs : Leonardo Balerdi (Olympique de Marseille), Nicolas Tagliafico (Olympique Lyonnais), Gonzalo Montiel (River Plate), Lisandro Martinez (Manchester United), Cristian Romero (Tottenham), Nicolas Otamendi (Benfica), Facundo Medina (Olympique de Marseille), Nahuel Molina (Atlético de Madrid).
Milieux : Alexis Mac Allister (Liverpool), Rodrigo De Paul (Inter Miami), Enzo Fernández (Chelsea), Leandro Paredes (Boca Juniors), Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen), Giovani Lo Celso (Betis Séville), Valentín Barco (Strasbourg).
Attaquants : Lionel Messi (Inter Miami), Julian Alvarez (Atlético de Madrid), Lautaro Martínez (Inter Milan), Thiago Almada (Atlético de Madrid), Nico Paz (Côme), Nicolas González (Atlético de Madrid), Giuliano Simeone (Atlético de Madrid), José Manuel Lopez (Palmeiras).
#SelecciónMayor Nuestros 26 guerreros que defenderán el título mundial.— 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) May 28, 2026
¡Vamos Argentina! 🩵🤍🩵 pic.twitter.com/TW03A6xGre
Les Pays-Bas dévoilent leur liste avec un grand absent
Les Pays-Bas ont dévoilé ce mercredi leur sélection pour la Coupe du monde 2026. Parmi les 26 joueurs repris, deux sont passés par la Belgique. Il y a d'abord Bart Verbruggen, passé par Anderlecht entre 2020 et 2023 avant son départ pour Brighton. Noa Lang, passé par le Club de Bruges entre 2020 et 2023, est également dans la sélection.
Dans cette liste figurent notamment Memphis Depay, Donyell Malen, Wout Weghorst, Frenkie de Jong, Tijjani Reijnders, Quinten Timber, Virgil van Dijk, Nathan Aké, Micky van de Ven ou encore Jurriën Timber. À noter l'absence surprise du joueur de Liverpool, Jeremie Frimpong.
Xavi Simons et Matthijs de Ligt sont absents en raison d'une blessure.
Our #FIFAWorldCup squad! 🌎🇳🇱#NothingLikeOranje pic.twitter.com/L5ZeoGhQHz— OnsOranje (@OnsOranje) May 27, 2026
Les États-Unis dévoilent leur liste pour le Mondial 2026
Après le Maroc, équipe à laquelle nous avons consacré un article dédié, c'est désormais au tour des États-Unis d'annoncer leur sélection pour la Coupe du monde 2026. Le pays organisateur du tournoi avec le Mexique et le Canada n'a pas de joueurs qui évoluent en Belgique ou passés par le plat pays dans sa sélection.
Parmi les Américains les plus connus, on retrouve Folarin Balogun (AS Monaco), Timothy Weah (Marseille), Brenden Aaronson (Leeds United), Weston McKennie (Juventus), Malik Tilman (Bayer Leverkusen), Sergino Dest (PSV), Antonee Robinson (Fulham) ou encore Alex Freeman (Villarreal). Plusieurs joueurs évoluent notamment dans le championnat national.
Putting on for the Stars & Stripes. 🇺🇸— Major League Soccer (@MLS) May 26, 2026
The @USMNT’s World Cup roster is officially IN. pic.twitter.com/TcKM9AKFNj
Amir Murillo sélectionné avec le Panama : un autre joueur passé par la Belgique présent dans la liste
Le Panama a révélé la liste des 26 joueurs qui défendront les couleurs du pays situé sur l’isthme rattachant l’Amérique centrale et l’Amérique du Sud. Deux joueurs passés par la Belgique figurent dans la sélection.
Il y a inévitablement Amir Murillo, qui a été sélectionné. Le Panaméen a évolué à Anderlecht entre 2020 et 2023, club avec lequel il a disputé pas moins de 134 matchs toutes compétitions confondues. L’autre joueur passé par la Belgique est bien moins connu : il s’agit de José Luis Rodríguez, passé par l’équipe U21 de La Gantoise entre 2016 et 2018. Il évolue désormais du côté du FC Juárez, au Mexique.
LOS 26🇵🇦❤️ #MareaQueLate pic.twitter.com/iQtatPzAKq— FEPAFUT (@fepafut) May 26, 2026
À noter que nous avons écrit un article dédié à la sélection colombienne (lien).
Pablo Gavi explose de joie après sa sélection pour la Coupe du monde 2026
Pablo Gavi participera bien à la Coupe du monde 2026 avec l'Espagne cet été. Le milieu central espagnol a explosé de joie au moment de l'annonce de la sélection, comme le montre une vidéo publiée en story Instagram par Lamine Yamal.
Dans cette dernière, on peut apercevoir le joueur au centre d'entraînement du FC Barcelone en train de suivre en direct à la télévision l'annonce de la sélection, avant de montrer une énorme joie. Longtemps absent cette saison pour une arthroscopie, le milieu catalan a bataillé pour revenir au plus haut niveau et être prêt pour le Mondial. Il avait été écarté des terrains de fin août avant de faire son retour mi-mars.
INCROYABLE 🤩 : LES JOUEURS DU BARÇA APRÈS LA CONVOCATION DE GAVI AU MONDIAL 🇪🇸🌍 !!!!!— BeFootball (@_BeFootball) May 25, 2026
Il est allé la chercher pic.twitter.com/N8bEeigVl7
L’Espagne dévoile sa liste pour la Coupe du monde 2026
L'Espagne a dévoilé sa sélection pour la Coupe du monde 2026 ce lundi en début d'après-midi. 26 joueurs ont été sélectionnés par le sélectionneur Luis de la Fuente. De nombreuses grandes stars telles que Lamine Yamal, Rodri, Gavi, Pedri, Ferran Torres, Pau Cubarsi, Nico Williams ou encore Fabián Ruiz font partie de la sélection.
Il n'y a pas de joueurs passés par la Belgique qui figurent dans cette liste. À noter l'absence de Fermín López, qui a été contraint de déclarer forfait pour une fracture du cinquième métatarse du pied droit. Des joueurs bien connus comme Dean Huijsen, Álvaro Morata, Robin Le Normand ou encore Gerard Martín ne figurent pas dans la sélection.
𝗧𝗛𝗘𝗬’𝗥𝗘 𝗧𝗛𝗘 𝗢𝗡𝗘𝗦.— Spanish Football (@SpainIsFootball) May 25, 2026
Our 26.#VamosEspaña | #FIFAWorldCup pic.twitter.com/yYTZVkzwei
Les choix très forts de Thomas Tuchel dans la sélection anglaise
Nouvelle liste dévoilée pour la Coupe du monde 2026 : celle de l'Angleterre, concoctée par le sélectionneur allemand Thomas Tuchel et annoncée sur les réseaux sociaux avec une superbe vidéo et "Come Together" des Beatles. De nombreux absents de marque figurent dans cette liste : Trent Alexander-Arnold, Harry Maguire, Phil Foden ou encore Cole Palmer.
Des choix forts de Tuchel, qui a préféré reprendre des ailiers rapides et virevoltants, bien que moins décisifs, tels que Noni Madueke. Surprise, aussi, en attaque, où Ivan Toney, qui évolue en Saudi Pro League, est repris. En tant que remplaçant, plus que probablement, puisque Harry Kane figure évidemment dans la liste, en tant qu'élément central. Un rôle qu'occupent également John Stones et Jude Bellingham, bel et bien repris.
Come Together. pic.twitter.com/BAsCH4YCjx— England (@England) May 22, 2026
La Norvège avec plusieurs anciens de Pro League dans sa liste pour le Mondial 2026
La Norvège a dévoilé sa sélection pour la Coupe du monde 2026. Plusieurs anciens joueurs de Pro League y figurent : Antonio Nusa, ancien ailier du Club de Bruges, Sander Berge, milieu passé par le KRC Genk, Kristian Thorstvedt, également passé par le club limbourgeois, Jens Petter Hauge, prêté à La Gantoise par Francfort, et Alexander Sørloth, qui a également joué avec les Buffalos dans le passé.
L'inévitable Erling Haaland figure évidemment dans la sélection, tout comme le coéquipier de Leandro Trossard, récemment champion d'Angleterre avec Arsenal, Martin Ødegaard. Les Norvégiens démarreront le Mondial le 17 juin prochain à 00h00 face à l'Irak.
Norway is coming 🇳🇴 pic.twitter.com/1mOq0sppyw— Fotballandslaget (@nff_landslag) May 21, 2026
Ilay Camara et plusieurs anciens de Pro League : le Sénégal dévoile sa sélection presque définitive pour le Mondial
Le Sénégal a dévoilé une liste de 28 joueurs pour la Coupe du monde 2026. Elle n'est donc pas totalement définitive, le nombre maximal étant de 26. Plusieurs joueurs bien connus en Belgique figurent dans la sélection. L'Anderlechtois et ancien joueur du Standard de Liège et du RWDM, Ilay Camara, est bien dans la sélection.
On retrouve également de nombreux joueurs passés par la Belgique : Chérif Ndiaye, passé par Waasland-Beveren, Abdoulaye Seck, ancien joueur de l'Antwerp, Moustapha Mbow, prêté à Seraing par le Stade de Reims, Mamadou Sarr, prêté au RWDM Brussels par l'OL, l'inévitable Kalidou Koulibaly, qui a évolué au KRC Genk, ainsi que Krépin Diatta, ancien joueur du Club de Bruges.
📋 La Liste des 28 Lions retenus par le sélectionneur national Pape Thiaw pour représenter le Sénégal à la Coupe du Monde 2026. #FIFAWC2026 #ListeGaideyi #DemBaJeex pic.twitter.com/lA7qkL9UfV— Equipe du Sénégal (@GaindeYi) May 21, 2026
Deniz Undav et Manuel Neuer de retour : l’Allemagne dévoile sa sélection pour la Coupe du monde
Alors que l'Égypte a récemment dévoilé sa liste, à laquelle nous avons consacré un article spécialement dédié, c'est désormais au tour de l'Allemagne de dévoiler ses 26 joueurs.
La sélection a repris Manuel Neuer, qui sort de sa retraite internationale prise après l'Euro 2024. Le jeune Lennart Karl, 18 ans à peine, figure également dans la liste.
À noter la présence de l'ancien joueur de l'Union SG, Deniz Undav, qui évolue du côté de Stuttgart. Le buteur avait porté les couleurs de l'Union SG entre 2020 et 2022. Il comptabilise pas moins de 70 matchs joués avec les Unionistes, pour 45 buts inscrits et 18 assists délivrés.
La liste de la Suisse dévoilée
La liste de la Suisse pour la Coupe du monde 2026 est connue. L’Association suisse de football a dévoilé les joueurs repris via un format original en révélant les noms progressivement avec des énigmes et indices.
Un seul joueur passé par la Jupiler Pro League figure dans la sélection. Il s'agit de l'ancien joueur du Club de Bruges Ardon Jashari (AC Milan), qui a plus que jamais laissé sa trace en Belgique en remportant le Soulier d'Or 2025. Dans la liste, on retrouve des noms connus comme Manuel Akanji, Breel Embolo, Granit Xhaka, Gregor Kobel ou encore Denis Zakaria.
[COUPE DU MONDE]— Foot Suisse 🇨🇭 (@SuisseFoot) May 19, 2026
🇨🇭 La liste des 26 🇨🇭
Pas de surprise particulière dans cette sélection. On s’y attendait.
Certains vont être déçus de l’absence du Sédunois Racioppi et du Milanais Athekame.
Malgré une relégation en D3 avec Düsseldorf, Itten est bien là. pic.twitter.com/8Q73BMfC8z
La liste du Portugal : Cristiano Ronaldo bien présent
Le Portugal a dévoilé la sélection des 26 joueurs qui représenteront le pays à la Coupe du monde 2026. Aucun joueur évoluant dans le championnat belge ou étant passé par la Jupiler Pro League ne figure dans la liste de l'ancien sélectionneur des Diables Rouges, Roberto Martínez.
À l'âge de 41 ans, Cristiano Ronaldo a bien été repris et disputera son sixième tournoi dans sa carrière. Parmi les autres joueurs, on retrouve notamment João Cancelo, Nuno Mendes, Vitinha, João Neves, Bruno Fernandes, Rafael Leão ou encore Gonçalo Ramos. À noter que le joueur du Club de Bruges Carlos Forbs n'a pas été sélectionné.
Os convocados para o Mundial 2026 🫂🇵🇹#VaiDarPortugal | @FIFAWorldCup pic.twitter.com/XonTsyxiBp— Portugal (@selecaoportugal) May 19, 2026
Trois joueurs passés par la Belgique sélectionnés avec l’Écosse
L'Écosse a dévoilé ce mardi sa liste pour la Coupe du monde 2026. Trois joueurs passés par la Belgique figurent dans la sélection. Il s'agit de Jack Hendry, passé par Ostende et le Club de Bruges, George Hirst, ancien joueur d'OH Louvain, et Lawrence Shankland, qui a évolué sous les couleurs du Beerschot. Parmi les joueurs repris par le sélectionneur Steve Clarke figurent notamment Andrew Robertson, John McGinn, Scott McTominay ou encore Ché Adams. La nation figure dans le groupe C aux côtés du Brésil, du Maroc et d'Haïti. L'Écosse débutera sa Coupe du monde face à Haïti dans la nuit du 14 juin.
Your 26-strong Scotland squad heading to the @FIFAWorldCup 🏴— Scotland National Team (@ScotlandNT) May 19, 2026
➡️ Read more: https://t.co/BuZ2ubTegE#FIFAWorldCup pic.twitter.com/9WOjn1teaL
João Pedro réagit à sa non-sélection avec le Brésil
Grand absent de la liste du Brésil, João Pedro a réagi à sa non-sélection en story Instagram.
"J’ai essayé de donner le meilleur de moi-même à chaque instant. Malheureusement, il n’a pas été possible de réaliser ce rêve de représenter mon pays lors d’une Coupe du monde."
"Mais je reste calme et concentré, comme j’essaie toujours de l’être. Les joies et les frustrations font partie du football."
"À partir de maintenant, je souhaite bonne chance à tous ceux qui seront présents et je serai simplement un supporter de plus pour les encourager à ramener le sixième titre à la maison."
Le Brésil avec Neymar mais sans Joao Pedro
Carlo Ancelotti a dévoilé ce qui était peut-être la liste la plus attendue de cette Coupe du Monde 2026. Car tout le monde attendait de savoir si Neymar Jr disputerait une dernière fois un Mondial, à 34 ans et après des années de galère. La réponse est oui : Ancelotti a rappelé le joueur de Santos avec la Seleçao. Une annonce qui a été fêtée comme un titre au Brésil, mais qui laisse de côté entre autres Joao Pedro (Chelsea).
Igor Thiago (ex-Bruges), qui était devenu international brésilien en mars dernier, est bien présent dans cette liste de 26 après une saison à 22 buts en Premier League. Pas trace par contre de Thiago Silva (41 ans), qui se prenait lui aussi à rêver d'une dernière Coupe du Monde.
É A LISTA DO CORAÇÃO! É A LISTA DO BRASIL! 🇧🇷— brasil (@CBF_Futebol) May 18, 2026
Não são apenas 26 nomes. São 26 corações que sonharam com esse momento.
VAMOS EM BUSCA DA SEXTA ESTRELA! 🌟⭐🏆#BateNoPeito
ISSO É BRASIL! pic.twitter.com/1MRWJyG9ug
Dick Advocaat révèle la sélection de Curaçao
Curaçao participe à sa première Coupe du Monde en juin prochain. Une compétition que la petite nation insulaire disputera avec, sur le banc, le sélectionneur le plus âgé de l'histoire de la compétition : Dick Advocaat, revenu aux affaires après avoir pris ses distances suite aux soucis de santé de sa fille. L'ancien sélectionneur des Diables Rouges a dévoilé sa sélection pour le Mondial ce lundi.
This is… 𝐓𝐡𝐞 𝐁𝐥𝐮𝐞 𝐖𝐚𝐯𝐞 🇨🇼— Curaçao National Football Team (@TheBlueWaveFFK) May 18, 2026
Our squad that will represent Curaçao for the first time at the @fifaworldcup this summer!#TheBlueWave #Curaçao pic.twitter.com/VvHZmwVcP9
Une sélection au sein de laquelle on retrouve un ancien de Pro League : l'ex-Brugeois Tahith Chong, ancien grand talent de Manchester United.
Curaçao affrontera l'Allemagne, l'Equateur et la Côte d'Ivoire à la Coupe du Monde dans le groupe E.
L'Autriche dévoile sa sélection
L'Autriche a également dévoilé sa sélection pour la Coupe du monde 2026. Aucun joueur passé par la Belgique ne figure dans la sélection. Parmi les joueurs les plus connus, on retrouve notamment David Alaba, Marcel Sabitzer, Konrad Laimer, Marko Arnautović ou encore Carney Chukwuemeka.
L'Autriche figure dans le groupe J du tournoi. Les hommes de Ralf Rangnick affronteront la Jordanie (le 17 juin), l'Argentine (le 22 juin) et l'Algérie (28 juin) en phase de groupe du Mondial. Les Autrichiens sont qualifiés pour la compétition en terminant premiers de leur groupe, devant la Bosnie-Herzégovine, qui s'est également qualifiée via les barrages européens.
Das Warten hat ein Ende: Unser WM-Kader! ⚽️🇦🇹 #GemeinsamÖSTERREICH #GEMMA pic.twitter.com/6htTAhe0gp— ÖFB - oefb.at (@oefb1904) May 18, 2026
10 joueurs liés au championnat belge
La République démocratique du Congo a annoncé les 26 Léopards qui disputeront la Coupe du monde après 52 ans d'absence. De nombreux joueurs passés par la Belgique ou actuellement dans le championnat figurent dans la liste. Le gardien du Standard de Liège, Matthieu Epolo, et le latéral gauche du KRC Genk, Joris Kayembe, sont les deux joueurs évoluant actuellement dans le championnat belge à être repris.
En plus, figurent d'autres joueurs passés par le championnat belge : Steve Kapuadi, ancien joueur du Jong Gent, Rocky Bushiri, passé par Ostende, Eupen, Saint-Trond et Malines, l'ancien Anderlechtois Chancel Mbemba, l'ex-Anversois Dylan Batubinsika, le joueur formé à Anderlecht qui s'est surtout révélé à l'Union SG, Noah Sadiki, Edo Kayembe, qui a évolué sous les couleurs d'Anderlecht et d'Eupen, l'ex-Malinois Ngal'ayel Mukau et enfin Theo Bongonda, passé par Zulte Waregem et le KRC Genk.
🚨 | Sébastien Desabre dévoile la liste des 26 mondialistes !— Joueurs Congolais 🐆🇨🇩 (@JoueursCD) May 18, 2026
Alors nos chers amis, nous vous présentons les membres de la Dream Team : les 26 Léopards qui iront représenter la République Démocratique du Congo 🇨🇩 à la Coupe du Monde 2026 après 52 ans d'absence.#mobulute🐆… pic.twitter.com/XMhQ52FiJA
Un ancien joueur du Sporting de Charleroi disputera le Mondial avec le Cap-Vert
Le Cap-Vert a dévoilé sa sélection pour la Coupe du monde 2026. Trois joueurs passés par la Belgique figurent dans la liste.
On retrouve d’abord Hélio Varela, qui évoluait sous les couleurs de La Gantoise la saison dernière. Ensuite Nuno Da Costa, qui est passé par Mouscron lors de la saison 2020-2021, a également été appelé.
Willy Semedo, ancien joueur du Sporting de Charleroi, disputera lui aussi le Mondial. Il était passé par les Zèbres lors de la saison 2019-2020, où il avait été prêté au KSV Roulers durant l’hiver.
Luka Vušković dans la sélection de la Croatie
La Croatie a dévoilé sa liste pour la Coupe du monde 2026. La sélection a également dévoilé les sept joueurs réservistes prêts à remplacer un éventuel malade ou blessé. Dans la liste des 26 figurent trois joueurs sont passés par la Belgique. Il y a évidemment Ivan Perišić, qui a évolué au KSV Roulers en 2009 et au Club de Bruges entre 2009 et 2011. Prêté par le Hajduk Split à Westerlo la saison dernière, Luka Vušković figure également dans la sélection. Toni Fruk présent dans la liste est lui aussi passé par le plat pays entre 2018 et 2019, où il a évolué à Mouscron.
Franjo Ivanović, joueur de l'Union Saint-Gilloise la saison dernière, et Karlo Letica, gardien du Club de Bruges entre 2018 et 2021, figurent dans les réservistes.
À noter que Luka Modrić a été repris pour disputer sa dernière Coupe du monde.
Koné, Guiagon ou encore Adingra avec la Côte d'Ivoire
La Côte d’Ivoire a également annoncé sa sélection pour la Coupe du monde 2026, ce vendredi. Le Sporting Charleroi place deux joueurs avec le gardien Mohamed Koné et l’ailier Parfait Guiagon, tandis que l’attaquant du Cercle de Bruges Oumar Diakité est également du voyage.
La sélection des Éléphants comprend aussi plusieurs anciens de la Jupiler Pro League, comme l’ex-ailier de l’Union Simon Adingra (AS Monaco), ainsi que les défenseurs Odilon Kossounou (Atalanta) et Emmanuel Agbadou (Besiktas), passés respectivement par le Club de Bruges et Eupen. Les Ivoiriens défieront dans le groupe E l’Équateur (14 juin à Philadelphie), l’Allemagne (20 juin à Toronto) et le débutant Curaçao (25 juin à Philadelphie).
🚨 OFFICIEL : LA LISTE DE LA CÔTE D’IVOIRE POUR LA COUPE DU MONDE 2026 ! 🇨🇮🐘🏆 pic.twitter.com/TclSKx7zSg— 🏆 Actu Foot Afrique (@ActuFootAfrique) May 15, 2026
La Tunisie avec Dylan Bronn et le frère de Sami Khedira
Le sélectionneur français de la Tunisie, Sabri Lamouchi, a dévoilé vendredi ses 26 joueurs retenus en vue de la Coupe du monde 2026 lors de laquelle les Aigles de Carthage affronteront la Suède (14 juin à Guadalupe), le Japon (20 juin à Guadalupe) et les Pays-Bas (25 juin à Kansas City).
Une sélection dans laquelle on retrouve notamment l’ancien défenseur de La Gantoise Dylan Bronn (Servette FC), le milieu de Burnley Hannibal et Rani Khedira (Union Berlin), le frère de l’ancien international allemand Sami Khedira, qui a changé de nationalité sportive plus tôt cette année et qui va disputer sa première phase finale de Coupe du monde.
Les 26 Aigles qui défendront les couleurs de la Tunisie 🇹🇳 lors de la Coupe du monde 2026#Tunisie #football pic.twitter.com/3DB3g2VIHk— TN FOOT 🇹🇳 (@TNFOOT_) May 15, 2026
Des visages bien connus en Belgique dans la sélection de Haïti
Les différentes sélections pour la Coupe du monde 2026 continuent de tomber. Place à Haïti, où le défenseur central Jean-Kévin Duverne, actuellement prêté à La Gantoise, et le latéral droit Wilguens Paugain (Zulte Waregem) figurent dans la liste du sélectionneur français Sébastien Migné.
L’ancien d’Anderlecht Hannes Delcroix, qui avait honoré une sélection avec les Diables Rouges en 2020 avant de changer de nationalité sportive, est également du voyage. Une sélection dans laquelle on retrouve également les attaquants Ruben Providence (ex-Club de Bruges), Frantzdy Pierrot (ex-Mouscron) et Duckens Nazon (ex-STVV). Haïti affrontera l’Écosse, le Brésil et le Maroc lors de la phase de poules.
🇭🇹 Estos son los convocados por Haiti para disputar el segundo Mundial de su historia.— Transfermarkt.es (@TMes_news) May 15, 2026
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Le Japon avec Keisuke Goto
Autre sélection suivie de près en Pro League, le Japon a rendu sa liste définitive pour la Coupe du Monde. On y trouve pas moins de dix joueurs passés par la Belgique, dont sept qui ont évolué (ou évoluent toujours) à Saint-Trond. Keisuke Goto en fait partie, il pourra ainsi continuer à faire monter sa valeur marchande, pour le plus grand plaisir d'Anderlecht. Il sera accompagné par son coéquipier Shogo Taniguchi. Junya Ito (Genk) sera aussi de la partie. Si le STVV n'envoie finalement que deux joueurs nippons au Mondial, plusieurs de ses anciens éléments seront donc bien au rendez-vous. On peut citer Zion Suzuki (Parme), Takehiro Tomiyasu (Ajax), Wataru Endo (Liverpool) ou encore Daichi Kamada (Francfort). Ayase Ueda (ex-Cercle) et Tsuyoshi Watanabe (ex-Cercle et Gand) sont eux aussi repris.
Grosse surprise dans la sélection de Graham Potter pour la Coupe du Monde 2026 : parmi les attaquants, on retrouve un certain Gustaf Nilsson (28 ans) aux côtés de certitudes comme Alexander Isak et Viktor Gyökeres. L'attaquant du Club de Bruges avait, il faut dire, déjà été repris en mars dernier pour les barrages de la Coupe du Monde.
Mais Nilsson réalise une saison loin de ce qui, habituellement, devrait permettre à un joueur de disputer une Coupe du Monde. Le Brugeois n'a en effet disputé que 11 bouts de matchs (108 minutes) avec les Blauw & Zwart, sans être titularisé une seule fois par Ivan Leko et sans marquer ni délivrer de passe décisive.
SWEDEN OFFICIAL WORLD CUP SQUAD 🇸🇪👇 Who's missing?😱 pic.twitter.com/KZzF83caby— Swedish Football News (@SwefootballEN) May 12, 2026
Durant la trêve de mars, lors de laquelle la Suède a éliminé l'Ukraine puis la Pologne en barrages, Nilsson n'est même pas monté au jeu. Mais visiblement, ce que Graham Potter (devenu sélectionneur en octobre dernier) a vu à l'entraînement lui a suffi.
Une aubaine pour le Club de Bruges ?
Cette sélection miracle est une aubaine pour le Club de Bruges, qui veut se débarrasser du Suédois auquel il reste encore deux ans de contrat. Gustaf Nilsson aura désormais un statut de Mondialiste, lui qui n'est plus estimé qu'à 2 millions d'euros sur Transfermarkt. En 2024, le FC Bruges avait dépensé 6,9 millions pour attirer l'attaquant de l'Union Saint-Gilloise.
Nilsson compte 8 caps et trois buts pour la Suède. Ses dernières minutes datent du 22 mars 2025 face au Luxembourg ; il n'a ensuite plus été repris pendant un an. Reste à voir s'il obtiendra du temps de jeu à la Coupe du Monde 2026 : la Suède y affrontera la Tunisie (15/06), les Pays-Bas (20/06) et le Japon (26/06) dans un groupe F particulièrement ouvert.
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