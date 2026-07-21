"La douleur est immense" : Lionel Messi abattu après la défaite de l’Argentine en finale du Mondial

Nicolas Baccus
Nicolas Baccus, journaliste football
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"La douleur est immense" : Lionel Messi abattu après la défaite de l’Argentine en finale du Mondial
Photo: © photonews
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Lionel Messi s’est exprimé sur ses réseaux sociaux à la suite de la défaite de l’Argentine en finale de la Coupe du monde 2026 contre l’Espagne (1-0). L’octuple Ballon d’Or a fait part de sa déception et a remercié les supporters.

Lionel Messi compte désormais deux finales de Coupe du monde perdues. Après celle de 2014, le joueur de l’Inter Miami s’est incliné avec l’Argentine face à l’Espagne cette année. Il a tout de même remporté le trophée en 2022 avec sa nation, mais aurait évidemment aimé réaliser un back-to-back.

Le communiqué de Lionel Messi

"La douleur est immense et il faudra du temps pour que cette blessure se referme", écrit le joueur sur ses réseaux sociaux. "Mais je retiens aussi tout ce qu’il y a eu de positif… Ces matchs que nous avons renversés en donnant tout et qui resteront à jamais gravés dans les mémoires, ainsi que le soutien de tout un pays qui, associé au travail et aux efforts de ce groupe, nous a permis de figurer une nouvelle fois parmi les meilleures équipes du monde."

Il tient à souligner la performance exceptionnelle de l’Argentine, qui a réussi à atteindre deux finales de suite : "Aujourd’hui, il est difficile de mesurer la portée de ce que nous avons accompli, mais ce groupe a atteint deux finales consécutives de Coupe du monde."

"Merci du fond du cœur pour chaque mot et chaque message. Une fois encore, nous avons réussi à nous rassembler en tant que pays, tous unis, en partageant l’immense fierté d’être Argentins", pointe la star du ballon rond. "Je tiens également à féliciter l’Espagne pour son titre."

À 39 ans, Lionel Messi a encore été un acteur majeur du parcours de son pays en Coupe du monde. En huit rencontres, il a planté huit buts et délivré quatre passes décisives. En cas de victoire finale, il serait rentré encore un peu plus dans la légende en étant le joueur le plus décisif de son équipe.

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